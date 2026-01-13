أبوظبي- افتتحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم مركز السلع للخدمات البيطرية والزراعية، وذلك في إطار التزامها المستمر بتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وتعزيز منظومة الصحة الحيوانية في منطقة السلع.

حضر الافتتاح سعادة موزة سهيل المهيري، نائب المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية، إلى جانب سعادة مبارك القصيلي المنصوري مستشار مدير عام الهيئة، وسعادة راشد محمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية وسعادة محمد خلفان المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، إضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الحكومية في المنطقة.

يأتي افتتاح المركز ضمن جهود الهيئة للارتقاء بجودة الخدمات البيطرية والزراعية وتسهيل وصولها إلى سكان السلع، بما ينسجم مع دورها في تعزيز الاستدامة الزراعية و الأمن الحيوي، ومكافحة الأمراض الحيوانية، ودعم استدامة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في إمارة أبوظبي. ويقدم المركز خدمات بيطرية وزراعية متكاملة تشمل الفحوصات البيطرية، والتشخيص المخبري، والتحصينات الدورية، وعلاج الحالات المرضية، إضافة إلى خدمات الإرشاد الزراعي والحيواني للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية لضمان تطبيق أفضل الممارسات في الرعاية الصحية الحيوانية.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن افتتاح مركز السلع للخدمات البيطرية والزراعية يأتي في إطار خططها الاستراتيجية للارتقاء بمنظومة الخدمات وتطويرها، وتعزيز مستويات الأمن الحيوي، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي والحيواني في إمارة أبوظبي.

وأوضحت الهيئة أن المركز يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية البيطرية في منطقة السلع، بما يساهم في تقليص زمن الحصول على الخدمات، وتقديم الخدمة بشكل مباشر للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وتعزيز جاهزية فرق العمل للاستجابة السريعة للطوارئ الزراعية والبيطرية. كما يجسد المركز حرص الهيئة على تطوير خدماتها وتوسيع نطاقها الجغرافي بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي ويسهم في تحسين جودة الحياة في منطقة السلع.

-انتهى-

#بياناتحكومية