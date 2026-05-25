بلغ هامش التشغيل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الربع الأول 25.1%، بزيادة قدرها 450 نقطة أساس على أساس سنوي، وبلغ هامش التشغيل المغاير لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 41.1%، بزيادة قدرها 130 نقطة أساس على أساس سنوي.

زيادة إجمالي تفويض إعادة شراء الأسهم العادية بمقدار مليار دولار، بالإضافة إلى المبلغ المتبقي من التفويض البالغ 625.0 مليون دولار حتى 30 أبريل 2026.

أعلنت "zoom للاتصالات" (ناسداك: ZM) اليوم نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية والمنتهي في 30 أبريل 2026.

وقال إريك يوان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة zoom: "شهدنا زخمًا متواصلًا في الربع الأول، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.5% على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك أعلى توقعاتنا. ويتزايد إقبال العملاء على استخدام zoom كنظام عمل يعتمد على الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الحديثة، حيث نما عدد مستخدمي خدمة مساعد الذكاء الاصطناعي "AI Companion" المدفوعة بنسبة 184% على أساس سنوي، ووصل عدد مستخدمي خدمة مدوّن الملاحظات "My Notes" إلى 1.5 مليون مستخدم مرخص خلال أربعة أشهر فقط من إطلاقها. كما شهدنا تقدمًا ملحوظًا في قنوات تحقيق الدخل الجديدة من الذكاء الاصطناعي وتجربة عملاء zoom، التي واصلت نموها المتسارع بنسبة تتجاوز 10%. وبفضل الربحية القوية والتدفق النقدي الجيد وزيادة تفويض إعادة شراء الأسهم، نواصل تركيزنا على تحويل ابتكارات الذكاء الاصطناعي إلى نمو مستدام وقيمة ملموسة للعملاء وعوائد طويلة الأجل للمساهمين".

الإيرادات: بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول 1,239.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 5.5% على أساس سنوي. وبعد تعديل تأثير العملات الأجنبية، بلغت الإيرادات بالعملة الثابتة 1,228.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 4.6% على أساس سنوي. وبلغت إيرادات المشروع 755.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 7.2% على أساس سنوي، وبلغت الإيرادات عبر الإنترنت 483.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 2.8% على أساس سنوي.

الدخل من العمليات والهامش التشغيلي: بلغ الدخل التشغيلي وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للربع الأول 310.5 مليون دولار، مقارنةً بـ 241.6 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2026. أما الدخل التشغيلي المغاير لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، بعد تعديل مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم وضرائب الرواتب ذات الصلة ومصاريف الاستحواذ، فقد بلغ 508.7 مليون دولار للربع الأول، مقارنةً بـ 467.3 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2026. وبلغ هامش الربح التشغيلي وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 25.1%، بينما بلغ هامش الربح التشغيلي المغاير لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 41.1% في الربع الأول.

صافي الدخل وصافي الدخل المخفف للسهم الواحد: بلغ صافي الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للربع الأول 425.7 مليون دولار، أو 1.42 دولار للسهم، مقارنةً بـ 254.6 مليون دولار، أو 0.81 دولار للسهم، في الربع الأول من السنة المالية 2026. أما صافي الدخل المغاير لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للربع الأول، بعد تعديل مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم وضرائب الرواتب ذات الصلة، وصافي أرباح الاستثمارات الاستراتيجية، ومصاريف الاستحواذ، والآثار الضريبية على التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، فقد بلغ 465.0 مليون دولار، أو 1.55 دولار للسهم. وفي الربع الأول من السنة المالية 2026، بلغ صافي الدخل المغاير لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 448.3 مليون دولار، أو 1.43 دولار للسهم.

النقد والأوراق المالية القابلة للتداول: بلغ إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتداول، باستثناء النقد المقيد، 7.7 مليار دولار حتى 30 أبريل 2026.

التدفق النقدي: بلغ صافي التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية 521.6 مليون دولار للربع الأول، مقارنةً بـ 489.3 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2026. وبلغ التدفق النقدي الحر، وهو صافي التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه مشتريات الممتلكات والمعدات، 500.5 مليون دولار، مقارنةً بـ 463.4 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2026.

مؤشرات العملاء: شملت عوامل تعزيز إجمالي الإيرادات استقطاب عملاء جدد. ففي نهاية الربع الأول من السنة المالية 2027، سجلت zoom ما يلي:

4,534 عميلًا ساهموا بأكثر من 100 ألف دولار في إيرادات الأشهر الاثني عشر الماضية، بزيادة قدرها 8.2% عن الربع نفسه من السنة المالية الماضية.

ارتفع معدل صافي التوسع بالدولار للعملاء من المؤسسات خلال الأشهر الاثني عشر الماضية إلى 99% من 98% في الربع نفسه من السنة المالية الماضية.

بلغ متوسط ​​ التوارد الدوري للعملاء عبر الإنترنت شهريًا 3.0% خلال الربع الأول، مقارنةً بـ 2.8% في الربع نفسه من السنة المالية الماضية.

بلغت نسبة إجمالي الإيرادات الشهرية المتكررة للعملاء عبر الإنترنت ممن لديهم مدة خدمة مستمرة لا تقل عن 16 شهرًا 74.4%، بزيادة قدرها 20 نقطة أساس على أساس سنوي.

التوقعات المالية: تقدم zoom التوقعات التالية للربع الثاني من السنة المالية 2027، وتحدّث توجيهاتها للسنة المالية الكاملة 2027.

الربع الثاني من السنة المالية 2027: من المتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 1.265 مليار دولار و1.270 مليار دولار، وأن تتراوح الإيرادات بالعملة الثابتة بين 1.262 مليار دولار و1.267 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتراوح الدخل التشغيلي المغاير لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 508.0 مليون دولار و513.0 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتراوح ربح السهم المخفف المغاير لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 1.45 دولار و1.47 دولار، مع وجود حوالي 304 ملايين سهم متوسط مرجح ​​ قائم.

قائم. السنة المالية الكاملة 2027: من المتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 5.080 مليار دولار و5.090 مليار دولار، وأن تتراوح الإيرادات بالعملة الثابتة بين 5.062 مليار دولار و5.072 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتراوح دخل العمليات المغاير لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 2.065 مليار دولار و2.075 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتراوح ربح السهم المخفف المغاير لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 5.96 دولار و6.00 دولار، مع وجود حوالي 304 ملايين سهم متوسط ​​ مرجح قائم. ومن المتوقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر للسنة المالية الكاملة بين 1.700 مليار دولار و1.740 مليار دولار.

ولا تشمل أرقام ربح السهم وعدد الأسهم أي تأثير من إعادة شراء الأسهم المذكور أدناه.

وتتضمن الجداول المالية أدناه معلومات إضافية حول نتائج zoom المعلنة، بما في ذلك مطابقة النتائج المغايرة لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع أكثر المقاييس قابلية للمقارنة. ولا يمكن التوفيق بين معايير التوجيه المغايرة لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وبين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بالمقابل، بناء على توقعات مستقبلية، دون وجود صعوبة، نظراً لعدم اليقين بشأن النفقات التي قد تنشأ مستقبلًا، مع العلم أن هذه العوامل قد تؤثر على نتائج zoom المحسوبة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.

ويمكن الاطلاع على عرض مالي إضافي ومعلومات أخرى من خلال موقع zoom الإلكتروني لعلاقات المستثمرين على الرابط investors.zoom.us.

تفويض إعادة شراء الأسهم: في مايو 2026، فوّض مجلس إدارة zoom إعادة شراء أسهم عادية من الفئة (أ) بقيمة مليار دولار إضافية، بالإضافة إلى مبلغ 625 مليون دولار المتبقي من التفويض حتى 30 أبريل 2026.

وقد تتم إعادة شراء أسهم zoom العادية من الفئة (أ) من وقت لآخر، إما في السوق المفتوحة (بما في ذلك خطط التداول المحددة مسبقاً)، أو من خلال صفقات يتم التفاوض عليها بشكل خاص، أو من خلال معاملات أخرى وفقاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

وستحدد إدارة zoom توقيت ومقدار أي أسهم عادية من الفئة (أ) يعاد شراؤها بناءً على تقييمها لظروف السوق وعوامل أخرى. وسيتم تمويل برنامج إعادة الشراء من رأس المال العامل لشركة zoom.

وسيتم إلغاء أي أسهم عادية من الفئة (أ) يعاد شراؤها. ولا يلزم برنامج إعادة الشراء شركة zoom بشراء أي مقدار محدد من الأسهم العادية من الفئة (أ)، ويجوز لشركة zoom تعليق البرنامج أو إيقافه في أي وقت وفقًا لتقديرها.

