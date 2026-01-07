أبوظبي : أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مُبادرة "لَبِّيه" الهادفة لتقديم الدعم والتسهيلات المُخصَّصة للمُتعاملين من كبار المواطنين لتمكينهم من القيام بالمُعاملات والإجراءات الضريبية الخاصة بهم بسلاسة ودقة.

وأوضحت الهيئة أن تقديم هذه الخدمات يتم عبر مراكز الاتصال ودعم دافعي الضرائب التي توفر المساندة للخاضعين للضريبة بما يضمن وفاءهم بالتزاماتهم الضريبية بسهولة وبأعلى قدر من الكفاءة في بيئة مُشجِّعة على الامتثال الطوعي.

وأشارت إلى أنّه قد تم في إطار هذه المبادرة توفير مجموعة من الخدمات المُخصَّصة لكبار المواطنين بما يُلبي مُتطلباتهم وتطلعاتهم، في إطار استراتيجية الهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز دورها في مجال المسؤولية المجتمعية والمُساهمة الفعَّالة في تحسين جودة الحياة في المُجتمع.

وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "أطلقت الهيئة مُبادرة "لَبِّيه" في إطار جهودها لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات والتسهيلات المُناسبة لكبار المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أفضل مستويات الرعاية لهم، ودعمهم وتحسين جودة حياتهم باعتبارهم مكونًا أساسيًا وفاعلًا في المجتمع، وردّ الجميل لهم تعبيرًا عن التقدير لدورهم وعطائهم المُستمر لخدمة المُجتمع ونهضة الوطن في جميع المجالات".

وأضاف سعادته: "من خلال مُبادرة "لَبِّيه" نهدف إلى توفير حلول ضريبية مُبتكرة تُسهّل حصول كبار المواطنين على جميع خدمات الهيئة بآليات تتميز بالوضوح والسرعة والخصوصية مع مراعاة تقليل الجُهد المبذول خلال رحلة إنجاز المعاملات، حيث توفِّر المُبادرة مسارًا خاصًا ومبسّطًا للحصول على الخدمات الضريبية للأفراد من كبار المواطنين الذين قد يواجهون صعوبات أو تحديات في التطبيق الدقيق للإجراءات الضريبية، وتتيح المُبادرة الدعم والإرشاد والتسهيلات التي تراعي احتياجاتهم وتُسهم في إسعادهم عبر تجارب تعامل مُريحة".

وأكد سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة تحرص على تعزيز بيئة ضريبية تُراعي وتعزز خصوصية كبار المواطنين، وتُساهم في رفع مستوى رفاهيتهم في إطار الرؤية المستقبلية للرعاية المجتمعية، الهادفة إلى تطوير نماذج مُبتكرة تُمكّن كبار المواطنين من الاستفادة من الخدمات بسهولة وفاعلية، بما يضمن لهم أفضل مستويات جودة الحياة.

وأوضحت الهيئة أن مُبادرة "لَبِّيه" توفِّر مجموعة متنوعة من المُميزات المُشجِّعة على الامتثال الضريبي بسهولة ودقة؛ من بينها خدمة "الخط المباشر" التي يقوم من خلالها فريق مُتخصِّص بمكتب دعم دافعي الضرائب بالرد على جميع الاستفسارات الواردة من كبار المواطنين ومتابعة طلباتهم بخطوات تتميز بالسهولة والسرعة، وإعطاء الأولوية لهم عبر مركز الاتصال التابع للهيئة، وخدمة "المسار السريع" في مركز دعم دافعي الضرائب التي تتيح الأولوية لمعالجة طلبات ومُعاملات كبار المواطنين وتقديم إرشادات ضريبية مبسّطة ومُتكاملة مع ضمان سرعة الإنجاز ومراعاة خصوصيتهم الكاملة.

وأضافت الهيئة أنه من بين الخدمات الإلكترونية المقدمة ضمن المبادرة خدمة "الوصول إلى المُستندات الكترونيًا" وإتاحة الاطلاع عليها مباشرة من خلال الموقع الالكتروني للهيئة دون الحاجة لزيارة مركز دعم دافعي الضرائب، كما تقوم الهيئة بتخصيص مجموعة من الفعاليات والبرامج التوعوية لكبار المواطنين تتضمن ورش عمل وجلسات تعريفية مُتنوعة بأساليب وأدوات توعوية تُناسبهم لتعزيز مستوى الوعي الضريبي لديهم، وتمكينهم من التعامل بكفاءة ودقة مع التشريعات والإجراءات الضريبية والخدمات التي تُقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب.

عن الهيئة الاتحادية للضرائب:

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة. وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة، بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.

-انتهى-

#بياناتحكومية