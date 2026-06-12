دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت دبي للاستثمار عن تجديد اتفاقيتها مع شركة إكس كيوب ذ.م.م. (xCube) لعام إضافي، وبموجب هذه الاتفاقية ستواصل xCube مهامها كموفر للسيولة لأسهم دبي للاستثمار المدرجة في السوق.

وتستمر xCube بصفتها موفراً للسيولة، في توفير عروض أسعار ثنائية الاتجاه بشكل مستمر خلال ساعات التداول، وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها وقواعد السوق. ويهدف هذا الدور إلى دعم التداول المنظم على أسهم دبي للاستثمار، والمساهمة في تعزيز سيولتها وتحسين قابليتها للتداول في سوق دبي المالي.

وتعليقاً على تجديد الاتفاقية، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: "يعكس تجديد اتفاقيتنا مع xCube التزام دبي للاستثمار المستمر بتعزيز القيمة للمساهمين. ويُعدّ الحفاظ على ترتيبات فعّالة لتوفير السيولة جزءاً أساسياً من جهودنا الرامية لجعل عمليات تداول السهم أبسط وأكثر سلاسة، بالإضافة إلى دعم نشاط السوق وتعزيز ثقة المستثمرين. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير التنظيمية المعتمدة في السوق".

من جانبه، قال سعد جلبي، الرئيس التنفيذي لشركة إكس كيوب xCube: "يسرّنا مواصلة تعاوننا مع دبي للاستثمار ودعم سيولة أسهمها وقابليتها للتداول في سوق دبي المالي. ونلتزم بصفتنا موفراً للسيولة بالمساهمة في تعزيز كفاءة السوق الثانوية وزيادة نشاطها، من خلال توفير عروض أسعار ثنائية الاتجاه بشكل مستمر، وفقاً للمتطلبات التنظيمية وقواعد السوق المعتمدة. ويعكس تجديد هذه الاتفاقية الثقة التي تحظى بها قدرات xCube ودورها المستمر في دعم الشركات المدرجة، وتعزيز حضورها في السوق، وتسهيل وصول المستثمرين إليها."

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دبي للاستثمار ش.م.ع.

إدارة العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية

نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع:

تُعد دبي للاستثمار مجموعة استثمارية رائدة متعددة الأنشطة ومدرجة في سوق دبي المالي، وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها. وتدير الشركة محفظة متنوعة من الاستثمارات والشركات التابعة عبر قطاعات استراتيجية متعددة، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل لمساهميها. الموقع الإلكتروني: www.dubaiinvestments.com.

xCube

إدارة العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية

نبذة عن xCube:

تُعد xCube شركة وساطة مالية وصانع سوق مقرها دبي، متخصصة في خدمات توفير السيولة وخدمات أسواق رأس المال للشركات المدرجة. وتعمل الشركة ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسهم في دعم كفاءة الأسواق المالية وتعزيز سيولة الأوراق المالية وتيسير وصول المستثمرين إلى السوق. الموقع الإلكتروني: www.xcube.ae.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: PR@xcube.ae

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