دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - أعلنت منصة "تُــوم" (Tuum)، مزوّد الخدمات المصرفية الأساسية من الجيل التالي، اليوم عن اختيارها من قِبل بنك سنتر كريدت (BCC)، ثالث أكبر بنك في كازاخستان، لدعم حلّها الخدمي الجديد: "العمليات المصرفية كخدمة" (BaaS). وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية غير المسبوقة إلى وضع نموذج استراتيجي للبنوك القيادية على مستوى العالم لتمكينها من تسريع وتيرة الابتكار لديها، ومنافسة الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي، وفتح آفاق جديدة للإيرادات من خلال التمويل المُضمّن.

وكجزء من استراتيجيته للتحول الرقمي، يستفيد "بنك سنتر كريدت" (BCC) من منصة "تُــوم" (Tuum) المرنة والقابلة للتطوير لإطلاق خدمة جديدة كلياً تُعرف بإسم: "العمليات المصرفية كخدمة" (BaaS). ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد "بنك سنتر كريدت" على تقديم خدماته لمجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا المالية والشركاء المؤسساتيين، مما يجعله في طليعة اللاعبين المؤثرين في سوق الخدمات المالية الرقمية المتنامي في آسيا الوسطى.

تُمثّل هذه الشراكة نموذجاً رائعاً للتحديث التدريجي، وهي استراتيجية تحظى باهتمام واسع بين البنوك القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأوروبا. ومن خلال تشغيل منصة "تُــوم" (Tuum)بالتوازي مع منظومته التشغيلية التقليدية الحالية، سيتمكن "بنك سنتر كريدت" (BCC) من طرح المنتجات الجديدة عالية الطلب بسرعة، من دون التعرض للمخاطر والتعطل الذي قد يحدث نتيجة لإجراء تجديد شامل لأنظمته القديمة. ويكتسب هذا النهج المرن أهمية فائقة بالنسبة للبنوك التي ترغب في الحفاظ على قدرتها التنافسية ومواكبتها لمتطلبات العملاء في بيئة سريعة التغير.

ستُوفر منصة "تُــوم" (Tuum) في البداية أنماط تشغيل نموذجية للحسابات والمدفوعات والبطاقات، والتي تُدار جميعها من خلال منصة "توم اوركيستريشن" (TOP). وتتضمن خارطة الطريق أيضاً خطط توسع مستقبلي في مجال الإقراض وتقديم خدمات مصرفية إسلامية متكاملة، وهي ميّزة أساسية تُبرز جاهزية المنصة لتلبية المتطلبات المحددة للأسواق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. سيتم تنفيذ الحل بالكامل عن طريق "خدمة أمازون ويب آوت بوستس" (AWS Outposts) داخل مركز بيانات البنك، مما سيدمج معاً إمكانات المرونة المتأصلة في السحابة والتحكم في هذا الحل المثبّت في موقع البنك.

من جهته تحدث رسلان فلاديميروفيتش، رئيس "بنك سنتركريدت" قائلاً، "في إطار سعينا للعب دور قيادي في مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في كازاخستان، كنا بحاجة إلى شريك تقني يمتلك منصة مصممة لتكون سريعة ومرنة وقابلة للتوسع. وقد كانت بنية منصة "تُــوم" (Tuum) المعيارية وقدراتها التنظيمية القوية سمتين واضحتين، مما ساعدنا على إطلاق عرض "العمليات المصرفية كخدمة" (BaaS) بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى وضع أسس للابتكار في المستقبل، بما في ذلك الإقراض والتمويل الإسلامي. تُعتبر هذه الشراكة مُسرّعاً استراتيجياً لرؤيتنا طويلة المدى."

من شأن هذه الشراكة أن تعزز مكانة منصة "تُــوم" (Tuum) كخيار مُفضّل للمؤسسات التي تركز على تطوير أعمال في مجال "العمليات المصرفية كخدمة"(BaaS) . إن النموذج الذي صممه "بنك سنتر كريدت" (BCC)، وهو إطلاق مشاريع جديدة بالتزامن مع التحديث التدريجي للخدمات المصرفية الأساسية – يشكل مثالاً يحتذى به وقابل للتطبيق بشكل مباشر من قبل للمؤسسات المالية في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تتطلع إلى اغتنام الفرص الهائلة في مجال التمويل المُضمّن.

وقال ميليان ستامينكوفيتش، رئيس قسم الإيرادات في "تُــوم" (Tuum)،: "نحن نرى في "بنك سنتر كريدت" (BCC) مؤسسةٌ ذات رؤيةٍ ثاقبة، إذ تجسد أنشطتها رؤى مستقبلية ذات بُعد استراتيجي، ونحن فخورون باختيارهم لنا كشريك مفضل." وأضاف، "هذه الشراكة لا تقتصر فقط على مجرد تحقيق نجاح إقليمي، بل تعكس نموذجاً جديداً وشاملاً للتحول في القطاع المصرفي. إن الاستراتيجية التي نضعها بالتعاون مع "بنك سنتر كريدت" (BCC) في آسيا الوسطى هي ذاتها التي ستساعد البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا على التخلص من القيود التقليدية، وتبني نهج التمويل المُضمّن، والمنافسة في ظل الواقع الرقمي الجديد".

بفضل سجل نجاحها الحافل والمثبت، تواصل منصة "تُــوم" (Tuum) دعم عروض "العمليات المصرفية كخدمة" (BaaS) عالية النمو، بما في ذلك بنك "إل إتش في" (LHV) - أحد أبرز مزودي حلول "العمليات المصرفية كخدمة" (BaaS) في أوروبا، والذي يلبي احتياجات أكثر من 200 شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية. كما تستمر المنصة في جذب البنوك الطموحة على مستوى العالم. وتظهر هذه الشراكة الجديدة مع "بنك سنتر كريدت" (BCC) الزيادة المستمرة في نشاط منصة "تُــوم" (Tuum) وقدرتها المميزة على مساعدة العملاء في بدء أعمالهم وتوسيعها وإدارتها في الأسواق سريعة التطور.

نبذة عن "بنك سنتركريدت" (BCC)

تأسس "بنك سنتر كريدت" (BCC) في عام ١٩٨٨، وهو أحد أكبر وأعرق البنوك التي توفر خدمات مصرفية ومالية شاملة في كازاخستان. بفضل اتساع نطاق شبكته التي تشمل كافة أنحاء الدولة، يوفر البنك خدماته إلى أكثر من ثلاثة ملايين عميل من الأفراد والشركات. وبصفته في طليعة النظام المالي المحلي، يلتزم البنك بدفع عجلة الابتكار، وتحسين تجربة العملاء، ولعب دور رئيسي في التحول نحو الاقتصاد الرقمي في كازاخستان.

نبذة عن منصة "تُــوم" (Tuum)

"تُــوم" (Tuum) هي منصة الخدمات المصرفية الأساسية لعالم من الخدمات المصرفية بلا حدود.

صُممت منصة "تُــوم" (Tuum) للمؤسسات المستعدة للتحديث والتوسع والريادة، وهي تساعد البنوك والمقرضين وشركات التكنولوجيا المالية على تجاوز قيود التكنولوجيا القديمة والانطلاق بسرعة نحو عصر جديد من المرونة والابتكار والنمو.

بفضل تصميمها السحابي المرن والقابل للتطوير، تدعم "تُــوم" (Tuum) جميع نماذج الأعمال المالية الرئيسية، من الإقراض والمدفوعات إلى "العمليات المصرفية كخدمة" (BaaS) والخدمات المصرفية الإسلامية، على منصة واحدة قابلة للتوسيع. يمكن للعملاء التحديث تدريجياً، وإطلاق المنتجات في غضون أسابيع، والتوسع في أسواق جديدة دون التأثير على كفاءة التحكم أو الامتثال أو الأداء.

بفضل قابلية التوسع على مستوى المؤسسات، والمعالجة في الوقت الفعلي، وبنية واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة، توفر "تُــوم" (Tuum) المرونة اللازمة للتكيف بسرعة – مع خفض التكلفة الإجمالية للملكية بشكل كبير وتحويل الميزانيات نحو الابتكار.

تحظى "تُــوم" (Tuum) بثقة المؤسسات المالية الرائدة في جميع أنحاء العالم لبناء مستقبل الخدمات المصرفية – مستقبل بلا حدود.

"تُــوم" (Tuum). خدمات مصرفية بلا حدود.

