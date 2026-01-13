فوز قرية مصفوت بجائزة "أفضل قرية سياحية في العالم" لعام 2025 رسخ مكانتها واحدة من أهم الوجهات السياحية والاقتصادية

تقديم حزمة واسعة من الخدمات والمبادرات والتسهيلات لتشجيع روّاد الأعمال على الاستثمار في المنطقة

منتجع "جو كامب" يلبي حاجة الباحثين عن الاسترخاء بين أحضان الطبيعة بإطلالاته الجبلية الساحرة وخدماته الفندقية الفاخرة

فريق مصفوت للهايكنج ينظم رحلات لهواة رياضة المشي بين الجبال الشاهقة تحت مظلة أعلى درجات السلامة والحماية

"المعمورة" و"كوايت هاوس" و"السبلة" استراحات فخمة تستقطب العائلات والراغبين بإقامة الحفلات والمناسبات

"اصطبل أبوخليفة" ميدان للاستمتاع بركوب الخيل والتدريب على أصول الفروسية على يد فريق متخصص

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: بسحرها الفريد والمتنوع، وتضاريسها الجبلية المرتفعة التي تستقطب عشاق الطبيعة؛ حجزت قرية مصفوت التابعة لإمارة عجمان مكانها الرائد على خارطة السياحة العالمية بكونها ملاذاً رائعاً للاسترخاء والهروب من صخب المدن، نالت بفضله تقديراً عالمياً بفوزها مؤخراً بجائزة "أفضل قرية سياحية في العالم" لعام 2025، من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بعد منافسة قوية مع 270 قرية من 65 دولة حول العالم، لتحقق دولة الإمارات العربية المتحدة بذلك إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف لقطاعها السياحي.

وقد نجحت مصفوت خلال السنوات القليلة الماضية في أن تتحول إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية والاقتصادية البارزة بالنسبة للسياح والمستثمرين ورجال الأعمال من دولة الإمارات وخارجها نظراً لما توفره من فرص استثمارية واعدة ومرافق سياحية وترفيهية ومعالم طبيعية وتاريخية.

وحرصاً على إبراز القرية بالصورة التي تليق بها على خارطة السياحة العالمية، أولت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اهتماماً كبيراً بتنويع فرص الاستثمار في مصفوت وجذب المستثمرين عبر خلق بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال وتوفير مرافق البنية التحتية المتطورة مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تعطي إمارة عجمان بشكل عام ومصفوت بشكل خاص ميزة تنافسية. وقد عزّز هذا التوجه "برنامج تعزيز" الذي يهدف إلى دعم تنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواطني الدولة، بحيث يقدم حزمة واسعة من الخدمات والمبادرات والتسهيلات بهدف تمكين روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتهم.

إنعاش الوجهات السياحية

تبرز حملة أجمل شتاء في العالم، التي جاءت هذا العام تحت شعار "شتاؤنا ريادة"، الدور الريادي لرواد الأعمال والمستثمرين في التعريف بالوجهات السياحية وإنعاشها لدعم القطاع السياحي الذي يحتل مكانة مهمة في منظومة الاقتصاد الوطني نظراً للإقبال الكبير من السياح والزوار من شتى أنحاء العالم إلى دولة الإمارات للاستمتاع بأجوائها لا سيما في موسم الشتاء.

وقد جذبت مصفوت العديد من الاستثمارات والمشاريع التي أنشأها مجموعة من شباب الإمارات، سعياً إلى إبراز الكنوز السياحية التي تحتضنها القرية، مع حرصهم على دخول ميدان ريادة الأعمال باستثمارات مستدامة تحظى بدعم وتشجيع الجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي والسياحي، وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 التي تستهدف رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي، من خلال الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، وتشجيع الاستثمار السياحي وخلق فرص استثمارية جديدة، وتحفيز الكوادر الوطنية على الدخول والمشاركة في مختلف القطاعات السياحية.

"جو كامب".. إطلالات ساحرة

نظراً لطبيعة مصفوت الجبلية ظهرت الحاجة إلى خدمات التخييم التي تستهوي العائلات والأفراد الباحثين عن الاسترخاء بين أحضان الطبيعة، وقد لبى هذا المطلب بنجاح مخيم ومنتجع "جو كامب" (GO CAMP) الجبلي، الذي يقع في أعلى قمة جبل برج البومة في مصفوت، ويتميز بإطلالاته الجبلية الساحرة ومرافقه المتعددة وخدماته الفندقية المتميزة.

واستطاع هذا المشروع الإماراتي الرائد، حجز مكانه بين الخدمات السياحية الراقية التي نالت إعجاب السياح والزوار من جميع الجنسيات، فقد بدأ المشروع بمجموعة من الكرفانات المتنقلة في المنطقة والمطلّة على مزارع وجبال مصفوت وحتا، التي لاقت إقبالاً كبيراً من السياح والزوار الراغبين في الخروج من صخب المدينة والاسترخاء في مكان هادئ ومريح، لتتحول تلك الكرفانات بعد ذلك إلى مخيم ثابت معزز بخدمات فندقية متكاملة مع دمج الكرفانات الثابتة بالمخيمات البرية حيث تم إنشاء ثلاثة مخيمات، ولا تزال الطموحات مستمرة للتوسع نظراً لزيادة الطلب عليها.

