أكدت ياسمين بهجت، رئيسة قسم تمويل الصادرات والمديرة بالإنابة لدى الاتحاد لائتمان الصادرات، على تنامي التأثير الاستراتيجي للمرأة في المشهد المؤسسي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرةً إلى زيادة تمثيلها في الأدوار القيادية ومشاركتها الفاعلة في صنع القرار، وأثرها الملموس في دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان "من الشمول إلى التأثير: المرأة تقود التحول المؤسسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ضمن فعاليات منتدى "BAFT MENA" 2026، حيث أوضحت أنّ هذا التحول يعكس طموحاً إقليمياً أوسع لبناء اقتصادات مرنة وشاملة ومستعدة للمستقبل، ترتكز فيها القيادة على الكفاءة والرؤية وخلق القيمة المستدامة على المدى الطويل.

وأضافت أن هذا التحول يتماشى تماشياً وثيقاً مع التزام الاتحاد لائتمان الصادرات بالاستدامة، لا سيما في ظل مواصلة النساء عالمياً لقيادة جهود العمل المناخي وتنمية المجتمعات ومبادرات الابتكار الاجتماعي. كما أشارت إلى دور الشركة، باعتبارها جزءاً من "تحالف وكالات ائتمان الصادرات للحياد المناخي"، في دعم منظومات تجارية مرنة لمواجهة المتغيرات المناخية ومواكبة للمستقبل.

وتطرقت الجلسة أيضاً إلى دولة الإمارات بوصفها نموذجاً رائداً في ترسيخ الشمول والتوازن بين الجنسين ضمن مسارات التنمية الوطنية، بدعم من قيادة رشيدة تضع تمكين المرأة في صميم عملية بناء الوطن. وينعكس هذا الالتزام في السياسات المعتمدة ومستويات التمثيل وتوسيع الفرص عبر القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التمويل والتجارة والقيادة الاقتصادية، وبرز ذلك من خلال مبادرات مثل "رؤية أم الإمارات 50:50" التي تهدف إلى تعزيز وصول المرأة إلى المناصب القيادية.

وأُقيم منتدى "BAFT MENA" 2026، الذي تنظمه جمعية المصرفيين للتمويل والتجارة (BAFT)، تحت شعار "التقنية والتحولات والتوجهات"، وجمع نخبة من القادة والخبراء في قطاع البنوك وتمويل التجارة، حيث ناقشوا دور التكنولوجيا والتغيرات في المشهد العالمي والتحول المؤسسي في إعادة تشكيل قطاع الخدمات البنكية للمعاملات في المنطقة، إلى جانب تلاقي الابتكار الرقمي مع الممرات التجارية المتطورة والحوكمة القائمة على المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث شكّل الاجتماع بعنوان "المرأة في الخدمات البنكية للمعاملات" منصة رئيسية لتسليط الضوء على القيادة والشمول والتحول داخل المنظومة المالية.

