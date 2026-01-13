دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت بريبكو، منصة التكنولوجيا العقارية وترميز العقارات ومقرّها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل في جورجيا، في خطوة محورية نحو تطوير إطار عمل متقدّم وآمن ومتوافق مع الأنظمة لترميز العقارات في جورجيا.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم يوم أمس بحضور دولة السيد إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جورجيا، ومعالي السيد باتا ساليا، وزير العدل في جورجيا، إلى جانب وفدهما، وبمشاركة أميرة سجواني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة بريبكو، وفريق القيادة في الشركة.

وترسي هذه الاتفاقية إطارًا استراتيجيًا للتعاون بين الطرفين بهدف استكشاف وتطوير وتنفيذ مبادرة مبتكرة لترميز العقارات في جورجيا. ويعكس هذا التعاون طموحًا مشتركًا لتحديث إجراءات القطاع العقاري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة جورجيا كوجهة تقدّمية داعمة للابتكار في مجالي الاستثمار الرقمي وبنية العقارات من الجيل القادم.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل بريبكو ووزارة العدل في جورجيا معًا على تعزيز الابتكار القانوني والتقني في قطاع العقارات، وتحسين الوضوح التنظيمي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية، ودعم ترميز أو رقمنة الحقوق والمصالح المرتبطة بالعقارات بشكل آمن وشفاف ومتوافق مع القوانين والأنظمة الجورجية.

ويجسّد هذا التعاون نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، يجمع بين القيادة الحكومية والابتكار في القطاع الخاص، كما ينسجم مع الطموحات الأوسع لجورجيا في تحديث أطرها القانونية والاقتصادية، وتشجيع التحول الرقمي المسؤول، وتعزيز مكانتها كوجهة تنافسية للاستثمارات المعتمدة على التكنولوجيا.

وفي تعليقها على توقيع مذكرة التفاهم، قالت أميرة سجواني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة بريبكو:

«تعكس هذه المذكرة إيمانًا مشتركًا بأن مستقبل القطاع العقاري يقوم على الثقة والشفافية وإتاحة الوصول المدعومة بالتكنولوجيا. ومن خلال العمل عن كثب مع وزارة العدل في جورجيا، نضع الأسس لنهج مسؤول ومتوافق لترميز العقارات، يعزّز ثقة المستثمرين، ويدعم الوضوح التنظيمي، ويفتح آفاقًا جديدة للمشاركة العالمية. إن انفتاح جورجيا على الابتكار ورؤيتها المستقبلية في السياسات يجعلها شريكًا طبيعيًا لبريبكو مع استمرارنا في توسيع استراتيجية التعاون الحكومي الدولي».

من جانبه، قال معالي السيد باتا ساليا، وزير العدل في جورجيا:

«يمثل هذا التعاون مع بريبكو خطوة مهمة ضمن جهود جورجيا لتحديث بنيتها العقارية والقانونية. ومن خلال استكشاف نهج مبتكرة مثل ترميز العقارات ضمن إطار تنظيمي واضح، نهدف إلى تعزيز الشفافية، وتقوية حماية المستثمرين، وزيادة الثقة في جورجيا بوصفها بيئة استثمارية آمنة وتقدّمية. وتُعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص من هذا النوع ضرورية لضمان تطوّر الابتكار التكنولوجي بما يتماشى مع سيادة القانون وأفضل الممارسات الدولية».

وتؤكد مذكرة التفاهم التزام جورجيا بتبنّي الحلول الرقمية مع الحفاظ على حوكمة قوية وإشراف قانوني فعّال، كما تضع الدولة في موقعٍ يؤهّلها لأن تكون نموذجًا يُحتذى به للدول الساعية إلى تحقيق توازن بين الابتكار والمسؤولية التنظيمية في مشهد الأصول الرقمية والعقارات سريع التطور.

وبالنسبة لشركة بريبكو، تمثل هذه الاتفاقية محطة جديدة في مسيرتها نحو التوسع الدولي، وفي رسالتها الرامية إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات التنظيمية والحكومات لتشكيل مستقبل ملكية العقارات والاستثمار فيها. ومع تسارع الاهتمام العالمي بترميز الأصول الواقعية، تواصل بريبكو التركيز على التعاون والامتثال وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل عبر مختلف الأسواق.

-انتهى-

#بياناتحكومية