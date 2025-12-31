المنامة، مملكة البحرين : حصد بنك السلام، أحد أبرز البنوك في مملكة البحرين ومن بين الأسرع نموًا في المنطقة، على جائزة "بنك العام 2025 في البحرين" من قبل مجلة The Bankerالتابعة لمجموعة فايننشال تايمز وأحد أعرق برامج الجوائز العالمية في القطاع المالي. جاء هذا التتويج عقب عملية تقييم دقيقة استمرت خمسة أشهر، شملت أكثر من ألف طلب مشاركة من مؤسسات مالية رائدة حول العالم، حيث تختار المجلة فائزًا واحدًا فقط عن كل دولة سنويًا، ما يعكس المكانة الرفيعة والتنافسية العالية لهذا التكريم.

ويأتي هذا الإنجاز مع اختتام بنك السلام لعام 2025 على مسار تصاعدي لافت، إذ حقق البنك نموًا بنسبة 37.5% في صافي الأرباح العائدة للمساهمين خلال فترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مسجلًا بذلك أربعة أعوام متتالية من الأداء المالي المتين والمرونة التشغيلية. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، سجّل البنك نموًا ملحوظًا في إجمالي أصوله، والتي تضاعفت تقريبًا ثلاث مرات، حيث ارتفعت من 7.12 مليار دولار أمريكي إلى 21.51 مليار دولار أمريكي مدفوعة بالتنفيذ المنضبط والنمو المستدام في الأعمال المصرفية الأساسية والتحول الناجح لنموذج أعمال أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة إقليميًا.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام والعضو المنتدب لشركة ASB Capital: "إن تكريم بنك السلام بجائزة بنك العام 2025 في البحرين من قبل مجلة The Banker يُجسّد قوة استراتيجيتنا ونهجنا الراسخ في تحقيق النمو عبر تقديم خدمات مصرفية ذكية تم تصميمها لضمان تجربة سلسة للزبائن. يعكس هذا التكريم تفاني فرق العمل وثقة زبائننا المتزايدة بنا. ومع مواصلة توسعنا الإقليمي وتعزيز قدراتنا الرقمية والقائمة على الذكاء الاصطناعي، يظل التزامنا راسخًا بتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل".

ويُتوّج هذا التقدير عامًا حافلًا بالإنجازات البارزة لبنك السلام على المستويين الإقليمي والدولي. ففي عام 2025، حصد البنك عدة جوائز تعكس قوة أدائه المالي ونهجه المرتكز على الزبون وريادته في الخدمات المصرفية الإسلامية، ومن بينها: أفضل بنك إسلامي في البحرين 2025 من مجلة International Business Magazine، وأفضل بنك إسلامي في البحرين 2025 وأفضل بنك تجزئة إسلامي في البحرين 2025 من مجلة World Business Outlook، إلى جانب جائزة البنك الإسلامي الأكثر تركيزًا على الزبائن في البحرين 2025 من مجلة Global Business Outlook.

وعلى الصعيد القيادي، تم اختيار السيد رفيق النايض ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط من Forbes، مما يعكس الدور المحوري الذي لعبته رؤيته في صياغة استراتيجية البنك وفلسفته المستقبلية. كما نال جائزة أفضل رئيس تنفيذي للصيرفة الإسلامية في البحرين 2025 من كلٍ Global Business Outlook Magazine وInternational Finance Magazine .

وعلى مدار العام، واصل بنك السلام تعزيز قوته المالية ومكانته الإقليمية، محققًا نموًا مستدامًا في الأصول والربحية وودائع الزبائن وكفاءة العمليات. وفي نفس السياق، واصلت شركة ASB Capital، ذراع إدارة الأصول والخدمات المالية الاستثمارية والمملوكة بالكامل لمجموعة بنك السلام، تطورها لتصبح منصة متقدمة لإدارة الثروات لزبائنها، من خلال توظيف رؤوس الأموال الإقليمية ضمن فرص استثمارية عالمية، وبناء محفظة استثمارية متنوعة بإجمالي أصول مُدارة بلغت حوالي 6 مليارات دولار أمريكي، وذلك دعمًا لطموحات المجموعة في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

مع اختتام بنك السلام لعام 2025، يقف البنك عند مرحلة مفصلية في مسيرته التنموية، حيث يدخل مرحلة جديدة تتسم بالتوسع والابتكار وتعزيز الحضور الإقليمي، مدعومة بتميّز الأداء وبناء علاقات قائمة على الثقة طويلة الأجل.

-انتهى-

#بياناتشركات