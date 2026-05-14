أمانة للرعاية الصحية - البحرين، المبنية وفقًا لنموذج M42 المثبّت والموثوق في أمانة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، تُبرز التبادل الناجح للخبرات المتخصصة في الرعاية الصحية بين الإمارات والبحرين

المنامة، مملكة البحرين: تشرفت أمانة للرعاية الصحية - البحرين باستقبال سعادة السيد فهد محمد سالم كردوس العامري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، في منشأتها في الجسرة. وكان في استقبال سعادته الدكتور محمد أمين الساعاتي، الرئيس التنفيذي لـ M42 البحرين، إلى جانب عدد من كبار الموظفين من M42 البحرين وأمانة للرعاية الصحية - البحرين.

وسلّطت المباحثات الضوء على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البحرين والإمارات العربية المتحدة، التي تواصل ازدهارها في ظل قيادة ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهما الله. وأكّد اللقاء أيضًا أهمية التعاون المستمر بين الدولتين الشقيقتين في مجلس التعاون الخليجي عبر قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والابتكار والتنمية البشرية.

وأشار الدكتور محمد أمين الساعاتي إلى أنَّ حضور M42، الرائدة عالميًا في الرعاية الصحية ومقرها أبوظبي، واستمرار توسّعها في مملكة البحرين، يدلُّ دلالة قوية على روح التعاون بين البحرين والإمارات العربية المتحدة مؤكدًا الدور المحوري لهذه الشراكة في دفع عجلة الابتكار وتبادل الخبرات وإحداث فرص عمل مهمة تسهم في تحسين مخرجات الرعاية الصحية وجودة الحياة للمجتمعات في مختلف أنحاء المنطقة.

وخلال الزيارة، قام سعادة السفير بجولة في منشأة أمانة للرعاية الصحية - البحرين المتطورة، حيث اطّلع على الخدمات المتخصصة التي يقدمها المستشفى، وقدراته المتقدمة في إعادة التأهيل، ونموذج الرعاية المرتكز على الإنسان. وشملت الجولة مرافق إعادة التأهيل والعلاج، بما فيها مسبح العلاج المائي، وصالات التدريب المتخصصة، وبيئة رعاية مصمّمة لدعم التعافي والشفاء وتعزيز الصحة الطويلة الأمد.

تُعد أمانة للرعاية الصحية - البحرين مثالًا متميزًا على تبادل المعرفة والخبرات المتخصصة في الرعاية الصحية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين. فبإنشائها في إطار شراكة إستراتيجية مع شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، قامت M42 للمرة الأولى بتوسيع نموذجها الرائد والمثبت في مجال الرعاية التأهيلية الطويلة الأمد لما بعد الحالات الحادة خارج حدود دولة الإمارات، لتكون أمانة للرعاية الصحية - البحرين أول منشأة من نوعها في المملكة.

ومنذ افتتاحها، أصبحت أمانة للرعاية الصحية - البحرين شريكًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية في البحرين، حيث تقدم رعاية عالمية المستوى، مرتكزة على الإنسان، في بيئة تعاطفية شبيهة بالمنزل. وتمتد منشأة الجسرة على مساحة تزيد عن 15,000 متر مربع، وتضم أكثر من 100 سرير، ويدعمها فريق متعدد التخصصات يضم أكثر من 150 من المهنيين المتخصصين في الرعاية الصحية الملتزمين بتحسين نتائج علاج المرضى وتعزيز جودة حياتهم.

وجددت الزيارة تأكيد الالتزام المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التميز في الرعاية الصحية، وتقوية التعاون الإقليمي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام بشراكات إستراتيجية تضع الإنسان والمجتمع وجودة الحياة في صميم مسارات التطور والتنمية.

نبذة عن أمانة للرعاية الصحية – البحرين

أمانة للرعاية الصحية - البحرين، جزء من مجموعة M42 بالشراكة مع ممتلكات، هي أول منشأة من نوعها في مملكة البحرين مصمَّمة بالكامل لتقديم رعاية تأهيلية متخصصة طويلة الأمد لما بعد الحالات الحادة. وبالاستفادة من خبرة "أمانة للرعاية الصحية" الموثوقة والمثبتة في دولة الإمارات منذ عام 2013، توفر أمانة للرعاية الصحية - البحرين خطط علاج مخصَّصة ورعاية تعاطفية وبيئة ودودة أقرب إلى بيئة المنزل، مصمَّمة لدعم المرضى وأسرهم في كل خطوة من خطوات رحلة العلاج والتعافي.

