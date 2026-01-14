أكاديمية أمباسادور الدولية – المنخول تفتح أبوابها في أغسطس 2026 وتقدّم نموذجًا تعليميًا مستقبليًا يركز على الرفاهية والابتكار

تركيز قوي على مهارات المستقبل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية، والبرمجة، وريادة الأعمال، والابتكار

استقبال الطلبة من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثامن، مع التوسع التدريجي حتى الصف الثاني عشر

حرم مدرسي حديث ومتكامل يضم مرافق متقدمة للرياضة، والرفاهية، وبرامج STEAM

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بريدج للتعليم، إحدى أبرز المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات والمتخصصة في التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، عن إطلاق أكاديمية أمباسادور الدولية – المنخول، وهي مدرسة دولية جديدة متميزة تعتمد مناهج البكالوريا الدولية، على أن تفتح أبوابها رسميًا في أغسطس 2026.

وتقع المدرسة الجديدة في منطقة المنخول – بر دبي، حيث ستستقبل في مرحلتها الأولى الطلبة من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثامن، على أن يتم التوسع بشكل تدريجي سنويًا ليشمل الصف الثاني عشر.

ويأتي إطلاق الأكاديمية الجديدة لخدمة العائلات المقيمة في مناطق وسط دبي، بما في ذلك وسط مدينة دبي، سيتي ووك، لا مير، لؤلؤة جميرا، ميدان، مرسى خور دبي، جزر دبي، وبر دبي، لتوفر لهم خيارًا تعليميًا دوليًا مرموقًا في موقع سكني حيوي وسهل الوصول.

وفي معرض تعليقه على الافتتاح، قال كمال كالواني، نائب رئيس مجلس إدارة بريدج للتعليم: "انطلاقًا من رؤيتنا القائمة على الإلهام، والاستقصاء، والابتكار، يجسد إطلاق أكاديمية أمباسادور الدولية – المنخول التزامنا طويل الأمد بتقديم تعليم مستقبلي متوازن يجمع بين التميز الأكاديمي واحتياجات أسر دبي. ومن خلال توفير بيئة تعليمية دولية متميزة تعتمد مناهج البكالوريا الدولية* (IB)في مجتمع مترابط، نهدف إلى دعم رفاهية الطلبة وتسهيل الحياة اليومية للأسر على حدٍ سواء. ونثمّن الدعم المستمر من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الذي مكّن من إطلاق مدرسة دولية متميزة تعزز تنوع الخيارات التعليمية في واحدة من أكثر مناطق دبي حيوية."

وستقدّم أكاديمية أمباسادور الدولية – المنخول منهج البكالوريا الدولية* (IB) المعترف به عالميًا، مع تركيز على التعلم القائم على الاستقصاء، وتنمية التفكير النقدي، وترسيخ مفهوم المواطنة العالمية. كما تخطط المدرسة للتوسع السنوي لتقديم المسار الكامل للبكالوريا الدولية، بما في ذلك برنامج الدبلوم (DP) والبرنامج المهني (CP).

ويرتكز المنهج التعليمي على إعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل، من خلال دمج المهارات الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وريادة الأعمال، إلى جانب شراكات مع مؤسسات تعليم عالٍ عالمية تتيح للطلبة التعرف على التطبيقات العملية والتقنيات الناشئة.

وقد تم تعيين روث بيرك كمديرة مؤسسة لأكاديمية أمباسادور الدولية – المنخول، حيث تتمتع بخبرة تزيد على 30 عامًا في قطاع التعليم عبر مدارس رائدة في إيرلندا والمملكة المتحدة ودولة الإمارات، وشغلت سابقًا مناصب قيادية في عدد من المدارس المرموقة، من بينها المدرسة السويسرية في دبي، ومدرسة ديرة الدولية، ومدارس جيمس ويلينغتون الدولية، ومدرسة جميرا للتعليم الناطق بالإنجليزية.

وقالت روث بيرك، المديرة المؤسسة للأكاديمية: "تركّز أكاديمية أمباسادور الدولية – المنخول على تنمية طلبة واثقين، مستعدين لفرص وتحديات المستقبل. ومن خلال التعلم القائم على الاستقصاء والرؤى العالمية، نشجّع الطلبة على التفكير النقدي، والعمل التعاوني، والتفاعل الإيجابي مع العالم من حولهم، ليصبحوا قادة متعاطفين ومواطنين عالميين فاعلين."

ويمتد الحرم المدرسي المصمم خصيصًا على مساحة تقارب 400 ألف قدم مربع، ويضم مختبرات متخصصة للعلوم والابتكار، وفصولًا دراسية مدعومة بالتقنيات الحديثة، ومرافق رياضية متكاملة، ومساحات مخصصة للفنون الأدائية. كما يتميز موقع المدرسة بمحاذاته لحديقة المنخول وقربه من حديقة زعبيل، ما يعزز فرص التعلم في الهواء الطلق والأنشطة البدنية.

وتُعد أكاديمية أمباسادور الدولية – المنخول رابع مدرسة تديرها بريدج للتعليم في دولة الإمارات، لتنضم إلى مدرسة أمباسادور دبي، ومدرسة أمباسادور الشارقة، وأكاديمية أمباسادور الدولية – الخيل. وقد حظيت مدارس المجموعة سابقًا بتكريم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية تقديرًا لتميزها في بناء علاقات قوية مع أولياء الأمور.

