يُسلط المهرجان البريطاني لعام 2023 في عامه الثامن الضوء على أهمية العلاقة بين المملكة المتحدة وقطر ويعززها ويجمع بين الفنانين البريطانيين والقطريين.

يتماشى محور المهرجان لهذا العام مع أولوية المجلس الثقافي البريطاني فيما يتعلق بالاستدامة وتعزيز الاستجابات للتحديات البيئية العالمية من خلال الفنون والثقافة.

الدوحة: يُعلن المجلس الثقافي البريطاني في قطر عن البرامج النهائي والمحور الرئيسي للمهرجان البريطاني في قطر لعام 2023، والذي سيُقام في الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر في معرض البستنة الدولي إكسبو 2023، و ومركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في التصميم والأزياء والتكنولوجيا ( M7)، والمجلس الثقافي البريطاني.

المهرجان البريطاني في نسخته الثامنة هو مهرجان سنوي يُسلط الضوء على العلاقة بين المملكة المتحدة وقطر ويعززها، ويُبرز ثقافة المملكة المتحدة ويخلق فرصاً جديدة للفنانين والتعاون الاجتماعي.

ويركز المهرجان لهذا العام على محور "الاستدامة والمجتمعات" الذي يتماشى مع أولويات المجلس الثقافي البريطاني فيما يتعلق بالاستدامة وتعزيز الاستجابة للتحديات البيئية العالمية من خلال الفنون والثقافة.

سيشهد البرنامج مجدداً عروض أداء من أبرز الفنانين البريطانيين والقطريين الذين سيأسرون الجماهير من خلال مجسمات نسيجية هادفة ومسابقة للتصوير الفوتوغرافي وعروض أزياء وورش عمل للرسوم الهزلية والفنون والتي تحمل جميعها رسالة حول الاستدامة والمجتمعات.

ويشمل البرنامج لهذا العام الأنشطة التالية:

24 أكتوبر – 16 نوفمبر : مسابقة التصوير الفوتوغرافي لالتقاط صور تتناول موضوع الاستدامة والمجتمعات. ويمكن لجميع المصورين الطموحين والمهتمين بالمشاركة الاطلاع على تفاصيل المسابقة هنا:

20- 25 نوفمبر: العمل الفني "صنع من نفس القماش" – وهو مشروع للمشاركة الاجتماعية يروَج لإعادة تدوير الملابس وقوة التجديد وإعادة الابتكار.

23 نوفمبر: يوم العائلة البريطاني في المجلس الثقافي البريطاني يُقدمه فنانون بريطانيون وقطريون ضمن مهرجان البحيرات الدولي لفنون الرسوم الهزلية (LICAF) حول موضوع الاستدامة.

24 نوفمبر: ورش عمل للرسوم الهزلية وعروض الأزياء المستدامة في معرض إكسبو

وفي هذا الصدد، قال د. وسيم قُطب مدير المجلس الثقافي البريطاني بقطر: "أُقيم المهرجان البريطاني الأول في قطر في عام 2014 وقد أظهر منذ نسخته الأولى القوة التحويلية للفنون والثقافة في الربط بين الشعوب وبناء الثقة والتفاهم وتمكين الشباب بمهارات حياتية.

يحظى موضوع الاستدامة والمجتمعات لهذا العام بأهمية بالغة. ونحن ندعم رؤية قطر الوطنية 2030 في جميع أعمالنا في البلاد، وندعم بشكل خاص، من خلال المهرجان البريطاني لهذا العام، ركائز الرؤية الوطنية فيما يتعلق بالبيئة والتنمية البيئية والبشرية.

ويسرني أن أرى الآن انطلاق النسخة الثامنة من المهرجان البريطاني في قطر وأدعو الجميع للحضور والمشاركة في الأنشطة التي يقدمها المهرجان هذا العام!"

ويجدر بالذكر أن المهرجان البريطاني من تنظيم المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع السفارة البريطانية و GREAT بالإضافة إلى العديد من المنظمات والمبادرات الشريكة:

السفارة البريطانية في قطر

GREAT

حكومة ويلز

مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في التصميم والأزياء والتكنولوجيا ( M7)

مهرجان البحيرات الدولي لفنون الرسوم الهزلية (LICAF)

مهرجان قطر الدولي للفنون

معرض البستنة الدولي إكسبو 2023

تصوير

#بياناتحكومية

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نبذة عن المجلس الثقافي البريطاني

المجلس الثقافي البريطاني هو المنظمة الدولية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية في المملكة المتحدة. نحن ندعم السلام والازدهار عبر بناء الروابط وتأسيس التفاهم والثقة بين الأشخاص في المملكة المتحدة والبلدان الأخرى حول العالم وذلك من خلال عملنا في الفنون والثقافة والتعليم واللغة الإنجليزية. نعمل مع أشخاص في أكثر من 200 بلد وإقليم ولدينا مكاتب في أكثر من 100 دولة. وفي عام 2022-23، وصلنا إلى 600 مليون شخص.