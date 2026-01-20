دبي: حصلت أنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب على اعتمادين دوليين جديدين لمعايير "آيزو" في مجالي "مراقبة وقياس رضا المُتعاملين" و"مشتريات القطاع العام"، وتسلمت الهيئة شهادتي "آيزو 10004: 2018" الخاصة بنظام مراقبة وقياس رضا المُتعاملين، و"بي إس 95009: 2019" الخاصة بنظام المشتريات في القطاع العام.

تسلم سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، شهادتي الاعتماد خلال استقباله لمُمثلي شركة "جلوبال بزنس بيرو" المُتخصِّصة في الفحص والاختبار والاعتماد، الشريك الإقليمي لـ "جلوبال تي يو في" في مقر الهيئة بدبي بحضور السيد جاسم الزرعوني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة وعدد من المسؤولين بالهيئة.

وأكد سعادة خالد البستاني أن الحصول على الاعتمادين الدوليين الجديدين جاء في إطار جهود الهيئة المُتواصلة لتعزيز رؤيتها كهيئة ضريبية رائدة عالمياً عبر تطبيق أفضل المُمارسات والأنظمة والالتزام بمعايير التميُّز وتعزيز كفاءة الإنفاق.

وقال سعادته: "يؤكد حصول الهيئة على الاعتماد الدولي لنظامها لمُراقبة وقياس رضا المُتعاملين التزامنا بتطبيق أفضل المعايير لضمان نجاح جهود الهيئة للتحسين المُستمر لخدماتها بهدف تلبية تطلعات المُتعاملين وتجاوز توقعاتهم، والارتقاء المُتواصل بجودة الخدمات، وترسيخ ثقافة الاستفادة من مُلاحظات المُتعاملين لتطوير الأداء وتحقيق التميُّز المؤسسي، وتحقيق سعادة المُتعاملين كأولوية ومحور رئيسي في تطوير الخدمات".

وأضاف سعادة خالد البستاني: "تحرص الهيئة على تطبيق الإجراءات الضريبية وفقاً لأفضل الممارسات، بأساليب مبتكرة تركز على تلبية احتياجات أصحاب العلاقة، ويعكس الحصول على الاعتماد الدولي لنظام مشتريات القطاع العام التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في عمليات الشراء والتعاقد، وتطوير السياسات والإجراءات بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد والمُساهمة الفعالة في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي. وتعزيز كفاءة منظومة المشتريات، ورفع مستوى الامتثال عبر تبنَّي أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تحقيق التنافسية والابتكار المؤسسي على المستويين الإقليمي والعالمي".

وحصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على شهادتي المعيار الدولي لنظام مراقبة وقياس رضا المُتعاملين، والمعيار الدولي لنظام المشتريات في القطاع العام بعد تقييم شامل لمستوى أداء الأنظمة التشغيلية والخدمات المرتبطة بالمعياريين بالهيئة، حيث تم اجتياز العديد من عمليات المراجعة والتدقيق نفذها مُدقِّقو الجهة المانحة خلال عام 2025، شملت تقييم السياسات، والإجراءات، والامتثال لتطبيق متطلبات المواصفتين في الإدارات المعنية.

عن الهيئة الاتحادية للضرائب:

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية للإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة، بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.

