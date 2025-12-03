تعاون جديد يسهم في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وقابل للتطوير على مستوى الحكومة والمؤسسات

تعاون يعزز الرؤى الوطنية من خلال تطوير المواهب والكفاءات المتقدمة، والابتكار، ودفع جهود التحديث الشامل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات

الدوحة، قطر: وقعت بي دبليو سي الشرق الأوسط واستراتيجي آند الشرق الأوسط مذكرة تفاهم مع شركة يونيفاي آبس(UnifyApps) لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي لدى الجهات الحكومية والمؤسسات في عموم قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. ويجمع هذا التعاون بين خبرات بي دبليو سي واستراتيجي آند في هذا القطاع وقدراتهما في مجال إحداث التحول مع منصة يونيفاي آبس (UnifyApps) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الوكيل، ما يهيئ مساراً واضحاً يمكن للمؤسسات من خلاله التطور من نماذج تجريبية منفصلة إلى حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتشغيل على مستوى إنتاجي تحقق أثراً ملموساً على نطاق واسع.

وتماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والتنويع الاقتصادي، من المقرر أن تساهم هذه الشراكة في مساعدة العملاء على بناء قدرات محلية ودمج الذكاء الاصطناعي في عملياتهم وتحديث العمليات والإجراءات الأساسية، ما يمكن المؤسسات من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أصيل.

وتعليقاً على الشراكة، صرح هاني زين، الشريك لدى استراتيجي آند الشرق الأوسط، ضمن شبكة بي دبليو سي، قائلاً: "يُعد الذكاء الاصطناعي حالياً محور التنافس الاقتصادي ومن الضروري أن تركز المؤسسات في المنطقة على الحلول التي تقدم تحسينات تشغيلية ملموسة. ومن خلال هذا التعاون مع منصة يونيفاي آبس (UnifyApps)، سنعمل على تمكين المؤسسات من دمج حلول الذكاء الاصطناعي المسؤولة والآمنة والقابلة للتطوير بما يتوافق مع أولويات التحول الرقمي الوطنية".

ومن جانبه، أضاف هيثم الخطيب، الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى يونيفاي آبس (UnifyApps)، قائلاً: "تسمح لنا الشراكة مع بي دبليو سي الشرق الأوسط واستراتيجي آند بتقديم منصتنا إلى المؤسسات بطريقة هادفة وعملية. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تأهيل فرق العمل للتغلب على التحديات الحقيقية من خلال تزويدهم بأدوات بديهية وآمنة ومصممة لتواكب سرعة المشهد الرقمي في وقتنا الحالي".

ومن المقرر أن توفر بي دبليو سي واستراتيجي آند في إطار هذه الشراكة فرقاً متخصصة حسب القطاعات بالإضافة إلى تقديم أفكار تنظيمية وخبرات استشارية بهدف تحديد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير أطر الحوكمة ووضع خرائط طريق للابتكار. وفي المقابل، ستعمل يونيفاي آبس (UnifyApps) على تعزيز هذا الجهد من خلال منصتها الأصلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتكاملات الجاهزة والأدوات منخفضة البرمجة من أجل تنفيذ حلول ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتطور ومصممة لتلبية أولويات المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنهج يسهم في تعزيز الدور الذي تلعبه بي دبليو سي الشرق الأوسط واستراتيجي آند في تنفيذ التحول المتكامل في مجال الذكاء الاصطناعي مع توسيع حضور يونيفاي آبس (UnifyApps) في المنطقة ودعم التطوير المشترك للحلول المتخصصة في كل قطاع والتي تُنتج بناء على احتياجات السوق المحلي والأجندات الوطنية.

ومن خلال الجمع بين قدرات المنصة المتطورة وعمق الخبرة بهذا القطاع، يدعم البرنامج الجهات في دمج الذكاء الاصطناعي في مسارات العمل المحورية، ما يساعد على ترجمة التجربة إلى تأثير ملموس وتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي المستدامة محلياً. ويساهم البرنامج في تعزيز مشهد الابتكار بالمنطقة من خلال مشاركة حالات الاستخدام وأطر عمل القطاعات والتبني المسؤول للتقنية بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية.

وقد عرضت شركة يونيفاي آبس (UnifyApps) منصتها في مؤتمر MWC الدوحة من خلال تقديم حالات استخدام مباشرة للحكومة وقطاع الاتصالات تُبرز أدوات التصميم دون برمجة، وترابط مسارات العمل، وتطوير المنتجات القائم على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال عرض التطبيقات العملية المرتبطة بكل قطاع، سلطت العروض التوضيحية الضوء على مدى قدرة المنصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على دعم جهود التحديث الوطني والمساعدة في رسم ملامح المرحلة التالية من التقدم الرقمي في المنطقة.

