تم الإعلان عن الشراكة الحصرية خلال منتدى "اصنع في الإمارات" التي تمنح مصنع الإمارات للسحب الحق الحصري في تصنيع نظام واجهات UCS بمفهوم صفر نفايات، في خطوة تعزز ريادة دولة الإمارات في تطوير حلول البناء المستدامة محليّة الصنع

دبي، الإمارات العربية المتحدة – وقّع مصنع الإمارات للسحب (EEF)، التابع لشركة دبي للاستثمار، مذكرة تفاهم حصرية مع شركة UCS لمواد وحلول البناء المستدامة، الرائدة في توفير حلول الواجهات والكسوة المبتكرة. ويتمثل الهدف من هذا التعاون في تصنيع وتوفير أول نظام مستدام للواجهات الستائرية على مستوى الشرق الأوسط بمفهوم صفر نفايات، الأمر الذي يعتبر بمثابة خطوة بارزة نحو تعزيز ممارسات البناء المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم التوقيع رسمياً على هذه الشراكة الاستراتيجية خلال منتدى "اصنع في الإمارات"، وذلك من قبل سريكومار براهماندان، المدير العام لمصنع الإمارات للسحب، وإبراهيم محمد عبد الله، المدير العام لشركة UCS لمواد وحلول البناء المستدامة.

وتمنح هذه الاتفاقية حقاً حصرياً لمصنع الإمارات للسحب لتصنيع المنتج الرائد الذي طورته شركة UCS، وهو نظام واجهات مُصمم بدقة عالية للحد من هدر المواد المستخدمة في عمليات تركيب الواجهات. وتتميز هذه الشراكة بأهميتها نظراً لتوافقها مع مستهدفات الاستدامة الوطنية، بالإضافة إلى ترسيخ معيار جديد في قطاع البناء على مستوى المنطقة.

وصرّح سريكومار براهماندان، المدير العام وعضو مجلس إدارة مصنع الإمارات للسحب قائلاً: "تُعد هذه الشراكة الحصرية بمثابة إنجاز بارز لمصنع الإمارات للسحب وقطاع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونفتخر بصفتنا شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، بدعم جهود التصنيع المحلي وتعزيز الابتكار المستدام. ويؤكد اختيارنا كمُصنّع حصري لنظام الواجهة الستارية بمفهوم صفر نفايات، والذي طورته شركة UCS، التزامنا بإعادة تعريف منهجيات تصميم وإنشاء وتشغيل المباني، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء وتلبية المتطلبات المستقبلية والاستدامة . ويعد هذا التعاون بمثابة خطوة جريئة تساهم في الحد من البصمة البيئية، وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة في مجال التنمية المستدامة."

ويعد هذا النظام المتقدم للواجهات الستارية بمثابة قفزة نوعية في مشهد تكنولوجيا واجهات البناء، إذ يجمع بين الأناقة المعمارية والأداء المستدام بشكل مبتكر ، لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية المستدامة في المنطقة. ويُجسد تصميمه بمفهوم صفر نفايات، التوجه المتنامي لاعتماد نهج التصنيع الدائري، الذي يجمع بين الكفاءة والابتكار لتحقيق أثر إيجابي ملموس. وتؤكد هذه الواجهات أهمية الشراكات المحلية ودورها في ابتكار حلول فعّالة وقابلة للتوسّع، تدعم رؤية دولة الإمارات للاستدامة.

ومن جهته قال إبراهيم محمد عبد الله، المدير العام لشركة UCS لمواد وحلول البناء المستدامة: "نؤمن في UCS بأن الابتكار الحقيقي يكمن في تقديم حلول مناسبة للتحديات الواقعية، ويُعدّ هدر المواد المستخدمة في البناء من أكثر التحديات التي تتطلب اهتماماً عاجلاً على مستوى القطاع. ويعد نظام الواجهات الستارية بمفهوم صفر نفايات إنجازاً تكنولوجياً استثنائياً، وتوجه حقيقي لتبني مفاهيم جديدة في قطاع البناء. وتمنحنا شراكتنا مع مصنع الإمارات للسحب القدرة على توسيع نطاق هذا الابتكار عبر جهود التصنيع المحلية، ما يُسهّل عملية اعتماد ممارسات البناء المستدام ويجعلها أكثر فعالية وكفاءة".

ويتماشى هذا التعاون مع المستهدفات الصناعية والبيئية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مبادرة "مشروع 300 مليار" و"استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050". ويُوفر نظام الواجهات الستارية بمفهوم صفر نفايات حلاً قابلاً للتوسّع، في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها قطاع البناء للحد من بصمته البيئية، ما يوفر للمطوّرين والمهندسين المعماريين القدرة على تحقيق التوازن المنشود بين الاستدامة والتميز في مجالات التصميم والإنشاء.

نبذة عن مصنع الإمارات للسحب:

تأسس مصنع الإمارات للسحب ذ.م.م. في عام 1993، واستحوذت عليه شركة دبي للاستثمار في عام 1997، ليصبح منذ ذلك الحين أحد أبرز الشركات الرائدة في مجال سحب الألمنيوم في الشرق الأوسط. تتخصص الشركة في إنتاج مقاطع ألمنيوم عالية الأداء، مصممة بدقة لتلبية متطلبات التطبيقات المعمارية والصناعية. وبفضل خبراتها المتقدمة في تقنيات الطلاء بالمسحوق، والأكسدة، والعزل الحراري، توفر الإمارات للسحب حلولًا متينة، موفرة للطاقة، وقابلة للتخصيص. وانطلاقًا من التزامها بالابتكار والجودة والاستدامة، ساهمت الشركة في تزويد أنظمة الألمنيوم لعدد من أبرز المشاريع المعمارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

نبذة عن شركة UCS لمواد وحلول البناء المستدامة:

خبرة تتجاوز 35 عاماً في مجال تصميم وتصنيع وتركيب أنظمة الواجهات الستائرية، تقدم UCS GREEN SYSTEM حلاً مستداماً متطوراً وموثوقاً للواجهات الحديثة. يعمل النظام على خفض الوقت اللازم للتصنيع، والتخلص من الهدر، وتخفيض احتياجات القوى العاملة بنسبة تصل إلى 90% - بدون الحاجة إلى استخدام السقالات. صمم هذا النظام على نحو مبتكر لتجميعه بسهولة باستخدام ثلاثة مثبتات فقط، ما يضمن القوة والسرعة والاستدامة بدون مواجهة أية مشاكل في مرحلة ما بعد التركيب.

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