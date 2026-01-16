دبي، الإمارات العربية المتحدة، نظّمت بلدية دبي الحفل الختامي لمشروع "مسرّعات الخدمات 2025"، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتقليل الزمن والإجراءات، وتحسين التجربة الشاملة للمتعاملين عبر تبنّي منهجيات تصميم الخدمات ورفع جاهزية المبادرات الأكثر تأثيرًا، بما يسهم في خلق منافسة إيجابية بين الوحدات التنظيمية وتحفيزها على تقديم خدمات مبتكرة تعزّز سعادة المتعاملين.

وشهد الحفل تكريم الفرق الثلاث الفائزة بناءً على تقييم لجنة تحكيم متخصصة جمعت نخبة من القيادات الحكومية والخبراء، شملت: سعادة الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة دبي الرقمية، راشد محمد كرمستجي، مدير إدارة مكتب التحقيق ومراقبة الأعمال ومدير تحول الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وراشد الخرجي، إعلامي ومقدم برنامج البث المباشر في مؤسسة دبي للإعلام.

وشارك في المشروع ما يقارب 500 موظف من مختلف الوحدات التنظيمية عبر سلسلة من الملتقيات والجلسات التطويرية، حيث جرى خلالها دراسة وتحسين المبادرات المرتبطة بـ 16 خدمة من خدمات البلدية، والتي ساهمت برفع نسبة المعاملات المنجزة دون رجوع بنسبة 39%، ورفع رضا المتعاملين إلى 89%.

وانحصرت المنافسة في 7 خدمات تمثل أفضل الحلول التحسينية ذات الأثر الأكبر على المتعامل شملت؛ اعتماد مخطط التصميم للمؤسسة الغذائية، وإصدار شهادة إنجاز من دون موافقة المقاول أو الاستشاري، اعتماد أو تعديل المخططات العامة للمشاريع العمرانية، والربط بشبكات الصرف الصحي، وترخيص إدخال تعديلات أو إضافات على المباني أو ترخيص بناء جديد، وتصاريح خدمات دفن الموتى، طلب تصريح تخطيطي.

‎وأثبتت المبادرات المشاركة قدرتها على تقديم حلول مبتكرة دعمت تحقيق نتائج مؤسسية ملموسة، أبرزها؛ تقليل وقت الإتمام بنسبة 60%، ووقت الإنجاز بنسبة 72%، وزمن تقديم الخدمة بنسبة 47%، والمتطلبات بنسبة 68%، والخطوات بنسبة 46%، وزمن تقييم الطلب بنسبة 47.5%، إلى جانب تقنين 12 استثناء بنسبة 100%، وتقليل نقاط التواصل بنسبة 86%، والمعاملات المرتجعة بنسبة 65%، حيث ساهمت بتسهيل أكثر من 300 معاملة من خلال إعادة هندسة الإجراءات، ونقلت المعرفة لـ 40 موظفاً ضمن فرق التحسين المؤسسي.

وقالت منال بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي: "يمثل مشروع مسرّعات الخدمات 2025 مبادرة لتحسين للخدمات، وخطوة إستراتيجية مستقبلية لتقديم خدمات حكومية أسرع، وأسهل وأعلى جَودة وأكثر استباقية تحقق الهدف الرئيس لأي خدمة، وهو إسعاد الناس وتعزيز رضاهم وتلبية احتياجاتهم، إضافةً إلى تعزيز منظومة الابتكار الحكومي ونقلها إلى مستويات جديدة من السرعة والجودة. ملتزمون في بلدية دبي بتعزيز كفاءة العمل الحكومي، ودعم صنع القرار وتصميم رحلة متعامل مريحة وشاملة تسهم في تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة في الخدمات الحكومية على مستوى العالم".

اُعتمد اختيار القائمة النهائية للمبادرات على تصويت 1,592 موظف، إضافةً إلى تقييم أعضاء فريق خدمات 360، الذين أسهمت خبراتهم في تعزيز جاهزية المبادرات قبل مرحلة التحكيم النهائي. كما تلقّى المشروع 65 رسالة إشادة إيجابية تعكس الدعم المؤسسي والتفاعل الواسع.

