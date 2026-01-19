عهود الرومي: القمة العالمية للحكومات حريصة على توسيع شبكة شراكاتها في مختلف المجالات.

عهود الرومي: الاتفاقيتان تسهمان في دعم إيصال رسالة القمة وإبراز دورها كمنصة رائدة تجمع الخبراء والعلماء ومستشرفي المستقبل والقيادات الحكومية والدولية.

علي عيسى: نؤكد التزامنا الدائم بدعم المبادرات التي تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للفكر ومنصة لصناعة المستقبل ونموذج للتميز المؤسسي والإبداع المستدام.

سامي المفلح: يمثل تجديد شراكتنا مع القمة لعشر سنوات قادمة شاهدًا على الثقة المتبادلة والإيمان المشترك برسالة القمة وتأثيرها على المدى الطويل.

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت القمة العالمية للحكومات عن توقيع اتفاقيتي تعاون مع شركتي "هيلز للإعلان" و"فاي للدعاية والإعلان"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الترويج لفعاليات القمة العالمية للحكومات، وتوسيع انتشارها وأثرها الإيجابي.

وبحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وقع الاتفاقيتين من جانب القمة، محمد يوسف الشرهان مدير عام مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعن "فاي للدعاية والإعلان"، علي عيسى الرئيس التنفيذي للشركة، وعن شركة "هيلز للإعلان" المهندس سامي المفلح، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تنفيذ حملات ترويجية متكاملة، تعزز حضور القمة العالمية للحكومات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتسلط الضوء على برامجها وفعالياتها ومبادراتها الرائدة، بما يساهم في دعم رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المجتمعات.

منصة رائدة

وأكدت معالي عهود الرومي حرص القمة العالمية للحكومات على تعزيز شبكة شراكاتها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن توقيع اتفاقيتي التعاون مع شركتي "هيلز" و"فاي" يعكس التزامنا بتوسيع نطاق الترويج للقمة، ودعم إيصال رسائلها إلى جمهور عالمي متنوع.

وقالت معاليها: "نسعى من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز الوعي بأهداف القمة وبرامجها، وإبراز دورها كمنصة رائدة تجمع الخبراء والعلماء ومستشرفي المستقبل والقيادات الحكومية والدولية ورواد الأعمال، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لبناء مستقبل أفضل للبشرية".

استشراف المستقبل

بدوره قال علي عيسى الرئيس التنفيذي لشركة "فاي للدعاية والإعلان": "نعتز في PHI للدعاية والإعلان برعايتنا لـ "القمة العالمية للحكومات"، هذا الحدث الدولي البارز الذي يجسد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في استشراف المستقبل، وبناء نماذج حكومية أكثر كفاءة وابتكارًا واستدامة.

وأضاف: "يأتي دعمنا لهذه القمة انطلاقًا من إيماننا الراسخ بأهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وبالدور المحوري للإعلام والإبداع في إيصال الرسائل المؤثرة وصناعة أثر إيجابي يمتد محليًا وإقليميًا وعالمياً. ونمضي في PHI على نهج ورؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي ألهمت العالم بالريادة والابتكار والعمل بروح الفريق، ووضع الإنسان في صميم مسارات التنمية وصناعة المستقبل".

وتابع: "نفخر بأن نكون جزءًا من هذا الحدث العالمي، ونؤكد التزامنا الدائم بدعم المبادرات التي تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للفكر، ومنصة لصناعة المستقبل، ونموذج للتميز المؤسسي والإبداع المستدام".

حلول نوعية

من جانبه قال المهندس سامي المفلح، الرئيس التنفيذي لشركة "هيلز للإعلان": "بعد عقد من الشراكة مع القمة العالمية للحكومات، يمثل تجديد شراكتنا لعشر سنوات قادمة شاهدًا على الثقة المتبادلة والإيمان المشترك برسالة القمة العالمية للحكومات وتأثيرها على المدى الطويل".

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2026 تعقد في الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، حيث ستجمع قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد الحلول الفعالة لأهم التحديات العالمية الراهنة، وتطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر من ضروريات تشكيل الحكومات المستقبلية.

