لوس أنجلوس- أعلنت اليوم Xsolla، الشركة التجارية المتخصصة في مجال ألعاب الفيديو والتي تساعد المطورين على إطلاق ألعابهم وتطويرها وتحقيق أرباح منها، عن إقامة علاقة إستراتيجية مع HP لربط آليات التعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال عبر صناعة الألعاب العالمية.

تجمع هذه الشراكة التعاونية بين منصة التعلم Gaming Garage من HP وبرنامج Accelerator من Xsolla بغية ابتكار منظومة متكاملة تمكّن المبدعين الطموحين من التعلم والابتكار وإطلاق استوديوهاتهم الخاصة، إذ يعمل هذا التكامل على تعزيز فرص الابتكار على مستوى العالم، مقدمًا نماذج جديدة لتعليم الألعاب وتوفير بيئة داعمة للمشروعات والتطوير المهني على نطاق واسع.

يتضمن البرنامج برامج تجريبية تبدأ في السعودية وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة، بهدف الوصول إلى أكثر من 100,000 طالب ومبدع شاب على مستوى العالم. هناك أربعة مجالات رئيسية يهدف كل منها إلى تعزيز نمو المطورين وإطلاق عنان الفرص المتاحة لهم على مستوى العالم:

الأطر التعليمية المتكاملة : تجمع بين خمس دورات اعتماد من منصة HP Gaming Garage في تصميم الألعاب وإدارة الرياضات الإلكترونية والبرمجة والذكاء الاصطناعي التوليدي والأمن السيبراني، مع التوجيه العملي ودعم النشر وتدريب الجاهزية التجارية من برنامج Xsolla Accelerator .

: تجمع بين خمس دورات اعتماد من منصة في تصميم الألعاب وإدارة الرياضات الإلكترونية والبرمجة والذكاء الاصطناعي التوليدي والأمن السيبراني، مع التوجيه العملي ودعم النشر وتدريب الجاهزية التجارية من برنامج . مسارات برنامجي Accelerator و Incubator : تيسر سبل وصول المطورين الناشئين مباشرة إلى منظومة تسريع الأعمال من Xsolla ، بما يشمل التوجيه والإرشاد وفرص التمويل والاستعداد للتعامل مع المستثمرين وتأسيس استوديوهات ألعاب مستدامة.

: تيسر سبل وصول المطورين الناشئين مباشرة إلى منظومة تسريع الأعمال من ، بما يشمل التوجيه والإرشاد وفرص التمويل والاستعداد للتعامل مع المستثمرين وتأسيس استوديوهات ألعاب مستدامة. مبادرات الابتكار والتعاون : تستكشف مراكز الابتكار العالمية والأنشطة التعليمية التي تعزز سبل التعاون بين خبراء الصناعة، والمعلمين، والمبدعين الطموحين.

: تستكشف مراكز الابتكار العالمية والأنشطة التعليمية التي تعزز سبل التعاون بين خبراء الصناعة، والمعلمين، والمبدعين الطموحين. سبل الاستفادة من موارد HP Gaming Garage : تقديم وحدات HP التعليمية عبر شبكات التعلم التابعة لشركة Xsolla مجانًا لدعم مجتمع المطورين العالمي.

صرح Justin Berenbaum، نائب الرئيس الأول لقسم العلاقات الصناعية والتمويل العالمي في Xsolla، قائلاً: "لا تقتصر الشراكة مع HP على إقامة تحالف فحسب؛ بل تمتد لتشمل تأسيس بيئة مواتية لدعم الجيل القادم من المطورين". "من مرحلة التعليم مرورًا بمرحلة الاحتضان ووصولاً إلى مرحلة الاستثمار، يربط هذا التعاون كل مرحلة في مسيرة المطور، ويوفر فرصًا جديدة للمبدعين في كل أنحاء العالم".

صرح Mayank Dhingra، المدير والرئيس العالمي لقسم التعليم والإستراتيجية في HP، قائلاً: "يتيح لنا التعاون مع Xsolla تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تشكيل منظومة الألعاب المستقبلية عن طريق تقديم فرص تعليمية ميسرة وذات تأثير فعّال". "عن طريق دمج منصة التعلم Gaming Garage من HP مع برنامجي Accelerator وCurine Academy من Xsolla، سنقدّم مسارًا شاملاً للمطورين الطموحين، موفرين لهم الموارد الأساسية لإعدادهم لاحتضان المستقبل وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى إنجازات واقعية".

عن طريق مواءمة آليات التعليم مع بنية الصناعة التحتية، تعزز هذه المبادرة المشتركة طرق دخول المواهب إلى منظومة الألعاب وازدهارها، مسهمةً في رأب الفجوة بين مرحلة التعلم ومرحلة إطلاق المشروعات، كل ذلك في ظل ضمان بقاء آليات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في متناول جميع المطورين على مستوى العالم.

صرح Rytis Joseph Jan، نائب الرئيس الأول لقسم المبادرات والشراكات الإستراتيجية العالمية في Xsolla، قائلاً: "يمثل هذا التعاون مع HP خطوة قوية إلى الأمام على صعيد بناء البنية التحتية العالمية التي تمكّن مبدعي الألعاب". "من خلال ربط التعليم والتكنولوجيا والاستثمار، نسهم في رعاية الجيل القادم من المواهب وتسريع وتيرة إنشاء استوديوهات مستدامة ومشروعات مبتكرة على مستوى العالم. وإنني أود أن أشير إلى أننا بتعاوننا معًا، فإننا نضمن أنَّ الأفكار الرائعة، مهما كان مصدرها، لديها الفرصة للازدهار".

لمزيد من المعلومات عن برامج Xsolla Accelerator ومبادرة HP، الرجاء زيارة: xsolla.pro/HP

