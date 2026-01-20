الاتفاقية تدعم تطوير البنية التحتية عبر عدة قطاعات، إلى جانب نقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات البشرية .

الإطار يدعم تحديد الفرص الاستثمارية وتطوير هياكل التمويل والاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص .

أبوظبي: وقّعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بوزارة الاستثمار؛ وحكومة جمهورية أوزبكستان، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تطوير قطاع التعدين في أوزبكستان بما يسهم في تعزيز نموه المستدام، وتحديثه، وخلق قيمة اقتصادية طويلة الأجل.

وقّع مذكرة التفاهم كلّ من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي جامشيد خوجاييف، نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان.

سيشمل التعاون بموجب مذكرة التفاهم أنشطة استثمارية تمتد عبر سلسلة القيمة الكاملة لقطاع التعدين، بدءاً من أنشطة التنقيب والاستكشاف، والتطوير، وصولاً إلى التصنيع في المراحل اللاحقة. كما تُرسخ المذكرة إطاراً للتعاون بين الجهات الحكومية والتنظيمية، وشركات الاستثمار المملوكة للدولة، ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال المؤسسات الاستثمارية والكيانات المتخصصة في القطاع.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتطوير هياكل التمويل والاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات الفنية، وحشد رؤوس الأموال، وتوظيف التقنيات المتقدمة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.

كما تولي الاتفاقية أولوية لتطوير وتحديث البنية التحتية الداعمة للقطاع، بما يشمل توليد الطاقة، وحلول الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء، وأنظمة المياه، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية. كما تشجع المذكرة على رقمنة القطاع، وتعزيز الابتكار، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المسؤولة، بما يدعم المرونة والاستدامة على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات:"تجمع دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان علاقات راسخة تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون الاقتصادي المتنامي. ويجسّد توقيع مذكرة التفاهم اليوم التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكات دولية استراتيجية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، بما يدعم التنمية المستدامة ويُسهم في خلق قيمة اقتصادية طويلة الأمد. ومن خلال هذا التعاون الوثيق مع أوزبكستان، نعمل على فتح آفاق استثمارية نوعية عبر سلسلة القيمة الكاملة لقطاع التعدين، بما يحقق مصالح مشتركة ويعود بالنفع على كلا البلدين."

من جانبه، قال معالي جامشيد خوجاييف، نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان:"تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين أوزبكستان ودولة الإمارات في قطاع المعادن. ومن خلال العمل المشترك في مجالات تسهيل الاستثمار، والحوكمة، وتطوير الكفاءات، وأطر المتابعة، نهدف إلى دعم تطوير مسؤول ومستدام لقطاع المعادن، وخلق فرص نمو صناعي طويل الأجل لكلا الاقتصادين."

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان نمواً متسارعاً، مدفوعة بزخم قوي في الاستثمارات الثنائية. وقد بلغت الاستثمارات الإماراتية في أوزبكستان نحو 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، شملت قرابة 700 مليون دولار أمريكي في مشاريع الطاقة المتجددة، فيما تتجاوز قيمة المشاريع المشتركة قيد التطوير حالياً 4 مليارات دولار أمريكي.

حول وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة

تضطلع وزارة الاستثمار بدور محوري في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز استثماري عالمي يتميز بشبكة علاقات عالمية رفيعة المستوى بالأسواق الدولية. ومن خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تستثمر الوزارة في البيئة الجاذبة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف التنويع الاقتصادي الطموحة، ما يُرسّخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة وذات رؤية مستقبلية للمستثمرين والشركات الدولية.

حول استثمر في الإمارات

"استثمر في الإمارات" منصة تابعة لوزارة الاستثمار تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة. بإشراف وزارة الاستثمار، تسعى منصة "استثمر في الإمارات" إلى استقطاب وتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف قطاعات اقتصاد دولة الإمارات، وتحفيز الشراكات بين المستثمرين الدوليين والدول. كما تطمح إلى تهيئة بيئة تُتيح للأفراد والشركات ورؤوس الأموال النمو والازدهار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية جاذبة للجميع.

للاستفسارات الإعلامية

media@investuae.gov.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية