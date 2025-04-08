دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة جلوبال فارما، الرائدة في صناعة الأدوية في دولة الإمارات، والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن تعاونها مع مختبرات ZIM الهندية لاعتماد تكنولوجيا الأقراص القابلة للذوبان في الفم (ODF) المعتمدة من الاتحاد الأوروبي ضمن محفظتها المتنامية من المنتجات. وكانت هذه التكنولوجيا الدوائية المبتكرة قد حازت على شهادة ممارسات التصنيع الجيدة (EU-GMP) من الاتحاد الأوروبي، ما يضمن تلبيتها لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.

وتؤكد اتفاقية الاعتماد التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر "AIM 2025" (7-9 أبريل)، على تنامي ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مشهد الابتكار الصيدلاني العالمي والتزامها بتوفير حلول الرعاية الصحية المتطورة.

وشهد حفل التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للأدوية، حيث وقّع الاتفاقية كل من محمد سعيد الرقباني، المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي وشركة مشاريع وعضو مجلس إدارة شركة جلوبال فارما وذو الفقار كمال، المؤسس والمدير المالي في مختبرات ZIM، بحضور الدكتورة مريم كلداري عضو مجلس الإدارة في جلوبال فارما.

وألقى الدكتور باسم البراهمة، المدير العام لشركة جلوبال فارما، كلمة رئيسية خلال فعاليات مؤتمر AIM 2025، حيث سلط الضوء على تنامي ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تصنيع الأدوية. على صعيد آخر، شاركت الدكتورة غيتا غوجاران، مديرة موقع التصنيع في جلوبال فارما، رؤيتها خلال: "الجلسة القيادية: مشهد التصنيع 2030 - الاتجاهات الرئيسية التي تستشرف مستقبل القطاع"، حيث سلطت الضوء على الابتكارات الرئيسية التي تساهم في توجيه مسار القطاع.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال محمد سعيد الرقباني: "تعد هذه الشراكة مع مختبرات ZIM بمثابة تحول استراتيجي في مسيرة جلوبال فارما. ومن المؤكد أن يساهم توفير تكنولوجيا ODF المعتمدة من الاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الارتقاء بمستوى القدرات الصيدلانية في المنطقة، بالإضافة إلى تطوير خيارات العلاج التي تركز على رعاية المريض بالدرجة الأولى. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤيتنا للاستثمار في مجال الابتكارات التي ترتقي بمعايير الرعاية الصحية في الشرق الأوسط مع ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كشركة رائدة في مجال تصنيع الأدوية المتقدمة".

وتمثل تكنولوجيا ODF تحولاً جذرياً في مجال الأدوية، إذ تقدم أقراصاً دوائية رقيقة سريعة الذوبان، تتحلل في الفم بدون ماء، وتعتبر مثالية للأطفال والمرضى المسنين والأشخاص الذين يعانون من صعوبات في البلع. وتوفر التكنولوجيا المملوكة من قبل مختبرات ZIM القدرة على تخزين الأدوية بشكل مضمون في هذه الأقراص محكمة الإغلاق وسريعة المفعول، ما يعزز امتثال المريض ويحسّن من فعالية العلاج.

وأكد الدكتور باسم البراهمة، المدير العام لشركة جلوبال فارما، على أهمية هذا التطور قائلاً: "يساهم اعتماد تكنولوجيا ODF وتصنيع الأقراص سريعة الذوبان محلياً في مصنعنا بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز مكانة جلوبال فارما كشركة رائدة في توفير علاجات مبتكرة، بالإضافة إلى دورها في وضع معايير جديدة لتصنيع الأدوية في المنطقة. ويساهم خطنا الإنتاجي، مع مجموعة متنامية من عشرة منتجات بتقنية ODF، في التأكيد على ريادتنا على مستوى هذه التكنولوجيا المتطورة في الشرق الأوسط. وتؤكد هذه الخطوة على دور دولة الإمارات كمساهم رئيسي في مسار التقدم الذي يشهده قطاع الأدوية العالمي".

كما سلط ذو الفقار كمال، المؤسس والمدير المالي في مختبرات ZIM، الضوء على التأثير الإيجابي لهذا التعاون قائلاً: "يعد نقل هذه التكنولوجيا إلى الإمارات بالتعاون مع جلوبال فارما بمثابة إنجاز استثنائي في مسيرتنا الهادفة لتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية المناسبة للمرضى في جميع أنحاء العالم. ومن المؤكد أن تساهم تقنية ODF المعتمدة والحاصلة على شهادة ممارسات التصنيع الجيدة (EU-GMP) من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحضور القوي لشركة جلوبال فارما في المنطقة وقدراتها المتميزة في مجال التصنيع، في وضع معايير جديدة على مستوى الابتكار الصيدلاني في دول مجلس التعاون الخليجي".

مختبرات ZIM المحدودة (الشركة) هي شركة أدوية قائمة على الأبحاث تقوم بتطوير وتصنيع وتوفير منتجات دوائية متميزة على شكل أقراص صلبة فموية عبر مجالات علاجية رئيسية. وتمتلك الشركة قدرات متميزة في مجالات البحث والتطوير الداخلية لتقديم حلول مبتكرة في مجال الأدوية باستخدام تقنيات خاصة، بهدف تعزيز راحة المريض وضمان الالتزام بتناول العلاجات. وتجدر الإشارة إلى أن مختبرات ZIM المحدودة قد أدرجت في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية (NSE) وسوق بومباي للأوراق المالية المحدودة BSE.

نبذة عن جلوبال فارما

جلوبال فارما شركة مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، تأسست عام 1998، وهي رائدة في صناعة الأدوية مع حضور قوي على مستوى المنطقة. بدأت جلوبال فارما عملياتها في الإمارات العربية المتحدة عام 2003 وعززت حضورها عام 2008 عبر توسيع خطوط الإنتاج وإطلاق منتجات جديدة في 14 دولة ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا. تمتلك شركة جلوبال فارما حالياً مصنعين مُزودين بأحدث التجهيزات لتوفير الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدهما لتصنيع البنسيلين بيتا لاكتام لتوفير أموكسيسيلين وأموكسيكلاف، والآخر لتصنيع الأدوية العامة والذي يمتاز بإمكانية تطوير شتى أنواع الجرعات السائلة والفموية التي تلبي احتياجات قطاعات الأمراض المزمنة.

نبذة عن مختبرات ZIM

تأسست مختبرات ZIM عام 1989، وهي متخصصة في تطوير وتصنيع وتوريد منتجات الأدوية المتمايزة في جرعات صلبة يتم تناولها عن طريق الفم. كما تقدم الشركة المواد الصيدلانية الوسيطة قبل تركيب الأدوية (PFI) والمنتجات الدوائية النهائية (FF) عبر القطاعات العلاجية الرئيسية لأسواق العالم. وفي إطار تركيزها على توسيع حضورها العالمي، قامت الشركة بتنويع عروضها عبر قطاعين رئيسيين هما: الأدوية والمستحضرات الغذائية.

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