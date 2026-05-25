وفد الدولة يزور فعاليات النسخة الـ 93 من المعرض الزراعي الدولي في "نوفي ساد " أحد أبرز المعارض في منطقة جنوب شرق أوروبا.

أحد أبرز المعارض في منطقة جنوب شرق أوروبا. عقد سلسلة لقاءات وزارية ومع قيادات الغرف التجارية لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي.

الوفد الإماراتي يجري جولات ميدانية في أبرز المراكز الزراعية الصربية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

دبي، التقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، فخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، في "قصر صربيا" بالعاصمة بلغراد، بهدف بحث التعاون الاستراتيجي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قامت بها معاليها إلى جمهورية صربيا على رأس وفد إماراتي ضم مجموعة من المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص، سعياً نحو تعميق الشراكة الثنائية في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة.

خلال اللقاء، سلط الجانبان الضوء على متانة العلاقات الإماراتية الصربية المتنامية. وتركزت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الأمن الغذائي، والزراعة، والتنمية المستدامة. وشهد اللقاء الإشادة بمنجزات الشركات الإماراتية المستثمرة في صربيا، مع التطلع لتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات حيوية كالثروة الحيوانية. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول أهمية بناء نظم غذائية مرنة، بما يدفع آفاق التعاون المشترك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا.

ومن جانبها، أعربت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك عن سعادتها بهذه الزيارة التي تعكس القوة المتنامية للعلاقات بين البلدين، قائلة: "إن ترسيخ استدامة منظومة الأمن الغذائي وتعزيز مرونتها يمثل اليوم أحد الركائز الاستراتيجية للشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا. ونحن نتطلع من خلال هذه الخطوة الطموحة إلى صياغة نموذج رائد للتعاون الدولي يدمج بين الرؤى السياسية والقدرات الاستثمارية والتجارية، وتحويلها إلى مشاريع ملموسة على الأرض تجمع القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن بناء سلاسل توريد قوية تخدم المصالح الحيوية المشتركة للبلدين."

وأضافت معاليها: "تتبنى دولة الإمارات نهجاً استباقياً يضع الابتكار والتقنيات الزراعية الحديثة في صدارة الحلول المستدامة لمواجهة تحديات الغذاء في المستقبل. ومن هذا المنطلق، فإننا نتطلع إلى دفع آفاق التعاون وتوسيع مجالات العمل المشترك مع الجانب الصربي، لا سيما في الأبحاث التطويرية، وتكنولوجيا تطوير البذور، وإدارة الموارد المائية في القطاع الزراعي وتبني الممارسات الزراعية الذكية مناخياً، بما يسهم في بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة قادرة على تلبية متطلبات الأمن الغذائي وتحقيق الازدهار المستمر لشعبينا."

ضم وفد دولة الإمارات مجموعة من المسؤولين من وزارة التغير المناخي والبيئة ومدراء كبار الجهات والشركات الغذائية والزراعية في دولة الإمارات، من بينهم سعادة ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلال"، وحسن حلاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إليت أجرو القابضة"، وممثلين عن "مجموعة أغذية". ورافق الوفد سعادة أحمد حاتم برغش المنهالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية صربيا خلال الزيارة.

عقد من الاستثمارات الزراعية الاستراتيجية

وتتوج هذه الزيارة مسيرة التعاون الاستثماري الإماراتي-الصربي الناجح. حيث تمثل استثمارات شركتي "الظاهرة"، و"الروافد" التابعة لمجموعة "إليت أغرو"، نموذجاً للشراكة المستدامة على مساحات زراعية تتجاوز 600 ألف هكتار. كما أكدت مجموعة "سلال" أن الشراكة مع المنتجين الصربيين تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي للدولة. في حين أثبتت التجارب الميدانية نجاحاً استثنائياً لزراعة صنف الشعير الصربي (Java) في الإمارات، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون في البذور المتخصصة. وفي سياق متصل، برزت مزرعة "زوبناتيكا" التابعة لشركة "إليت أجرو"، كأحد أهم الأصول التي تجمع الإنتاج الزراعي بفرص الاستثمار السياحي الريفي وتراث الفروسية العريق.

لقاءات ثنائية

وفي سياق اللقاءات الثنائية الهادفة إلى ترسيخ التعاون القطاعي، عقدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك اجتماعاً ثنائياً مع معالي الدكتور دراغان غيلاموتشيتش، وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه في جمهورية صربيا. وركز اللقاء على دفع عجلة التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا في مجالات الأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، والتكنولوجيا الزراعية المتقدمة، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وإدارة الموارد المائية في القطاع الزراعي، وتنمية التجارة الزراعية بين البلدين. كما تم التطرق لأهمية "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" الذي تستضيفه الإمارات العام الجاري، كفرصة محورية لتعزيز تقنيات تحلية المياه.

وفي لقائها مع سعادة ماركو تشاديز، رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية، تركز النقاش على الانتقال بالتعاون من الإطار الحكومي إلى الشراكات التجارية المباشرة، والاتفاق على تطوير منظومة تكامل لوجستي رقمي شاملة في سلاسل القيمة الزراعية.

قمة صربيا للأعمال ومعرض "نوفي ساد"

حضرت معالي الدكتورة آمنة الضحاك "قمة صربيا للأعمال 2026" التي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي والسياسة المناخية. وشهدت القمة استضافة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس مجموعة إعمار، في حوار مفتوح. حيث أكد العبار أن بلغراد أثبتت جدارتها كمركز للأعمال والابتكار، معلناً عن مرحلة قادمة من مشروع "بلغراد ووترفرونت" ستكون من أرقى المشاريع عالمياً. وأشار العبار إلى التحول الجذري الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال والتوظيف، وأكد أن المدن الكبرى مثل أبوظبي ودبي وبلغراد باتت تتفوق على الدول في استقطاب المواهب والاستثمارات.

وشهدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك افتتاح المعرض الزراعي الدولي الـ 93 في مدينة "نوفي ساد" الصربية. ويُعد المعرض أحد أبرز المنصات والمعارض الزراعية المتخصصة في منطقة جنوب شرق أوروبا. وشهد المعرض مشاركة واسعة ضمت أكثر من 1200 عارض من نحو 40 دولة، حيث استعرض أحدث الابتكارات في مجالات التقنيات الزراعية المتطورة، والميكنة، والإنتاج الغذائي، وحلول الزراعة المستدامة.

جولات في أبرز المراكز الزراعية

وشمل برنامج الزيارة جولات تفقدية لعدد من أبرز المراكز الزراعية والبحثية في صربيا، حيث زارت معاليها مركز "زوبناتيكا الزراعي"، الذي يمثل نموذجاً متكاملاً للإنتاج الزراعي، وزراعة المحاصيل، وتطوير الأعمال الزراعية والتنمية الريفية المستدامة. وسلطت الزيارة الضوء على الدور الحيوي للاستثمارات الإماراتية الناجحة في القطاع الزراعي الصربي، وفي مقدمتها مساهمات شركة "إليت أجرو" في دعم الإنتاج الغذائي المستدام، وتبني الابتكار، وتعزيز التعاون الزراعي المشترك طويل الأمد بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا.

كما تفقدت معالي الوزيرة شركة "أغروسافا"، واطلعت على الخبرات الصربية المتقدمة في مجالات تطوير البذور، والأبحاث الزراعية، وتقنيات إنتاج المحاصيل المتطورة. وبحثت معاليها خلال الزيارة فرص تعزيز التعاون في مجال الابتكار الزراعي، وتبادل المعارف، وتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة التي تدعم بناء نظم غذائية مرنة للمستقبل.

