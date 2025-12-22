الشارقة، نفذت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، زيارة رسمية إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في الهيئة، لا سيما في مجالات تطبيق أنظمة الجودة، وبالأخص نظام الإدارة المتكامل وترابطه مع نظام الحوكمة المؤسسية.

وتعرف وفد الشركة على تجربة الهيئة في تطوير وتطبيق نظام الإدارة المتكامل، وتكاملها مع المواصفات العالمية للجودة، كما ناقش أبرز التحديات التي واجهت الهيئة خلال مراحل التطبيق والآليات التي تم اعتمادها لتجاوزها بنجاح، وتم تسليط الضوء على مجموعة من المبادرات الابتكارية التي ساهمت بشكل مباشر في تحسين الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز رضا المتعاملين، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة كنتيجة مباشرة لتطبيق نظام الإدارة المتكامل وبقية مواصفات الجودة.

وشهدت الزيارة تبادلًا للخبرات والمعارف حول سُبل ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتعزيز استدامة التميز من خلال تبني أفضل الممارسات المؤسسية في مجال إدارة الجودة، كما ناقش الجانبان دور أنظمة الجودة المختلفة في دعم الحوكمة المؤسسية وتحقيق تكامل فعّال بين مختلف الأنظمة الإدارية.

وضم وفد الشارقة لإدارة الأصول كلا من هاجر حسين العيسى، مدير إدارة التميز، و أماني كامل محمد عبدالله، مدير الجودة بالإنابة، وسارة عيد بدوي، رئيس قسم الحوكمة، ومحمود أحمد العناتي، أخصائي التميز، هبه موسى محمد بركات، ضابط التميز.

وأشادت هاجر العيسى بتجربة هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال إدارة الجودة وعلى تجربتهم الرائدة في إدارة الجودة، مؤكدة أنها كانت زيارة مثمرة وملهمة لتبادل الخبرات والمعارف مع الجهات الحكومية لما له أثر إيجابي في دعم منظومة التميز الحكومي، وفتح باب أوسع لتبادل التجارب وإيجاد سبل تعاون مستقبلية مع الهيئة في مجال إدارة الجودة وتطبيقاتها المختلفة.

واختُتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تأكيدًا على روح التعاون، وحرصًا مشتركًا على استمرار الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات الجودة والحوكمة المؤسسية.

