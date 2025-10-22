القاهرة – أعلنت شركة كابجيميني اليوم عن إتمام عملية الاستحواذ على شركةWNS ، الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات الأعمال، والتي تُعد من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تقديم خدمات العمليات التجارية الرقمية (Digital BPS). ومن خلال إتمام هذه الصفقة، تؤسس كابجيميني رائدًا عالميًا في مجال “العمليات الذكية” للاستفادة من استثمارات العملاء في الذكاء الاصطناعي التوكيلي بهدف تحويل عملياتهم التجارية بشكل شامل.

وقال أيمن عِزّت، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني: "تتشارك كابجيميني وWNS رؤية مشتركة حول الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي التوكيلي في إحداث تحول جذري في عمليات عملائنا. إن الجمع بين انتشار كابجيميني العالمي وقدراتها في الاستراتيجية والتحول، وريادتها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب خبرة WNS الصناعية ومنصاتها، يضعنا في موقع فريد لتمكين عملائنا من إعادة ابتكار عملياتهم التجارية من البداية إلى النهاية وتعزيز ريادتهم في الأسواق. يسعدني أن أرحّب بموظفي WNS ضمن مجموعة كابجيميني، ونحن نمضي قدمًا لبناء رائد عالمي في مجال العمليات الذكية."

ومن جانبه، قال كيشاف آر. موروجيش، الرئيس التنفيذي لشركة WNS:"يتطلع فريق عملنا إلى بدء هذه المرحلة الجديدة والانضمام إلى كابجيميني لتشكيل قوة عالمية حقيقية وبناء نموذج تحوّل استثنائي في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي والتوكيلي. إن المرحلة التالية من التحول ستعتمد على العمليات الذكية المتخصصة في المجالات والصناعات، لتحقيق الكفاءة والمرونة من خلال الأتمتة الفائقة، بما يحقق نتائج أعمال متميزة. وستساهم القيم والثقافة المشتركة بين الشركتين في دمج سلس يمكّننا من إطلاق فرص واعدة وتحقيق قيمة طويلة الأمد لعملائنا وموظفينا وشركائنا ومجتمعاتنا."

تجدر الإشارة إلى أنه في يوليو 2025، أعلنت كابجيميني وWNS عن توقيع اتفاق نهائي للاستحواذ، بموجبه استحوذت كابجيميني على WNS مقابل مبلغ نقدي قدره 76.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد من WNS. ويبلغ إجمالي المقابل النقدي نحو 3.3 مليار دولار أمريكي، باستثناء صافي الديون المالية لشركة WNS. وفي 18 سبتمبر 2025، أعلنت كابجيميني عن تسعير ناجح لإصدار سندات بقيمة إجمالية تبلغ 4.0 مليار يورو لتمويل الصفقة، وإعادة تمويل ديونها المالية، وتغطية الأغراض العامة للمجموعة. وبناءً على هذا الإصدار، تم إلغاء القرض المرحلي الذي تم توقيعه في سياق عملية الاستحواذ. وستُدرج نتائج WNS ضمن البيانات المالية لمجموعة كابجيميني اعتبارًا من 17 أكتوبر 2025.

كابجيميني هي شريك عالمي في التحول الرقمي والتكنولوجي، تساعد المؤسسات على تسريع انتقالها المزدوج نحو عالم رقمي ومستدام، مع إحداث تأثير ملموس عزز من قيمة الشركات والمجتمع. تضم مؤسسة كابجيميني مجموعة مسؤولة ومتنوعة من 340,000 عضو في الفريق في أكثر من 50 دولة. بفضل إرثها الممتد لأكثر من 55 عامًا، تُعد كابجمني من الشركات الموثوقة التي تساعد عملاءها على استغلال قيمة التكنولوجيا لتلبية جميع احتياجات أعمالهم. تقدم الشركة حلولًا شاملة ومتنوعة تبدأ من الاستراتيجية والتصميم وصولاً إلى الهندسة، مدعومة بقدراتها الرائدة في الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والحوسبة السحابية، والبيانات، بالإضافة إلى خبرتها العميقة في مختلف الصناعات وشبكة شركائها الواسعة. بلغت إيرادات المجموعة العالمية لعام 2024 حوالي 22.1 مليار يورو.

