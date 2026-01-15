الارتقاء بكفاءة منظومة التصنيف الهندسي بين الطرفين وربطها بنتائج الاختبارات الفنية والمهنية.

تعزيز التعاون في مجالات تنظيم ودعم المؤتمرات، والفعاليات الهندسية، والمعمارية الدولية.

مروان بن غليطة: "بلدية دبي تواصل جهودها المتكاملة لترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجال البناء والتشييد والتخطيط الحضري المستدام"

عبد الله آل علي: "جمعية المهندسين تسعى لتعزيز منظومة تقييم وتصنيف المهندسين بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لدعم التطوير المهني والارتقاء بكفاءة الكادر الهندسي في دولة الإمارات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقّعت بلدية دبي مذكرة تعاون مع جمعية المهندسين، لتعزيز منظومة العمل الهندسي في إمارة دبي وفق أفضل المعايير العالمية، وتطوير منظومة وآليات تقييم وتصنيف وترخيص وتأهيل المهندسين للارتقاء بكفاءة الكادر الهندسي، فضلًا عن دعم رؤية دبي باستضافة الفعاليات والمؤتمرات الهندسية والمعمارية الكبرى، بما يرسخ مكانتها كوجهة عالمية للمعرفة والابتكار.

وستعزز المذكرة علاقات التعاون بين الطرفين لتنفيذ تقييم الكادر الهندسي ضمن منظومة تأهيل المهندسين للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في إمارة دبي، وإجرائها داخل مقرات جمعية المهندسين، باستخدام القاعات المجهزة لتنفيذ اختبارات دولية احترافية ووفقاً للمعايير المعتمدة، إضافةً إلى تطوير منظومة التصنيف الهندسي بالتعاون بين الطرفين وربطها بنتائج الاختبارات الفنية والمهنية. وتنص المذكرة على التعاون في مجال تنظيم ودعم المؤتمرات، والفعاليات الهندسية، والمعمارية الدولية.

كما سيتعاون الطرفان على إطلاق برامج تدريبية مشتركة للمهندسين من مختلف التخصصات، وتنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية فنية، وإنشاء منصات رقمية معرفية مشتركة لتبادل المعرفة الهندسية، والأبحاث والدراسات الهندسية، والتجارب المؤسسية التي تسهم في تطوير قطاع البناء والتشييد والهندسة، ورعاية المبادرات والمشاريع الابتكارية الشبابية وتوفير الدعم اللازم لها. إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمهندسين والطلبة وأعضاء الفريقين لتعريفهم بجهود الطرفين.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "شراكتنا مع جمعية المهندسين هي علاقة تكاملية وتجمعنا مسارات عمل مشتركة ورؤى شاملة تهدف إلى الارتقاء بالعمل الهندسي وتطوير مساراته المتعددة ونقله إلى مستويات عالمية انطلاقاً من دبي، فضلًا عن تعزيز عملية تقييم وتصنيف المهندسين بهدف تنمية وتطوير المهارات الهندسية والمهنية، ودعم وتحفيز الابتكار والبحوث التطبيقية في مجالات البناء والاستدامة. من خلال هذه الجهود المتكاملة، تُرسّخ بلدية دبي مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجال البناء والتشييد، والتخطيط الحضري المستدام، الذي يوظّف أفضل الكفاءات والخبرات، إضافةً إلى التكنولوجيا الحضرية المتقدمة للارتقاء بجودة حياة الإنسان والمجتمع".

من جهته؛ قال سعادة المهندس عبد الله يوسف آل علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تعد هذه الشراكة مع بلدية دبي خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة العمل الهندسي وتطوير معايير تقييم وتصنيف المهندسين وفق أفضل الممارسات الدولية. نسعى من خلالها إلى تمكين المهندسين من الارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم المهنية، ودعم الابتكار والبحث التطبيقي في مجالات البناء والتشييد والاستدامة. كما تمثل هذه المذكرة جزءاً من الشراكة الاستراتيجية مع بلدية دبي في المشاريع المختلفة والمتعلقة بالقطاع الهندسي، بما يعزز التعاون في تطوير البنية التحتية والمعايير المهنية في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم المذكرة في تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، وتعزيز الربط بين أنظمة الجمعية وبلدية دبي فيما يخص الاعتماد الأكاديمي للمهندسين، بما يدعم تطوير المهارات والخبرات المهنية للكوادر الهندسية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتميز الهندسي والمعماري، واستضافة الفعاليات والمؤتمرات العالمية في هذا المجال".

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لجهود بلدية دبي في دعم مجالات ومسارات القطاع الهندسي في إمارة دبي، بما يجعل منه قطاعًا ذكيًا وعالي الكفاءة، ويعزز من ريادة منظومة العمل الهندسي، فضلًا عن تطوير قدرات وكفاءة الكوادر الهندسية، وتطوير معايير التقييم والتصنيف وفق أرقى وأفضل الممارسات العالمية، التي تعزز مكانة دبي وجهةً عالمية للابتكار في الهندسة.