لمزيد من المعلومات حول بريدج للتعليم ومدارسها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bridgeeducation.com

حول أكاديمية أمباسادور الدولية – المنخول

تُعد أكاديمية أمباسادور الدولية – المنخول (AIA Mankhool) إحدى المدارس التابعة لمحفظة بريدج للتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرسة دولية حديثة ومصممة خصيصًا لتقديم برنامج البكالوريا الدولية (IB)، ومن المقرر افتتاحها خلال العام الدراسي 2026–2027. وستستقبل الأكاديمية الطلبة ابتداءً من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثامن، مع التوسع التدريجي سنويًا ليشمل الصف الثاني عشر. وتُعد الأكاديمية الأولى من نوعها التي تقدم مسارًا متكاملًا ومخصصًا للبكالوريا الدولية في منطقة المنخول، ضمن نموذج تعليمي يضع الرفاهية في صميم العملية التعليمية، بما يدعم الطموح الأكاديمي والنمو الشخصي للطلبة.

وتقع الأكاديمية في قلب مدينة دبي، حيث تقدم المسار الكامل لبرامج البكالوريا الدولية، بما يشمل برنامج السنوات الابتدائية (PYP)، وبرنامج السنوات المتوسطة (MYP) وبرنامج الدبلوم (IBDP)، والبرنامج المهني (CP). وتعتمد الأكاديمية منهجًا تعليميًا مبتكرًا يركز على تنمية مهارات المستقبل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية، والبرمجة، وريادة الأعمال، والتفكير النقدي، بما يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

ويمتد الحرم المدرسي على مساحة تبلغ نحو 37,000 متر مربع، وبِطاقةٍ استيعابية تصل إلى 2,300 طالب، ويضم مرافق متطورة تشمل استوديوهات حديثة للرياضة والفنون الإبداعية، ومناطق مخصصة للرفاهية، ومختبرات متقدمة لبرامج STEAM والابتكار. كما توفر الأكاديمية بيئة تعليمية داعمة ونهجًا تعليميًا شخصيًا يتيح للطلبة الازدهار على المستويات الأكاديمية، الاجتماعية، والشخصية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.aiamankhool.com/

*أكاديمية أمباسادور الدولية – المنخول هي مدرسة مقترحة للبكالوريا الدولية، وتخضع حاليًا لإجراءات الترشح والاعتماد الرسمي من منظمة البكالوريا الدولية (IB).

يخضع افتتاح المدرسة للموافقة النهائية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

نبذة عن بريدج للتعليم:

تُعد بريدج للتعليم مجموعة تعليمية عائلية الجذور تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكرّس جهودها لتقديم تجارب تعليمية قائمة على القيم، ومُواكبة لمتطلبات المستقبل. وترتكز فلسفتها على ثلاثة محاور رئيسية هي الفضول، والنزاهة، والشمولية، لتخدم من خلالها مجتمعًا متنوعًا من الطلبة عبر شبكة مدارسها التي تشمل: أكاديمية أمباسادور الدولية - الخيل (بكالوريا دولية)، ومدرسة أمباسادور دبي (المنهج الهندي)، ومدرسة أمباسادور الشارقة (المنهج الهندي) وتهدف المجموعة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والرفاهية وريادة الأعمال، وتمكين الطلاب من الازدهار في عالم سريع التغير.

تسعى مجموعة بريدج للتعليم إلى تزويد طلابها بمهارات المستقبل من خلال نهج تعليمي مبتكر وشامل، يعزز روح المواطنة والإبداع والذكاء العاطفي. وقد حصلت مدارس أمباسادور في دبي والشارقة على تصنيف «جيد جدًا» من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، بينما نالت أكاديمية أمباسادور الدولية وهي مدرسة معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية وعضو في مجلس المدارس الدولية تصنيف «جيد» مع خصائص «جيدة جدًا» في أول تقييم لها من هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وتفوقت مدارس المجموعة على متوسط أداء مدارس دبي في التقييمات الدولية المعيارية مثل TIMSS و PISA وPIRLS ، كما تم قبول طلابها في جامعات مرموقة مثل جامعة كامبريدج وإمبريال كوليدج لندن، وجامعة براون، وجامعة ووريك. وقد حصدت بريدج للتعليم عدة جوائز مرموقة، منها جائزة الطاووس الذهبي وجائزة GESS للتعليم وجائزة التميز في التعليم، تأكيدًا لالتزامها بالابتكار والشمولية والنجاح للطلبة.

ومنذ عام 2002، تشغّل بريدج للتعليم، مركز برينستون للمراجعة (The Princeton Review) عبر موقع www.princetonreviewme.com، حيث تمتلك مراكز تعليمية في مختلف أنحاء دولة الإمارات والشرق الأوسط تُعنى بإعداد الطلاب لاجتياز اختبارات القبول الجامعي، وتقديم خدمات استشارية شخصية لدعمهم في الالتحاق بأفضل الجامعات حول العالم.

