القاهرة – أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير ، الشركة المصرية الرائدة في مجال العقارات وشركة تعليم لخدمات الإدارة - الشركة الرائدة في مجال خدمات التعليم الجامعي بالسوق المصري، ، عن اكتمال تراخيص جامعة باديا، وذلك بعد الحصول على القرار الجمهوري. تسير عملية إنشاء المرحلة الأولى من الجامعة كما هو مخطط لها، حيث من المقرر بدء الدراسة في السنة الأكاديمية التي تبدأ في سبتمبر 2024، وستشمل المرحلة الأولى كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والاقتصاد وعلوم الحاسب.

تمتلك تعليم 60% من جامعة باديا بينما تمتلك شركة بالم هيلز للتعمير 40% منها، وتقع الجامعة في موقع استراتيجي في مدينة باديا، إحدى مشروعات شركة بالم هيلز للتعمير، في غرب القاهرة. حيث تحتل مساحة واسعة تبلغ 167 ألف متر مربع في مدينة باديا، التي تعد أول مدينة مستدامة في مصر و أول مدينة ذكية بمنطقة غرب القاهرة ، ومن المقرر أن يضم الحرم الجامعي ثماني كليات أكاديمية بحصة استيعابية إجمالية تبلغ حوالي 12,500 طالب.

قال حازم بدران، الرئيس المشارك التنفيذي والمدير العام لشركة بالم هيلز للتعمير: "نحن سعداء أن جامعة باديا قد حصلت على القرار الجمهوري ، حيث يقربنا ذلك من هدفنا في تطوير مدينة باديا كمدينة مستدامة متكاملة تلبي احتياجات جميع سكانها وكامل سكان أكتوبر الجديدة والمجتمعات المجاورة، وذلك من خلال تقديم خدمات فريدة وحصرية، بما في ذلك خدمات تعليمية عالمية المستوى، كما أننا فخورون بالتعاون مع مؤسسة تعليم لخدمات الإدارة، حيث ساهم تفاني أفرادها وخبراتهم الكبيرة بشكل كبير في تحقيق هذه الرؤية."

وعلق محمد الرشيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لتعليم لخدمات الإدارة: "يسعدني أن أعلن عن اكتمال تراخيص إنشاء جامعة باديا بنجاح، وهي خطوة فارقة واساسية في مشوار انشاء الجامعة، كما تتم أعمال بناء المرحلة الأولى من الجامعة حسب الجدول الزمني المحدد، وذلك بسبب التعاون المثمر مع شركة بالم هيلز للتعمير، شريكنا الاستراتيجي الذي نعتمد عليه، ونتوقع استقبال الطلاب الجدد في السنة الأكاديمية القادمة التي تبدأ في سبتمبر 2024، والتي تعد سنة لها أهمية خاصة لدى تعليم لما سوف تشهده من تحقيق لعديد من خطط نمو الشركة. إضافة جامعة باديا إلى مجموعة المؤسسات التعليمية المرخصة تحت مظلة تعليم، بالإضافة الى جامعة ممفيس في شرق القاهرة المرتقب إتمام ترخيصها قريبا تشير الى اقترابنا أكثر فأكثر من تحقيق رؤيتنا في تقديم برامج وخدمات أكاديمية استثنائية وأن نصبح المجموعة الرائدة في مجال التعليم العالي في مصر."

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نبذة عن شركة بالم هيلز للتعمير:

بالم هيلز للتعمير، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية، هي شركة مساهمة مصرية تأسست في عام 1997.تقوم الشركة بتطوير مشروعات عقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتمتلك محفظة من أكثر محافظ الأراضي تنوعًا في جمهورية مصر العربية، والتي تمتد على مساحة تبلغ 29 مليون متر مربع. وتعمل الشركة على تطوير وحدات سكنية أولية في شرق وغرب القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى وحدات موسمية مطلة على البحر الأبيض المتوسط بالساحل الشمالي.

بنهاية الربع الأول من عام 2023، قامت الشركة بتسليم أكثر من 14 ألف وحدة سكنية وتجارية داخل مشاريعها. تقوم حاليًا بالم هيلز بتطوير عدة مشروعات بغرب وشرق القاهرة والساحل الشمالي والإسكندرية، بإجمالي مبيعات تراكمية تتجاوز 24 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة عدة مشروعات حديثة من بينهم 5 مشروعات بنظام مشاركة الإيرادات. يعتبر سهم شركة بالم هيلز للتعمير من أكثر الأسهم المقيدة تداول وسيولة بالبورصة المصرية، ومقيد بالبورصة المصرية تحت الرمز PHDC.CA. للمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقع الشركة: www.palmhillsdevelopments.com

نبذة عن شركة تعليم لخدمات الإدارة

تأسست شركة تعليم لخدمات الإدارة في عام 2015، كأول شركة متخصصة كليا في قطاع التعليم العالي في مصر. وتعتمد الشركة في إدارتها على نموذج أعمال قائم على منصة قابلة للتطور مصممة خصيصا بشكل يتيح إعادة تطبيقها عبر جميع مشاريعها بالتركيز على خلق وحدات إدارية مركزية لتدعم نظام عمل عالي الكفاءة يتيح خفض التكاليف الكلية عن طريق وفورات الحجم، مما يمكن الوحدات التعليمية بالجامعة من التركيز فقط على توفير خدمة تعليمية عالية الجودة وتجربة طلابية مميزة للطلاب. ونجح نظام تعليم الإداري في إثبات قابلية الشركة على خلق قيمة حقيقية من خلال مشروعها الأول المتمثل في جامعة النهضة، التي تعد أكبر وأول جامعة خاصة في صعيد مصر. وقد اتاحت الجامعة الفرصة للطلاب من مناطق تتميز بالكثافة السكانية العالية ونقص الخدمات التعليمية، للحصول على تعليم جامعي متميز وتجربة تعليمية تركز على تطوير المهارات. تركز استراتيجية تعليم على النمو والتميز من اجل الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصري من خلال توسيع نطاق اعمالها الى شرق وغرب القاهرة ومنطقة الدلتا ومن خلال تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة مما سيرسخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع التعليم العالي في مصر.