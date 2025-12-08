مسقط،: تعزيزًا لالتزامها المستمر بتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وقّعت شركة اتصالات التجارة والخدمات (TLS) مؤخرًا اتفاقية استراتيجية مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية – فرع مسقط، لتقديم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير مهارات طلبة الجامعة وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية.

وقد وقّع الاتفاقية في مقر الجامعة كلٌّ من الفاضل وائل شحادة، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات التجارة والخدمات (TLS)، والدكتور الفاضل أحمد المعمري، مساعد رئيس الجامعة بفرع مسقط. وشهد الحدث حضور عدد من ممثلي الشركة، من بينهم الفاضل فهد الصبحي، مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية، والفاضلة نور أولاد ثاني، مديرة الشؤون القانونية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار منظّم يتيح للطلبة فرصًا لاكتساب خبرات مهنية ومهارات عملية تنسجم مع متطلبات سوق العمل، ضمن بيئة عمل ديناميكية تعزّز جاهزيتهم المستقبلية.

وفي هذا الصدد، صرّح الفاضل هاني بن علي ميرزا، المدير الإداري في شركة اتصالات التجارة والخدمات (TLS)، قائلاً:

"في شركة اتصالات التجارة والخدمات (TLS)، نؤمن بأن عجلة التقدم الوطني تتسارع عندما يتبنى القطاع الخاص دورًا فاعلًا في إعداد كفاءات واعدة من الجيل القادم. فمثل هذه المبادرات تجسّد قناعتنا بأن المعرفة الأكاديمية تكتسب قيمتها الحقيقية عندما يحظى الطلبة بفرصة التجربة والتطبيق والمشاركة في بيئة عمل واقعية. وتأتي شراكتنا مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تأكيدًا على ثقتنا الراسخة بقدرات الشباب العُماني، فمتى ما أُتيحت لهم الفرصة المناسبة، سيتمكنون من تطوير مهاراتهم والتقدم بثقة نحو بناء مستقبل أكثر تميّزًا. وستظل شراكاتنا مع المؤسسات التعليمية محورًا أساسيًا في استراتيجيتنا طويلة المدى لتطوير كفاءات قادرة على الإسهام في مسيرة بناء هذا الوطن العظيم."

أضاف وائل شحادة، الرئيس التنفيذي في الشركة: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بسد الفجوة بين التعلم الأكاديمي والممارسة العملية. ومن خلال توفير تدريب منظم وتجارب عملية للطلبة، نسعى إلى تنمية مهاراتهم وترسيخ فكر الابتكار وتعزيز ثقتهم المهنية بما يهيئهم للنجاح في مسيرتهم العلمية والمهنية. كما يتيح لنا التعاون مع مؤسسات رائدة مثل جامعة التقنية والعلوم التطبيقية إعداد خريجين يتمتعون بكفاءة عالية وقدرة على الإسهام الفاعل في نمو الاقتصاد العُماني وتعزيز تنافسية القوى العاملة المستقبلية."

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة نجاح جديدة ضمن جهود الشركة المتواصلة لتنمية مهارات الشباب من خلال إتاحة فرص تدريبية تمنح الطلبة معرفة متكاملة حول ديناميكيات بيئة العمل. فمن خلال برامج التدريب المخصصة التي ستتبناها الشركة بما يلائم مختلف التخصصات، سيتمكن طلبة الجامعة من تحويل معرفتهم الأكاديمية إلى تطبيقات عملية، مما يعزز مهاراتهم الفنية ويمنحهم فهمًا أعمق لمتطلبات العمل. كما تُسهم هذه التجربة في تعزيز الانضباط المهني وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وهي سمات باتت ضرورية للنجاح في بيئة العمل التنافسية.

وتبرز هذه الشراكة كذلك التزام الشركة بعقد شراكات مثمرة مع القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في تطوير منظومة الموارد البشرية في السلطنة. ومن خلال التعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، تسعى شركة اتصالات التجارة والخدمات إلى الإسهام في إعداد خريجين مؤهلين للانطلاق إلى سوق العمل بثقة ومهنية. ويأتي هذا التعاون دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمهارات القوى العاملة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع كفاءة مسارات التنمية المستدامة لرأس المال البشري في سلطنة عُمان. ويأتي ذلك ضمن جهود الشركة الحثيثة لبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية الرائدة في السلطنة لتنمية المهارات الطلابية.

ومنذ تأسيسها عام 1987، تواصل الشركة تقديم حلول موثوقة في قطاعات التجارة والصناعة والضيافة، مؤكدةً التزامها بترسيخ التميّز في عملياتها كافة، بما في ذلك دعمها المستمر للشباب العُماني وتطوير قوى عاملة وطنية ماهرة وقادرة على مواكبة متطلبات التطور. وتؤكد الشركة دورها الحيوي في تطوير قدرات القوى العاملة على المدى الطويل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال توسيع شراكاتها والاستثمار المستدام في المواهب الناشئة.

-انتهى-

