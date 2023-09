دبي، الإمارات العربية المتحدة، أبرمت منطقة ميدان الحرة، المشهورة بإعداداتها التجارية الاستثنائية وحلولها الشاملة في دبي، شراكة استراتيجية رسميًا مع The Box Self Storage Services، وهي مزود تخزين رائد يقدم خدمات التخزين الذاتي والنقل المحلي والدولي، ومستلزمات التعبئة والتغليف المتميزة. وتهدف هذه الشراكة الرائدة إلى إعادة تعريف قدرات التخزين، مما يوفر فرصة نمو سلسة للشركات في دبي، مع التركيز بشكل خاص على شركات التجارة الإلكترونية الناشئة في المنطقة

التعاون بين منطقة ميدان الحرة و The Box مصمم لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تمكن الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية من النمو من دبي. ومن خلال توفير خيارات ترخيص تنافسية، ومرافق تخزين حديثة، وتلبية الطلبات بكفاءة، والتسليم الموثوق به، وكلها يمكن الوصول إليها من منصة واحدة، كما تهدف الشراكة إلى تبسيط عملية إعداد الأعمال التقليدية.

بالتعاون مع منطقة ميدان الحرة، يقدم The Box مفهومًا ثوريًا للتخزين المصغر، حيث يقدم حل تخزين التوصيل والتشغيل الذي يزيل تعقيدات إعداد تراخيص منفصلة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والاتصالات، والواي فاي، وغيرها من الموافقات المتعلقة بالمستودعات. إن القدرة على التكيف مع أحجام غرف التخزين تمكن الشركات من التوسع أو التخفيض بسهولة حسب المتطلبات الموسمية وأداء الأعمال، مما يخفف بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بالتكاليف التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد أعضاء المنطقة الحرة في ميدان من خصم رائع بنسبة 30% على المستودعات الصغيرة لجميع عملاء التجارة الإلكترونية في ميدان مع دفعات شهرية.

وتم الاحتفال بإضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون في حفل بالغ الأهمية أقيم في فندق الميدان المرموق في دبي، حيث وقع الاتفاقية حامد أهلي، رئيس منطقة ميدان الحرة، ووديع حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The Box Self Storage.

وعلق حامد أهلي، معربًا عن سعادته قائلاً: "إنه وقت مثير لكلا المنظمتين ونحن نبدأ هذه الحدود الجديدة. بالتعاون مع

The BoxMe، سنحقق رؤيتنا لأنظمة التخزين المتقدمة والفعالة التي يمكن للجميع الوصول إليها في الحياة. استكمالًا للمبادرات المستمرة في منطقة ميدان الحرة، فإن هذا التعاون يفتح فرصًا جديدة للشركات التي تسعى إلى النمو و التطور من دبي.

وبالمثل، أعرب وديع حداد عن حماسه قائلاً: "نحن سعداء بهذه الشراكة لأنها تتوافق تمامًا مع مهمتنا لتمكين الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في المنطقة. من خلال توفير خيارات ترخيص تنافسية، إلى جانب التخزين، وتلبية الطلبات، وتوصيل الأميال الأخيرة". كل ذلك في مكان واحد، نهدف إلى تبسيط عملية إعداد الأعمال لرواد الأعمال هؤلاء. يوفر حل التخزين الصغير الخاص بنا نهج التوصيل والتشغيل، مما يزيل متاعب التعامل مع التراخيص المنفصلة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والاتصالات، والواي فاي. مع المرونة في تكبير حجم غرف التخزين أو تقليص حجمها وفقًا لاحتياجات أعمالهم، يمكن للشركات الناشئة التركيز على أعمالها الأساسية دون القلق بشأن تكاليف التشغيل. يمكّننا هذا التعاون من دعم نمو ونجاح شركات التجارة الإلكترونية الناشئة في المنطقة بطريقة غير مسبوقة."

هذا التعاون بين منطقة ميدان الحرة و The Box موجه استراتيجيًا لتعزيز منظومة الأعمال، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز إنجازاتها على المدى الطويل.

