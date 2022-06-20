(الدوحة) – أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تعيين محمد توفيق ناني، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام خطوط بيجاسوس الجوية، رئيساً لمجلس محافظي إياتا لمدة عام واحد اعتباراً من 21 يونيو الذي يوافق اختتام فعاليات الاجتماع العمومي السنوي الثامن والسبعين لإياتا والذي يُقام في العاصمة القطرية الدوحة. ويحمل السيد ناني عضوية مجلس محافظي إياتا منذ عام 2019، ويُعدّ الرئيس الثمانين للمجلس بعد السيد روبن هايز، الرئيس التنفيذي لشركة جيت بلو الذي لا يزال عضواً في المجلس.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد ناني: "إنه لشرف كبيرلي أنه تم اختياري لتولي هذا المنصب في فترة يتوجه فيها القطاع نحو التعافي من تحديات الفترة الأخيرة. وخلال الأِشهر الـ 12 القادمة، سيكون لدينا جدول أعمال حافل، إلى جانب بذل المزيد من الجهود للحفاظ على هذا الزخم الذي يشهده القطاع اليوم على صعيد أعادة فتح حدود الدول أمام حركة السفر والتجارة. وسنركز خلال هذه الفترة أيضاً على التوصل إلى اتفاق خلال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) يشجع الحكومات على تبني هدف طموح طويل الأمد بشأن خفض البصمة الكربونية لقطاع الطيران وتوفير الدعم له في إطار توجهه نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة في مبادرة 25 بحلول عام 2025 الهادفة التي تعزيز التنوع بين الجنسين في القطاع".

وشغل السيد ناني منصب الرئيس التنفيذي لخطوط بيجاسوس الجوية منذ عام 2016، واستمر في شغل هذا المنصب حتى وقتٍ سابق من العام الجاري قبل تعيينه في منصبه الحالي. وقبل انضمامه إلى بيجاسوس، كان ناني الرئيس التنفيذي لشركة كارفور إس إيه بين عامي 2013 - 2016، والرئيس التنفيذي لشركة تيكنوسا بين عامي 2005 - 2013، ونائب رئيس مجلس إدارة تيكنوسا بين عامي 2000 - 2005. ويتمتع ناني، الذي بدأ مسيرته المهنية في عام 1988، بخبرة واسعة في قطاع الأعمال، ومن ضمنها التجزئة الاستهلاكية والخدمات المصرفية.

ومن جانبه، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "يتوجه جميع أعضاء المجلس بجزيل الشكر والتقدير للسيد روبن هايز، الذي تولى مسؤولية صعبة في نوفمبر 2020 خلال مرحلةٍ شهد فيها قطاع الطيران الدولي توقف شبه كامل، والذي وافق على تمديد فترة شغله لهذا المنصب إلى أن بدأ القطاع بالتعافي. وخلال فترة رئاسته للمجلس، تبنى قطاع الطيران قراراً تاريخياً بشأن التوجه نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث عمِل السيد هايز على نحو وثيق مع الحكومات والمنظمات الدولية لتعزيز تدابير السلامة الحيوية للحد من مخاطر نقل الأمراض عبر الرحلات الجوية، كما حقق تقدماً ملحوظاً في تنفيذ مبادرة 25 بحلول عام 2025 لتعزيز التنوع بين الجنسين في القطاع".

وأضاف والش: "نتطلع إلى العمل مع محمد في وقت نواصل فيه بذلك كل الجهود الممكنة لاستعادة حركة السفر العالمية والتعامل مع الأولويات الأساسية لقطاع الطيران في مجالات الاستدامة والتنوع واللوائح التنظيمية وإدارة تكاليف البنية التحتية. ونحن على ثقة بأنّ خبراته الواسعة في مجالات الأعمال والتجزئة الاستهلاكية وإدارة شركات الطيران منخفضة التكلفة ستشكل إضافة قيمة للمجلس، وخاصة في ضوء العمل على توسيع قاعدة الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي".

انتخاب الرئيس والتعيينات الجديدة في مجلس المحافظين

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن إيفون مانزي ماكولو، الرئيسة التنفيذية للخطوط الجوية الرواندية، ستشغل منصب رئيس مجلس محافظي إياتا اعتباراً من يوينو 2023 خلفاً لمحمد ناني بعد انتهاء فترة توليه لهذا المنصب. وستكون ماكولو أول امرأة تشغل هذا المنصب. وخلال الاجتماع العمومي السنوي لإياتا، تمت الموافقة على التعيينات الجديدة في مجلس المحافظين والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

الدورة الـ 79 للاجتماع العمومي السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي

وافقت الجمعية العمومية الـ 78 للاتحاد الدولي للنقل الجوي على انعقاد الدورة الـ 79 للاجتماع العمومي السنوي للاتحاد والقمة العالمية للنقل الجوي في إسطنبول في تركيا خلال الفترة الواقعة بين 4 – 6 يونيو 2023.

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