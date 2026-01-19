الحفل الافتتاحي تضمّن عرضاً تغنّى بالتراث الموسيقي الإماراتي وسلّط الضوء على التطور الموسيقي في الدولة.

شهدت الأمسية تقديم أولى عروض "البداية، وهي سيمفونية إماراتية"، من تأليف نديم طربيه تمزج بين التراث المحلي والروح العالمية، لتقدّم للعالم هويةً موسيقيةً إماراتية متكاملة في قالب سيمفوني.

أبدعت الأوركسترا الوطنية، المكوّنة من 70 موسيقياً و30 مغنياً، على خشبة المسرح بحضور كبار الشخصيات والوزراء والسفراء ورواد الثقافة والضيوف المدعوين.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أقامت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفلها الموسيقي الأول بعنوان "البداية، سيمفونية إماراتية" على مسرح قصر الإمارات مساء أمس، في عرض عالمي دوّن فصلاً جديداً في تاريخ الثقافة الإماراتية. وسجّل هذا الحفل، الذي يندرج ضمن فعاليات الموسم الافتتاحي للأوركسترا الوطنية، أول لقاء حقيقي بين الجمهور والأوركسترا الوطنية المكوّنة من 70 موسيقياً و30 مغنياً.

حضر الحفل سموّ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، إلى جانبِ عدداً من كبار الشخصيات والمسؤولين من مختلف أنحاء الإمارات، إلى جانب مجموعة من السفراء والأسماء القيادية البارزة في مجالي الثقافة والفنون، كما قوبل الحفل بعاصفة من التصفيق من الجمهور الذي وقف طويلاً ليعبّر عن احترامه لهذه السردية الموسيقية، مما عكس قوة الأداء وأهمية الأمسية بوصفها محطة محورية في التراث والثقافة الإماراتية.

وتعليقاً على الحفل، صرّحت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة في وزارة الخارجية ورئيسة مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: "تتمتع الموسيقى بقدرة فريدة على توحيد الشعوب واستيعاب الاختلاف بين الثقافات وتعزيز الشعور بالانتماء. وانطلاقاً من هذه القيم، تم تأسيس الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة كمؤسسة وطنية تحتفي بهويتنا المستلهمة من تراث الإمارات الموسيقي لتقدمه بشكل عصري، وتعكس الهوية الإماراتية القائمة على الثقة والفخر. وجاء هذا الحفل الافتتاحي ليستهلّ رحلة طويلة يغمرها الطموح، ويفتح الباب أمام الجمهور للمشاركة في مسيرة موسيقية تعبّر عن قيمنا الراسخة وروحنا المبدعة ووحدتنا الوطنية".

تكريم التراث الموسيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة

افتتحت الأمسية برنامجها بأداء مميز احتفى بالتراث الموسيقي المتجذّر في الثقافة الإماراتية، حيث قدّم مشهداً رمزياً جمع بين اللحن والإيقاع والصوت والمكان، في إطار فني صوّر ملامح الموسيقى الإماراتية التي تشكّلت من خلال التفاعل بين الشعر والسرديات القادمة من الذاكرة والمجتمع والطبيعة.

واستمدّ العرض عناصر إلهامه من أنماط تقليدية متنوعة من الفن الإماراتي، بما في ذلك التغرودة والعيّالة والآهلة والندبة، ليقدّم مشهد إبداعيا استحضرت النتاجات الصوتية الأولى بكل قصصها المعبّرة عن الصمود والوحدة والانتماء. كما سلّط الضوء على دور الموسيقى في صون التراث وتعزيز الروابط المجتمعية والمساهمة في تشكيل الهوية الجمعية عبر الأجيال.

وقد أرسى هذا العرض السياق العاطفي والثقافي للحفل الذي تلاه، رابطاً بين الماضي الموسيقي للإمارات والصوت الناشئ للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها حاملة راية التراث الوطني إلى المستقبل. ويضمّ عرض "البداية، سيمفونية إماراتية" سلسلة من الحفلات التي من المقرّر إقامتها في أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدورة الإمارات العربية المتحدة: "تهدف الأوركسترا الوطنية إلى الاحتفاء بالتراث الموسيقي الإماراتي لتقدمه بروحٍ عصرية لتمثل طموح الدولة في بناء صوت موسيقي معاصر، ويعكس في الوقت ذاته الهوية الوطنية الفخورة بثقافتها والواثقة بقدرتها على الإبداع والمساهمة في المشهد الثقافي العالمي. وقد تجاوزت الأوركسترا الوطنية من خلال عرضها الأول حدود الموسيقى، لتقدّم سردية متكاملة تتغنّى بالصوت الإماراتي وتستعرض مسارات متنوعة. ويأتي التلاقي بين أعضاء الفرقة من موسيقيين ومغنين ليمثّل بداية الرحلة نحو أوركسترا وطنية أصيلة تتحاور مع جمهورها في جميع أنحاء الإمارات".

أمسية أوركسترالية تصوّر التراث بعدسة المستقبل

شكّل العرض نقطة انطلاق نحو برنامج موسيقي أوسع، حظي بإقبالٍ واسع من الحضور من خلال مقطوعات استثنائية جمعت بين التراث المحلي والروح العالمية في قالب سيمفوني فريد.

