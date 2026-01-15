الشارقة : أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم عن التحاق 106 طالباً وطالبة ببرنامج الشهادات التخصصية في التربية للطفولة المبكرة، ضمن المنح التعليمية المقدّمة بالتعاون مع بنك الاستثمار، والتي يبلغ عددها 187 منحة كانت الأكاديمية قد كشفت عنها في العام الماضي، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى إعداد معلمين ومساعدي معلمين مؤهلين وفق أفضل المعايير العالمية، ودعم جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها الأساس المحوري في بناء شخصية الطفل ونموه المتكامل.

وبالتزامن مع التحاق الدفعة الجديدة، نظّمت الأكاديمية لقاءً تعريفياً للملتحقين بالبرنامج من الطلبة الحاصلين على المنح، استعرضت خلاله مسار البرنامج ومتطلباته الأكاديمية، وسلّطت الضوء على دوره في تطوير قدرات الملتحقين، وتعزيز وعيهم التربوي، بما ينعكس إيجاباً على جودة التجربة التعليمية المقدّمة للأطفال.

يهدف برنامج الشهادات التخصصية في التربية للطفولة المبكرة، المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمُقدَّم باللغتين العربية والإنجليزية، إلى تمكين الكوادر التربوية من اكتساب معارف ومهارات تعليمية متخصصة في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يدعم النمو المعرفي والاجتماعي والعاطفي للطفل، من خلال ممارسات تربوية حديثة تُسهم في الارتقاء ببيئات التعلم المبكر وتحقق أثراً تعليمياً مستداماً.

صُمم البرنامج بالتعاون مع جامعة هلسنكي (HY+) الفنلندية، استناداً إلى أحدث البحوث والدراسات التربوية، وبالاستفادة من التجربة الفنلندية الرائدة في تعليم الطفولة المبكرة، التي تركز على التعلّم القائم على الاستكشاف والمشاركة الفاعلة، فيما تولّت أكاديمية الشارقة للتعليم إعادة مواءمة المحتوى وتعريبه بما ينسجم مع السياق الثقافي والتعليمي في دولة الإمارات وأولوياتها الوطنية.

وتُجسّد الشراكة بين أكاديمية الشارقة للتعليم وبنك الاستثمار نموذجًا فاعلًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاع المصرفي، وتُبرز أهمية الشراكات طويلة الأمد في دعم جودة التعليم وتأهيل الكفاءات التربوية. فقد أثمرت هذه الشراكة عن التحاق 81 طالباً وطالبة في الدفعة الأولى من البرنامج، حيث شكّلت المواطنات نسبة 70% من إجمالي الحاصلين على المنح التعليمية البالغ عددها 187 منحة، بما يعكس إسهام البرنامج في بناء كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تطوير بيئات التعليم، وتعزيز جودة الممارسات التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة.

أكاديمية الشارقة للتعليم

أكاديمية الشارقة للتعليم هي مؤسسة أكاديمية ومهنية رائدة، تُعنى بالارتقاء بجودة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. تأسست الأكاديمية في عام 2020 برؤية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتهدف إلى تمكين المعلمين، وقادة المدارس، والباحثين. وتقدّم الأكاديمية برامج مبتكرة قائمة على البحث العلمي تدعم التعلم مدى الحياة والتميّز التعليمي.

توفّر الأكاديمية من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، فرصًا للتطوير المهني، وبرامج دراسات عليا، وأبحاثًا متقدمة تُسهم في بناء بيئات تعليمية مستقبلية مواكبة للتحولات العالمية. كما تضطلع بدور محوري في الحوار حول السياسات التعليمية، وتطوير القيادات، وتعزيز الممارسات الشاملة التي تتمحور حول المتعلم في مختلف مراحل التعليم. وانطلاقًا من رؤية الشارقة في التنمية المستدامة والاستثمار في الموارد البشرية، تلتزم الأكاديمية بإحداث تحول نوعي في التعليم من خلال التعاون، والابتكار، والانفتاح على المعرفة العالمية.

