أبوظبي : تفتح الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة باب التسجيل في الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة، خلال الفترة من 20 إبريل وحتى 4 مايو 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإعداد كوادر وطنية متخصصة تسهم في تطوير قطاع تنمية الطفولة ورفده بكفاءات مؤهلة.

ويواصل البرنامج ترسيخ مكانته كأحد أبرز المسارات المهنية المتخصصة في هذا المجال، في ظل الإقبال المتزايد على الالتحاق به، والاهتمام المتنامي بتأهيل مقدمي الرعاية وفق أسس علمية ومهنية تسهم في دعم نمو الطفل وتطوره. وشهد البرنامج منذ انطلاقه إقبالاً واسعاً، حيث استقطب خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 22,500 طلب تسجيل ليتم قبول 304 متقدمين فقط، بما يعادل 1.35% من إجمالي الطلبات، في مؤشر يعكس مستوى عالياً من التنافسية ومنهجية دقيقة في اختيار المرشحين.

كما يواصل البرنامج تسجيل حضور متزايد للمواطنين الإماراتيين، حيث تجاوز عدد الملتحقين 114 منتسباً، في دلالة على ارتفاع مستوى الوعي بأهمية هذا التخصص، ودور الكفاءات الوطنية في دعم منظومة تنمية الطفولة وتعزيز استدامتها.

ويقدّم برنامج الدبلوم المهني في تنمية الطفولة، والمعتمد من المركز الوطني للمؤهلات، تجربة تعليمية متكاملة تُعنى بإعداد كوادر مؤهلة من مقدمي الرعاية، تجمع بين التعليم المهني والتطبيق العملي، مع تركيز خاص على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز اللغة العربية.

يمتد البرنامج على مدار 18 شهراً، ويضم 25 وحدة مهارية ومعرفية وتطبيقية معتمدة، موزعة على خمس مراحل، منها 20 وحدة تُقدَّم خلال الدراسة في مقر الأكاديمية، و5 وحدات خلال فترة التدريب الميداني الممتدة لستة أشهر.

ويغطي البرنامج موضوعات رئيسية تشمل نظريات تنمية الطفل وتطبيقاتها العملية، وفهم سلوك الطفل، وحمايته ورفاهيته، وآليات العمل مع الأسر، إلى جانب الثقافة والتراث الإماراتي، وتعزيز الهوية الوطنية، مع التركيز على اللغة العربية.

وبعد إتمام المرحلة الدراسية في الأكاديمية، ينتقل الطلبة إلى التدريب الميداني لمدة ستة أشهر في عدد من الجهات الشريكة في القطاعين الحكومي والخاص، من بينها دائرة التعليم والمعرفة، وهيئة زايد لأصحاب الهمم، وهيئة الرعاية الأسرية، بما يسهم في تمكينهم من اكتساب الخبرات العملية، وصقل مهاراتهم، وتطبيق ما تعلموه في بيئات عمل واقعية.

ويُقدَّم البرنامج بالكامل باللغة العربية، في تأكيد على دورها كمكوّن أساسي في العملية التعليمية، بما يسهم في ترسيخ حضورها في المجالات المهنية الحديثة، وتعزيز ارتباطها بالهوية الوطنية.

ويوفر البرنامج للمقبولين منحة دراسية كاملة، إلى جانب مكافأة شهرية، دعماً لمسيرتهم التعليمية وتحفيزاً لهم على التميز.

وتحث الأكاديمية الراغبين في الالتحاق ببرنامج الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة، إلى التقديم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو من خلال نظام التسجيل الموحد «نابو»، وذلك حتى 4 مايو 2026.

واحتفت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة مؤخراً بتخريج 191 طالباً وطالبة من الدفعتين الأولى والثانية، حيث التحق عدد منهم بسوق العمل في مؤسسات حكومية وخاصة متخصصة في تنمية الطفولة، في مؤشر على الأثر المتنامي للبرنامج في رفد القطاع بكفاءات مؤهلة، وتعزيز الشراكات التي تدعم تطوير منظومة تنمية الطفولة في الدولة.

للمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة: https://nacd.ac.ae

لمحة حول الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة:

تأسست الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة في عام 2023 بموجب القانون رقم 11 لسنة 2023، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي. تُعد الأكاديمية مؤسسة أكاديمية رائدة تهدف إلى تعزيز مهارات ومعارف مقدمي الرعاية، بما في ذلك أولياء الأمور والعاملين في مجال الطفولة، مع التركيز على اللغة العربية والتراث الإماراتي والهوية الوطنية كركائز أساسية. تقدم الأكاديمية برنامج الدبلوم المهني في تنمية الطفولة المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (1231/2026)، إضافة إلى برامج التدريب والتعليم المستمر في مجالات مثل رعاية وحماية الطفولة، التغذية، والرعاية المبكرة.