فريق مصفوت للهايكنج

ويبرز من بين المشاريع الشبابية الإبداعية، التي تحتضنها قرية مصفوت، مشروع يهتم بعشاق رياضة المشي على المسارات الجبلية والتي تعرف برياضة الهايكنج وتستهوي العديد من عشاق المغامرات والطبيعة عبر المشي لمسافات طويلة في الطبيعة، مثل الجبال والوديان والغابات، بهدف الاستمتاع بالمناظر الطبيعية وتحسين اللياقة البدنية والصحة النفسية.

ويتمثل هذا المشروع السياحي الرياضي في تأسيس "فريق رياضة الهايكنج" الذي أبدعته مجموعة شباب من أبناء الإمارات العاشقين لممارسة هذه الرياضة والذين يتمتعون بخبرة طويلة في هذا المجال، وقد تأسس الفريق في بداية 2023 ويتمتع بخبرة طويلة في مجال رياضة الهايكنج ومتخصص في رياضة المشي في جبال مصفوت الشاهقة وطبيعتها الخلابة.

واليوم؛ يستقطب المشروع الهواة المحبين لهذه الرياضة بعد تجهيزه بأعلى درجات السلامة والأمان، مع تواجد فريق طبي متكامل يتولى التعامل الاحترافي مع الحالات الطارئة، إضافة إلى التنسيق الكامل مع مركز شرطة مصفوت ومستشفى الشيخ خليفة وإدارة بلدية مصفوت.

استراحات فاخرة

تحتضن مصفوت العديد من الاستراحات الفاخرة التي تخدم رواد المنطقة، ومن ذلك استراحة المعمورة التي حافظت على مدى خمسة أعوام منذ تأسيسها في 2020، على سحرها الخاص الذي تمنحه إطلالتها المميزة على سهول وجبال منطقة مصفوت ووادي غلفا، حيث تستقطب السياح والزوار إلى الاستراحة المكونة من فيلا فاخرة عبارة عن ثلاث غرف ماستر وصالة كبيرة ومطبخ خارجي وفسحة خارجية واسعة إضافة إلى مزرعة تضم عدداً كبيراً من الأشجار المثمرة مثل التين والمانجو والرمان وغيرها.

كما تعتبر استراحة كوايت هاوس واحدة من المشاريع المتميزة في مصفوت وتمنح تجربة جميلة للإقامة بين أحضان الطبيعة، وتوفر كافة متطلبات الإقامة للعوائل من غرف ماستر وصالات ومطابخ داخلية وخارجية مزودة بكافة المستلزمات إضافة إلى مجلس للضيوف واجتماع العائلة وغرفة خارجية مزودة بحمام للمرافقين كذلك جلسات خارجية ومنطقة للشواء وألعاب للأطفال، كذلك مسبح خارجي مخصص للكبار والأطفال فضلاً عن مسبح داخلي.

وإضافة إلى ما سبق تضم مصفوت العديد من الاستراحات والمنتجعات الفاخرة الأخرى كاستراحة "السبلة" والعديد من المطاعم والكافيهات ذات الخمس نجوم كـ"برستيج كافيه" وهو أيضاً أحد المشاريع التابعة لبرنامج "تعزيز" الحكومي ويخدم ممشى مصفوت الرياضي المتميز الذي يسهم في نشر وتعزيز ثقافة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة اليومية للصحة والسلامة العامة للسكان.

ومن المشاريع المميزة أيضاً "اصطبل أبوخليفة" الذي يقوم بتدريب الطلبة على الفروسية وركوب الخيل إضافة إلى أنه يشتمل على مركز لإيواء وتدريب الخيول وعيادة بيطرية وفريق متخصص من المدربين ذوي الخبرة الكبيرة في مجال التدريب على ركوب الخيل.

فعاليات جاذبة

وتواصل حكومة عجمان تنفيذ خططها بتوفير الإمكانات لشركائها ضمن مختلف قطاعات الاستثمار لصنع المزيد من قصص النجاح وترسيخ مكانة الإمارة بشكل عام ومصفوت بشكل خاص وجهة رئيسية للاستثمار محليا وإقليمياً وعالمياً، حيث تحرص الجهات الرسمية على تنظيم الفعاليات الجاذبة للسياح والزوار إلى المنطقة لتشجيع الإقبال على استثمارات رواد الأعمال، فقد نظم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ضمن برنامج "قرى الإمارات" وبالشراكة مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مهرجان "نسمات مصفوت"، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على الموروث الثقافي والطبيعي، ودعم الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة مصفوت كوجهة مجتمعية وسياحية مستدامة، كما انطلقت، مؤخراً، فعالية «مصفوت للتخييم» ضمن فعاليات المهرجان مقدّمة تجربة متكاملة تمزج بين الطبيعة الجبلية والأنشطة المجتمعية، في أجواء تعكس روح المغامرة والانسجام مع البيئة التي تتميز بها منطقة مصفوت، وشملت فعالية التخييم مجموعة من الأنشطة المتنوعة، من بينها تجمعات السيارات، ورحلات المشي في المسارات الجبلية، وأنشطة مخصصة للأطفال، إلى جانب تجارب الطبخ في الهواء الطلق، وسينما ليلية تحت النجوم، في أجواء طبيعية عكست جمال المكان وأسهمت في تعزيز التفاعل المجتمعي بين الزوار.

إلى ذلك، نظمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، بنجاح لافت، فعاليات النسخة الأولى من تحدي «مصفوت X»، سباق الدواثلون الجبلي الذي أقيم في منطقة مصفوت، وسط حضور جماهيري واسع ومشاركة متميزة ضمّت 203 مشاركين من مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار احتفالات إمارة عجمان بعيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة.

