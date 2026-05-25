تُعد من أكبر وأضخم الفعاليات الترفيهية في الكويت لهذا العام

أكثر من 25 لوحة فنية غنائية تعبر عن حب الوطن

ناصر العرفج: استراتيجيتنا تنطلق من دعم الكوادر الوطني والطاقات الشبابية بشتى المجالات

أجواء احتفالية تعكس فرحة العيد وتمنح الجمهور تجربة ترفيهية مميزة

عبدالرحمن اليحيوح: أجواء استثنائية للجمهور تجمع الفن والترفيه والغناء ومفاجأة بالعيد

في إطار دعمها المستمر للمشهد الثقافي والفني في دولة الكويت، أعلنت شركة Ooredoo الكويت عن دعمها الاستراتيجي ورعايتها لمسرحية "كرنفال الكويت"، أحد أبرز وأضخم العروض المسرحية الغنائية الوطنية لهذا العام.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع الحراك الثقافي والفني المتجدد في البلاد، حيث يقدم العمل تجربة مسرحية غنائية استثنائية بمستوى عالمي، إذ تمزج بين الدراما والاستعراض والتقنيات الحديثة، في عمل وطني ضخم يعيد إحياء الذاكرة الكويتية عبر أكثر من 25 لوحة فنية مختلفة تمتد لأكثر من ساعة من العرض المتواصل.

ويُعرض العمل على خشبة مسرح نادي الكويت الرياضي في كيفان، الذي يتسع لأكثر من 1000 متفرج، مع توفير منطقة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة دخول مستخدمي الكراسي المتحركة مجاناً، في تأكيد على شمولية التجربة المسرحية لجميع فئات المجتمع.

ويجمع العمل نخبة من أبرز نجوم الفن الكويتي إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة، في تجربة مسرحية استثنائية تمزج بين الغناء والدراما والخيال، وتُقدَّم برؤية إخراجية حديثة.

تجربة مسرحية غنائية

تدور أحداث المسرحية، التي تحمل توقيع الكاتبة مريم نصير وإخراج بدر الشعيبي، وتحت الإشراف العام لعبدالرحمن اليحيوح، وبمشاركة ورعاية شركة Ooredoo الكويت، في إطار استعراضي وطني واسع.

حيث تبدأ الأحداث بوصول زوار من مختلف دول العالم لحضور كرنفال "هلا فبراير" الذي يعود بعد انقطاع، قبل أن تنتقل المشاهد الأولى إلى شارع سالم المبارك، حيث تعيش الصحافة والجمهور حالة ترقب لانطلاق الحدث.وتتوالى اللوحات الاستعراضية التي تستعرض محطات من تاريخ الكويت، بدءاً من حقبة الغوص، مروراً بالخمسينات والستينات، وصولاً إلى الألفية الجديدة، في معالجة فنية تستحضر الذاكرة الجمعية للأسر الكويتية، وتعيد تقديم لحظات مفصلية من تاريخ البلاد، من الإنجازات الرياضية إلى الأحداث الوطنية وأوقات الأزمات، بما فيها حرب الخليج، ضمن سياق درامي احتفالي يعزز الوعي بالهوية الوطنية والاعتزاز بها.

تغيير العنوان ورسالة وطنية أوسع

وقد تم تغيير اسم العمل من “كرنفال فبراير” إلى “كرنفال الكويت”، في خطوة تعكس رؤية فريق العمل بأن حب الكويت لا يقتصر على شهر واحد، بل هو امتداد دائم في الوجدان والذاكرة الوطنية.

ويهدف العمل كذلك إلى تعريف الأجيال الجديدة، خصوصاً الأطفال الذين لم يعيشوا تلك اللحظات، بمحطات مهمة من تاريخ البلاد، وإعادة إحياء المشاعر المرتبطة بها داخل الأسرة الكويتية.

طاقم عمل يجمع نجوم الفن

ويضم العمل نخبة من نجوم الفن من الأجيال المختلفة، من بينهم: بدر الشعيبي، يعقوب عبدالله،طلال سام، ناصر الدوسري، فرح الصراف، رهف محمد، أحمد إيراج، ناصر عباس، فهد الصالح، وهاني هزاع، إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة مثل حنين حامد وريان دشتي.

ويجسد شخصية “مضياف” الفنان طلال سام، فيما تؤدي رهف محمد دور “بيرلا”، إلى جانب حضور ريان دشتي ضمن الشخصيات الرئيسية في العمل.