نبذة عن يونيفاي آبس (UnifyApps)

تُعد يونيفاي آبس (UnifyApps)نظام التشغيل المؤسسي للذكاء الاصطناعي الذي يمكّن المؤسسات من التحول إلى كيانات تعتمد الذكاء الاصطناعي في جوهر عملياتها. يوفر هذا النظام منصة أفقية تقوم بربط أنظمة السجلات والمعلومات والأنشطة، بما يتيح للمؤسسات الوصول إلى البيانات المختلفة، والتفكير عن طريق استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، وأيضاً اتخاذ الإجراءات ضمن مسارات العمل المؤسسية، مما يحول مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي غير المكتملة إلى حلول قابلة للتطوير وجاهزة للتنفيذ.

ومن خلال آلاف عمليات الدمج الجاهزة وتصميم متوافق مع مختلف نماذج اللغات الكبيرة (LLM-agnostic)، تساعد يونيفاي آبس (UnifyApps) المؤسسات على تطبيق الذكاء الاصطناعي بأمان وثقة. تأسست الشركة في عام 2023 بدعم من WestBridge Capital وICONIQ وElevation Capital، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك، مع حضور قوي في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة http://www.unifyapps.com أو متابعة يونيفاي آبس (UnifyApps) على LinkedIn.

نبذة عن بي دبليو سي

في بي دبليو سي، نساعد عملاءنا على بناء الثقة ومواكبة التغيّر، ليتمكّنوا من تحويل التحديات إلى فرص تنافسية. نحن شبكة عالمية تعتمد على التقنيات الحديثة وكوادرها المتميزة، وتضم أكثر من 364,000 شخص في 136 دولة و137 منطقة. من خلال خدماتنا في مجالات التدقيق، والضرائب والقانون، والصفقات، والاستشارات، نساعد العملاء على بناء الزخم وتحقيق نتائج مستدامة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.pwc.com.

تضم بي دبليو سي الشرق الأوسط 30 مكتباً في 12 دولة في المنطقة، ويعمل بها ما يزيد على 12,000 شخص، وتجمع بين رؤى إقليمية معمقة وخبرة عالمية لمساعدة العملاء على حل المشكلات المعقدة، ودفع عجلة التحول، وتحقيق نتائج مستدامة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.pwc.com/me.

بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com/structure.

© 2025 بي دبليو سي جميع الحقوق محفوظة

نبذة عن ستراتيجي آند

ما يُميّز ستراتيجي آند ويضعها في المقدمة هو أنّها شركة رائدة في مجال تقديم الاستشارات الاستراتيجية العالمية للمساعدة في رسم طريقكم نحو مستقبلٍ أفضل ومتميز وتقديم حلول مخصّصة لكم. وباعتبارنا نمثّل جزءاً من شبكة برايس ووترهاوس كوبرز، فإنّنا نعمل يومياً على بناء أنظمة تحوّل أعمالكم إلى قصص نجاح هدفها الأول هو التطوّر والنمو. كما نوظّف بصيرتنا القوية وخبرتنا الواسعة ووسائلنا التكنولوجية لمساعدتكم في وضع استراتيجيات تناسبكم وتُرضي طموحاتكم من اليوم الأول.

فضلاً عن ذلك، نحرص في ستراتيجي آند على تزويد الفرق الأساسية عبر شبكة برايس ووترهاوس كوبرز بالمهارات والإمكانات الاستراتيجية اللازمة لتقديم الإرشادات المناسبة لكم، بدءاً من تحديد الإنجازات التي ترغبون بتحقيقها والخيارات التي ستكونون بحاجتها لتحقيق هذه الإنجازات ووصولاً إلى الوسائل والطرق التي يُمكنكم اتّباعها لتحقيقها، وذلك باعتبارنا شركة الأعمال الاستراتيجية الوحيدة التي تعمل على نطاق واسع كجزءٍ من شبكة خدمات احترافية عالمية.

وفي النهاية، سنضمن أن تحظو بتجربة فريدة عند وضع استراتيجياتكم من خلال استغلال الفرص والإمكانات وضمان فعالية المخرجات في الوقت نفسه، حيث تُشكّل هذه الاستراتيجيات أساساً لتكيّف المنشآت مع التغيّرات الواقعة في يومنا هذا وتقديم نتائج تعيد صياغة مستقبلها، كما أنّها أساسٌ لترجمة رؤى هذه المنشآت على الأرض الواقع. فباستراتيجياتنا...نُحقِّق أهدافكم!

-انتهى-

#بياناتشركات