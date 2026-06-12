أبوظبي : وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجموعة البنك الدولي اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات الشمول والثقافة المالية، وحماية المستهلك المالي، وتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وذلك امتداداً للتعاون القائم بين الجانبين.

وشهد توقيع الاتفاقية معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والسيدة آنا بيردي، المديرة العامة للعمليات في مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال لقاء رفيع المستوى عُقد في مقر المصرف المركزي في أبوظبي، حيث بحث الجانبان عدداً من مجالات التعاون ذات الأولوية والتي تشمل مبادرات الثقافة والشمول الماليين، ومبادئ الوقاية من الاحتيال الرقمي، وتعزيز خدمات تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، إلى جانب النسخة الثانية من القمة الإقليمية للصحة والشمول الماليين التي ستعقد في سبتمبر المقبل في أبوظبي بتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ووقّع الاتفاقية سعادة فاطمة عبدالله الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع مكافحة الجرائم المالية وسلوك السوق وحماية المستهلك، والسيد عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وذلك بحضور أصحاب السعادة مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

هذا وأكدت سعادة فاطمة عبدالله الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع مكافحة الجرائم المالية وسلوك السوق وحماية المستهلك: "إنّ هذه الاتفاقية تعكس حرص مصرف الإمارات المركزي على تعزيز الشمول المالي والثقافة المالية، والارتقاء بحماية المستهلك، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية واعية ومسؤولة. ويعمل مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع الشركاء من مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، على تطوير الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية، بما يسهم في رفع مستوى الثقافة المالية للأفراد والشركات، ويدعم منظومة مالية أكثر شمولاً واستدامة."

ومن جانبه، قال السيد عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: "تؤكد هذه الاتفاقية عمق شراكتنا مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتزامنا المشترك بمواصلة تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجالَي الشمول المالي والصحة المالية."

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