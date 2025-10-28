عمان، الأردن – عقدت المتكاملة لتجارة السيارات، شركة رائدة في مجال توفير حلول للشاحنات التجارية في الأردن، شراكة استراتيجية مع Truecaller، منصة الاتصالات الرائدة عالميًا، لتعزيز مشاركة العميل وإعادة تعريف التواصل في قطاع السيارات. يهدف هذا التعاون، من خلال دمج حزمة حلول تجربة العملاء من Truecaller، إلى وضع معايير جديدة للثقة والشفافية والمشاركة في المنطقة، وتغيير طريقة تعامل شركة المتكاملة لتجارة السيارات مع عملائها.

اكتشفت شركة المتكاملة لتجارة السيارات تزايد الحاجة إلى تواصل أكثر فاعلية وشفافية وأمانًا مع ازدياد توقعات العملاء في العالم الرقمي الحالي سريع الخُطى. من خلال حزمة حلول تجربة العملاء من Truecaller التي تشمل مزايا مثل هوية المتصل التجارية الموثَّقة وهوية المتصل بالفيديو وسبب الاتصال والمزيد، أصبحت الشركة تمتلك الآن مجموعة واسعة من الإمكانات المصممة للارتقاء بمستوى التواصل مع العملاء. ومن خلال الاستفادة من حلول تجربة العملاء من Truecaller، سوف تتيح شركة المتكاملة لتجارة السيارات لعملائها مكالمات يمكن التعرف على هوية متصليها في الحال، تتميز باسم الشركة المُعرَّب إلى اللغة العربية بالإضافة إلى شعار الشركة وشارة المصادقة الخضراء لتعزيز الثقة والاطمئنان لدى العملاء منذ اللحظة الأولى.

علاوة على ذلك، فسوف تتيح خاصية معرفة سبب الاتصال باللغة العربية للشركات إتاحة السياق للعملاء قبل حتى الرد على المكالمة، وإعلامهم بالغرض من المكالمة والحد من أي شكوك. سيؤدي ذلك إلى تفاعل أكثر ثقة ودراية للعميل ويعزز على نحو أكبر العلاقة بين المتكاملة لتجارة السيارات وعملائها.

وقد علَّق السيد أحد سخن، المدير العام للشركة المتكاملة لتجارة السيارات، قائلًا:"نحن في المتكاملة لتجارة السيارات ملتزمون دومًا بتوفير حلول عملية وخدمات محورها العملاء تبني الثقة وتعزز تجربة الملكية، لا سيما في مجال بيع الشاحنات والمعدات الثقيلة. ونحن ندعم هذا الالتزام من خلال شراكتنا مع Truecaller، من خلال ضمان التواصل الشفاف الذي يحظى بالثقة مع عملائنا في الأردن. لا يعكس هذا التعاون إصرارنا على تبني أفضل الممارسات العالمية فحسب وإنما يوضح أيضًا رؤيتنا لإرساء معايير جديدة للتميّز في قطاع الشاحنات والمعدات الثقيلة.

ردف السيد بريام بوز، رئيس قسم GTM ومنتجات المطورين في Truecaller، قائلًا:

"يُسعد Truecaller أن تتعاون مع شركة المتكاملة لتجارة السيارات من أجل إعادة تعريف مفهوم التواصل مع العملاء في الأردن. من خلال نشر حزمة حلول تجربة العملاء، يمكن أن تفسح شركة المتكاملة لتجارة السيارات المجال لمعاملات آمنة وموثوقة وشفافة. يُتيح عرض اسم النشاط التجاري وسبب الاتصال باللغة العربية ضمان أن تكون كل تفاعلات التواصل ذات صلة بالسياق ومتناغمة ثقافيًا. تُجسّد هذه الشراكة التزامنا المشترك بالابتكار، وتُرسّخ معيارًا جديدًا للتفاعل مع العملاء ضمن قطاع السيارات."