بمواصفات عالمية ودعم Ooredoo

وتأتي المسرحية بإشراف عام من عبدالرحمن اليحيوح، ضمن إنتاج متكامل يُقدَّم بمواصفات فنية عالمية وبروح كويتية خالصة.

وفي هذا السياق، أطلقت Ooredoo الكويت أكبر حملة تسويقية لدعم وترويج المسرحية، ضمن رعايتها الرسمية (Powered by Ooredoo)، في إطار استراتيجيتها لدعم الشباب الكويتي والمواهب المحلية والمشهد الثقافي والفني في البلاد.

وأكدت الشركة أن حملتها شملت دعما كاملا للعمل الفني و ذلك من منطلق ايمانها بدعم الكوادر الشبابية الكويتية و دعم الفن الكويتي ، وما هو العمل الا رسالة وطنية نعبر فيها عن امتنانا لما قدمه الوطن لنا ، كما ندعوا الجمهور للحضور في العيد لوجود جوائز و مفاجأة للجمهور.

وقال ناصر حمد العرفج، مدير إدارة العلاقات الاستراتيجية والعلاقات العامة في Ooredoo الكويت:

“حرصنا في Ooredoo الكويت على أن تكون مشاركتنا في هذا العمل مختلفة واستثنائية، ليس فقط من خلال الرعاية، بل عبر تقديم تجربة متكاملة للجمهور تتضمن العديد من المفاجآت والفعاليات المصاحبة، إلى جانب الهدايا والجوائز والعيادي للأطفال والعائلات، بهدف خلق أجواء احتفالية تعكس فرحة الكويت وتمنح الجمهور تجربة ترفيهية مميزة تليق بهذا العمل الوطني الكبير.”

وأشار إلى أن Ooredoo الكويت تحرص بشكل مستمر على دعم الطاقات الشبابية الكويتية وتمكين المواهب المحلية في مختلف المجالات، قائلاً:

“نحن نؤمن بأن الشباب الكويتي يمتلك طاقات وإبداعات كبيرة تستحق الدعم والتمكين، ولذلك نحرص دائماً على التواجد معهم ودعمهم في شتى المجالات الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية، وتوفير المنصات التي تساعدهم على إبراز مواهبهم وتقديم أعمال تعكس الصورة المشرفة للكويت.”

واختتم تصريحه قائلاً:

“نفخر بأن نكون جزءاً من هذا العمل الوطني الكبير الذي يعيد إحياء الذاكرة الكويتية بروح عصرية، ويؤكد أن الفن الكويتي لا يزال قادراً على تقديم رسائل وطنية وإنسانية مؤثرة تجمع الأجيال وتحتفي بتاريخ الكويت ومستقبلها

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة Trend المنتجة للعمل، عبد الرحمن اليحيوح، أن المسرحية تمثل تجربة إنتاجية متكاملة بمواصفات عالمية وبروح كويتية، مشيراً إلى الإقبال الكبير الذي شهده العرض منذ انطلاقه، قائلاً:

“تمثل المسرحية تجربة إنتاجية متكاملة بمواصفات عالمية وبروح كويتية، وقد لمسنا إقبالاً كبيراً منذ انطلاق العرض، وهو ما يعكس تفاعل الجمهور مع هذا النوع من الأعمال الفنية.”

و اكد اليحيوح اننا نعمل بشكل كبير لتوفير أجواء استثنائية للجمهور من خلال حضورهم لهذا العرض حيث الفعاليات المتواجدة قبل دخول المسرح ، كما نشكر جميع الداعمين و المشاركين في العمل من خلال توفيرهم الأجواء الترفيهية للجمهور و هذا ما يعيشه الجمهور تجربة استثنائية في عالم المسرح.

موعد العرض والتذاكر

التذاكر متاحة حالياً عبر منصة Eventat، وسط توقعات بإقبال واسع نظراً لطبيعة العمل العائلية والموسيقية، وما يتضمنه من تجربة بصرية ودرامية غير مسبوقة في المسرح الكويتي.

يمثل "كرنفال الكويت" تجربة مسرحية متكاملة تجمع بين الفن والموسيقى والرسائل الوطنية، في عمل يسعى إلى إعادة تعريف المسرح العائلي بأسلوب معاصر، ويؤكد أن الفن في الكويت لا يزال مساحة حية للاحتفاء بالوطن والإنسان والذاكرة.