حول The BoxME

يعمل The Box Self Storage على تمكين الأشخاص من الاستمرار في العمل عند نفاد المساحة في منازلهم أو أعمالهم ويهدف إلى تكوين صداقات في هذه العملية، وذلك بفضل شغف الفريق المشترك ليظل شركة التخزين والنقل الأكثر شعبية في دبي. تعد The Box اليوم أكبر مزود للتخزين الذاتي في الشرق الأوسط، مع مساحة تخزين ذاتية تزيد عن 200 ألف قدم مربع. نقدم خزائن بمساحة 16 قدمًا مربعًا إلى مستودعات صغيرة بمساحة 1000 قدم مربع وكل شيء بينهما للحفاظ على أعمالك الفنية وأثاثك وأشياء الهوايات والسيارات والتذكارات الأخرى بشكل آمن لمساعدتك على إفساح المجال للغد وعيش الحياة على أكمل وجه. يوفر The Box أيضًا للشركات مساحات مستودعات صغيرة أكبر مع إمكانية الوصول من السيارة لتمكين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من تخزين وتشغيل أعمالها من موقع مناسب مع سهولة الوصول إلى مساحة العمل ومركز الاتصال وخدمات تلبية الطلبات والنقل ومستلزمات التعبئة والتغليف مثل الصناديق. ولفائف الفقاعات والأقفال والشريط.

بدء The Box في عام 2006 ببدايات متواضعة من غرفة نوم المؤسس في منطقة الينابيع في دبي، ونمى بسرعة ليصبح مزودًا للتخزين الذاتي حائزًا على جوائز في المنطقة. لا يزال The Box يحتفظ بنفس المبادئ والقيم التأسيسية اليوم كما كان عندما بدأ لأول مرة ويستمر في النمو على المستوى الإقليمي مع فريق رائع ويقدم خدمة متميزة.

حول المنطقة الحرة "ميدان".

تعد المنطقة الحرة ميدان أحد أكبر المناطق الحرة الرقمية والأكثر تقدمًا في العالم. فمن خلال موقعها الاستراتيجي على بعد 15 دقيقة من مطار دبي الدولي، وبإطلالة على فندق ميدان الفاخر، تعمل منصة المنطقة الحرة الشاملة والحائزة على العديد من الجوائز على تمكين رواد الأعمال من إنشاء وتنمية الأعمال والشركات بنجاح كما تعمل على تسهيل العمليات من خلال اتباع استراتيجيات وتقنيات متطورة.

كسلالات الخيول العربية الأصيلة، تظهر المنطقة الحرة ميدان بمثابة منطقة جاذبة ورائعة نظرًا للخدمات السريعة التي توفرها، وبسبب بنيتها التحتية المذهلة والمبتكرة. كما تتميز بعملية تأسيس سهلة للأعمال، بيئة معفاة من الضرائب، وخدمات رقمية آمنة بنسبة 100% ويمكن الوصول إليها من أي مكان عبر النظام الأساسي وبوابة الدخول الإلكترونية المصممة خصيصًا لهذا الغرض، فلا عجب أن هذا المشروع "يسابق الزمن" لتحقيق النجاح!

ونظرًا لكونها المنطقة الحرة الرقمية الوحيدة التي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ولأنها توفر بيئة رقمية بالكامل، مع توفيرها لجميع الرخص التجارية والمدفوعات التي يمكن اجراءها من خلال بوابة دخول العملاء الآمنة. فقد تم بناء المنطقة الحرة ميدان لترسيخ نظام بيئي ديناميكي ومتصّل لرواد الأعمال والمبتكرين، كما تقدم أكثر من 3500 نوع نشاط تجاري لمساعدة هؤلاء المبتكرين ورواد الأعمال على النمو والقيادة. فمن خلال الرخص التجارية المعتمدة من وزارة الشؤون الخارجية (MoFA) داخل المنطقة الحرة ميدان والمصدق عليها من قبل غرفة تجارة دبي، يمكن للشركات تخصيص رخصها التجارية كي تلائم احتياجاتها بالإضافة إلى فتح حساب مصرفي في أكثر من 26 بنك محلي ودولي مع ضمان الحصول على رقم حساب مصرفي دولي (IBAN) معتمد. كما توفر المنطقة الحرة أيضًا خدمات الحصول على الرموز الجمركية، إلى جانب التخليص الجمركي والإرسال من جمارك دبي ومرافق التخزين والمستودعات للشركات الرائدة في هذا المجال مثل “DHL”، و“Aramex”. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأعضاء في المنطقة الحرة "ميدان" الوصول إلى خيارات الأسواق والمتاجر حيث يمكنهم البيع على "أمازون"، "نون"، "كارفور"، "إي باي"، "إيتسي"، "وولمارت"، وأكثر من 30 متجر محلي ودولي أخرى. علاوة على ما سبق، وعبر شركاء بوابة الدفع، يمكن للشركات استلام المدفوعات وإدراجها عبر مواقع الويب، نظام نقاط البيع، واتساب، Instagram، ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.