وتضمّن القسم الأول من البرنامج عرضاً ملهماً لأيقونة ألكسندر بوردين الشهيرة بعنوان "رقصات البولوفِتسيان" من أوبرا الأمير إيغور، وجاءت ضمن توزيع أوركسترالي بطابع شرقي، إضافة إلى مقطوعتين على آلة القانون بمصاحبة الأوركسترا، تمثّلتا في "أليشماديم" للفنان أرجان سآتشي و"كايبولان يللار" للمبدع سيزن أكسو. كما شمل العرض مقطوعتي "إشراق" و"رحلة الأرواح" لعازف العود العالمي نصير شمّه، بالتعاون مع عازف القانون ايتاش دوغان ومرافقة موسيقية لجميع عناصر الأوركسترا.

اختُتم الحفل بالعرض الأول "البداية"، وهى سيمفونية إماراتية من تأليف نديم طربيه، ألفت تكريماً للمسيرة الموسيقية لدولة الإمارات. وقُدِّمت السيمفونية كعمل أوركسترالي واسع النطاق، يستلهم عناصره من الثقافة والتاريخ والبيئة الإماراتية، ويعيد صياغتها ضمن رؤية سيمفونية معاصرة. ويرتكز هذا العمل على أشكال موسيقية إماراتية أصيلة، تشمل العيّالة الساحلية، وعيّالة العين، ندبة الشحوح، موال العازي ورزفة الحربية حيث صياغة ضمن معالجة موسيقية معاصرة، احتفاءً بالإرث الموسيقي لدولة الإمارات، وتعبيراً عن رؤيتها المتطلعة إلى المستقبل.

ومن جهته، أكّد أمين قويدر، المدير الفني وقائد الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة:

"كشف هذا الحفل عن ملامح الأوركسترا الوطنية الإماراتية القائمة على الجمع بين الموسيقى الشرقية والغربية، والتي أظهرت قدرتها على بناء صوت موسيقي يعكس الهوية الإماراتية، ويعبّر في الوقت نفسه عن القيمة الحقيقية للموسيقى بوصفها أداةً للتواصل المشترك بين الثقافات. وهذا ما برز في جميع التفاصيل، من الأصوات المميزة للآلات الخاصة بثقافات المنطقة إلى القوّة الكاملة للأوركسترا والكورال المرافق لها. لذلك يمثل هذا الافتتاح بداية رحلة طويلة لصوت أوركسترالي وطني يتردد صداه على امتداد دولة الإمارات".

بداية موسم وطني

من المقرر إطلاق سلسلة من عرض "البداية، سيمفونية إماراتية" في مختلف أنحاء الإمارات طوال شهر يناير، مع حفلات إضافية تستمر في فبراير ومارس 2026 كجزء من الموسم الأول للأوركسترا الوطنية.

أماكن ومواعيد الحفلات المقبلة

17 يناير 2026 - عرض "البداية"، مسرح بلدية مدينة العين

19 يناير 2026 - عرض "البداية"، مسرح دبي أوبرا

22 يناير 2026 - عرض "البداية"، مسرح مركز الفجيرة الثقافي

24 يناير 2026 - عرض "البداية"، مسرح مركز رأس الخيمة الثقافي

29 يناير 2026 - عرض "البداية"، أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية

4 فبراير 2026 - عرض "حوار القلوب" مسرح المجمّع الثقافي في أبوظبي

7 فبراير 2026 - عرض "فيفالدي: رحلة إلى الشرق"، مسرح مركز الفنون في جامعة نيويورك بأبوظبي

رحلة إلى الشرق"، مسرح مركز الفنون في جامعة نيويورك بأبوظبي 14 فبراير 2026 - عرض "الكلاسيكيات الروسية"، مسرح مركز الفنون في جامعة نيويورك بأبوظبي

19 فبراير 2026 - عرض "صدى الأزمان"، مسرح المجمّع الثقافي في أبوظبي

24 فبراير 2026 - عرض "صدى الأزمان"، مسرح عجمان الوطني

27 فبراير 2026 - عرض "صدى الأزمان"، مسرح أم القيوين الوطني

26 مارس 2026 - عرض "حوار القلوب" مسرح مركز الفجيرة الثقافي

تُشكل هذه العروض بداية فصل جديد في التاريخ الثقافي الإماراتي، حيث تقدّم الأوركسترا صوتاً وطنياً يحمل رسالة دولة الإمارات إلى عشاق الموسيقى داخلها وخارجها. تتوفر التذاكر الآن عبر الموقع الإلكتروني للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ملاحظات للمحررين:

لمحة عن الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي مبادرة ثقافية رائدة متجذرة في التراث الموسيقي الإماراتي، ومرتبطة بالتقاليد الموسيقية في جميع أنحاء العالم. ويقود الأوركسترا كلٌّ من رئيس مجلس الإدارة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة في وزارة الخارجية؛ والمدير العام الشيخة علياء بنت خالد القاسمي. وبصفتها الأوركسترا الوطنية الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي تجمع بين 70 موسيقياً و30 مغنياً في فرقة واحدة، للاحتفاء بالتراث الموسيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبالتنوع الثقافي في المجتمعات العصرية. كما تهدف إلى بناء صوت وطني يعكس التنوع الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحرص الأوركسترا الوطنية على توفير فرص التدريب والتعليم للموسيقيين الناشئين، والحفاظ على التراث وتمكين الجيل القادم من الفنانين، وذلك من خلال تقديم برامج مخصصة وعقد شراكات عالمية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.uaenationalorchestra.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية