قامت سموّ الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بزيارة إلى نُزل الرياحين في مدينة خورفكان، حيث اطّلعت على مكونات الوجهة ومرافقها التشغيلية، ضمن الاهتمام المستمر بوجهات الضيافة التراثية في الإمارة، وحرص "شروق" على ضمان جاهزية هذه المواقع واستدامة تقديم تجارب إقامة تعكس هوية الشارقة الثقافية وتفاصيلها المعمارية.

وشملت الجولة الاطلاع على مختلف عناصر تجربة الإقامة، بدءاً من تنظيم الاستقبال والخدمات، مروراً بتكامل المرافق ومسارات حركة الضيوف، وصولاً إلى جاهزية الوحدات السكنية والمناطق المشتركة. كما استمعت سموّها إلى عرض حول الأطر التشغيلية المعتمدة لضمان ثبات معايير الجودة وتماسك التجربة العامة، بما ينسجم مع متطلبات قطاع الضيافة، مع الحفاظ على الخصوصية المعمارية للموقع وطابعه التراثي.

وتندرج الزيارة ضمن المتابعة الدورية التي تنفذها "شروق" لوجهاتها السياحية، بهدف التأكد من جاهزية التشغيل، ووضوح الهوية، واستمرارية تقديم تجربة متوازنة تحترم خصوصية المكان وسياقه الثقافي، وتعزز مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية تقوم على الأصالة والاستدامة.

نُزل تراثي يجسد هوية المكان

يقع "نُزل الرياحين" في حي "الشرق" التاريخي بمدينة خورفكان، ويقدم كرم الضيافة العربية التقليدية بلمسة عصرية عبر مجموعة من البيوت التراثية. ويتضمن النًزل 19 منزل مع مساحات واسعة، ومداخل خاصة وجلسات خارجية ومطابخ مؤثثة ومجهزة، بما يوازن بين الخصوصية والراحة في بيئة ثقافية أصيلة.

وتحيط بالموقع حديقة خارجية غنّاء بالريحان والحناء وأشجار النخيل، ويعكس النُزل الهوية التاريخية للحي الذي كان يُعرف محلياً باسم "فريج الريحان"، كما يتيح للزوار فرصة استكشاف سوق "الشرق" ذي الطابع التراثي، والقريب من الموقع.

وتشمل مرافق النُزل صالة تراثية، وردهة استقبال، ومساحات خارجية، ومطاعم تقدم أطباقاً عالمية ضمن جلسات داخلية وخارجية. كما يقدم النُزل أنشطة مثل التجديف الشاطئي، والتزلج على الماء، والغوص، والمشي الجبلي، وجولات القوارب حول خورفكان، في الظروف الجوية المناسبة.

"مجموعة الشارقة للضيافة"

ويندرج "نُزل الرياحين" ضمن "مجموعة الشارقة للضيافة" التابعة لـ"شروق"، والتي تضم عدة وجهات ضيافة بيئية وتراثية في جميع أنحاء الإمارة، وتُركز على الأصالة والاستدامة وبناء علاقة حقيقية بين الزائر والمكان. ومن خلال الاستثمار في الضيافة التراثية، تعزز "شروق" حضور الشارقة كوجهة تجمع بين الثقافة والسياحة المسؤولة ومعايير الضيافة الحديثة، لتقديم تجارب فريدة للزوار.

