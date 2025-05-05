أعلن صندوق العمل بمملكة البحرين "تمكين" عن بحث أوجه التعاون مع "ماستركارد" لإطلاق مركز النمو الشامل "STRIVE" في مملكة البحرين وذلك كأول مركز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف المركز لتطوير القدرة المالية والرقمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من فرصها في النمو والتطور.

وتهدف هذه الشراكة، لتزويد المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالأدوات والموارد التي يحتاجونها للنمو، والتحول الرقمي، والدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي، حيث ستسهم هذه المبادرة في تعزيز فرص تطوير نموذج عمل مشترك بين "تمكين" و"ماستركارد"، مما يعزز من مكانة مملكة البحرين في دعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة، وتدعم توجهات مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل نحو اعتماد عدد من المبادرات والتحديثات على برامج الدعم تضمنت إطلاق حزمة هي الأولى من نوعها لتدريب 50 ألف بحريني على مهارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، بما يسهم في تحقيق عدد من الغايات الاستراتيجية منها تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني وتزويده بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

وفي هذا الصدد، أكّد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، خلال مشاركته في قمة النمو الشامل العالمية GIGS 2025، على حرص مملكة البحرين على خلق بيئة اقتصادية داعمة وحاضنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس إيجاباً على تطور ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويصب في مساعي تنويع القاعدة الاقتصادية بمملكة البحرين، إيمانًا بدوره المحوري في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث ستسهم هذه الشراكة مع "ماستركارد" في تعزيز قدرة المؤسسات على توظيف الحلول المالية والرقمية لتطوير عملياتهم وتحسين إنتاجيتهم."

من جهتها، قالت السيدة شامينا سينغ مؤسس ورئيس مركز "ماستركارد" للنمو الشامل STRIVE: "نحن ندرك أهمية دور المؤسسات الصغيرة كمحرك للاقتصاد العالمي، ومساهمتها في خلق الفرص والنمو في المجتمعات. ومن خلال مركز النمو الشامل التابع لماستركارد، فإننا نتطلع للشراكة مع مملكة البحرين عبر صندوق العمل "تمكين" لمساعدة المؤسسات البحرينية على النجاح والازدهار في القطاع الخاص، عبر بناء مهاراتهم التي تعزز من تطوير قدرتهم المالية والرقمية."

الجدير بالذكر أن شركة "ماستركارد" استطاعت من خلال مراكز "STRIVE" تقديم الدعم لأكثر من 12 مليون مؤسسة صغيرة من مختلف أنحاء العالم منذ 2020، وذلك عبر تسهيل إمكانية حصول هذه المؤسسات على رأس المال، والحلول الرقمية، وتوسيع شبكاتها ومعارفها، ومن خلال استقطابه في مملكة البحرين، فإن هذا المركز سيكون الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

ووفقًا للتقرير الاقتصادي لمملكة البحرين لعام 2023، تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 93% من إجمالي المؤسسات في المملكة، 79% منها يملكها بحرينيون، و40% تملكها نساء بحرينيات، و25% يقودها الشباب، كما ساهمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% من إجمالي صادرات البحرين ووظفت أكثر من 44,000 بحريني في عام 2023.

ومن خلال الجمع بين التجربة العالمية لماستركارد في مجال النمو الشامل، وجهود "تمكين" في الإسهام بدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، فإن هذه الشراكة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة وفعالة، وداعمة للمؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة لتنمو وتزدهر وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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