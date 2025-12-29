الدوحة – قطر: حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على جائزة التميز في المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة (STP) من سيتي، تقديراً لأدائه الاستثنائي ولتحقيقه معدل معالجة آلية كاملة بلغ 99.7% في تسهيل المدفوعات التجارية. وقد تم تسليم الجائزة في المقر الرئيسي للمصرف، بحضور ممثلين عن المصرف وسيتي.

تُمنح هذه الجائزة السنوية للبنوك التي أثبتت كفاءتها في معالجة المدفوعات بالعملات الأجنبية. وتُشيد الجائزة بالبنية المتطورة التي يعتمد عليها المصرف في عمليات تحويل الأموال، إلى جانب التزامه بمعايير الدفع العالية، والتي تسهّل المعالجة الآلية في سيتي بنك.

وتضمن المعالجة المباشرة للمدفوعات إتمام العمليات دون الحاجة إلى تدخل بشري، مما يؤدي إلى تفادي الأخطاء وتقليل وقت المعالجة والموارد، بما ينعكس ايجاباً على تلبية احتياجات العملاء بشكل أسرع وأكثر أماناً.

وعلّق السيد سليم الحق، مدير عام مجموعة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المصرف، قائلًا: "تأتي هذه الجائزة تقديراً لمستوى الكفاءة التشغيلية العالية التي يحرص المصرف على تنفيذها. وبفضل فريق العمل والبنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات وقنوات المعالجة المتقدمة، نواصل تعزيز قدراتنا لتقديم أفضل مستوى من الجودة لعملائنا."

ومن جانبها، قالت السيدة سيمانتي ب. كونسيدين، رئيسة المبيعات للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وباكستان بسيتي: "يسرّ سيتي أن يقدّم هذه الجائزة إلى مصرف قطر الإسلامي، تقديراً لنتائجه المتميزة في مجال المعالجة المباشرة للمدفوعات وتقديم المدفوعات التجارية. ونحن فخورون جداً بعلاقتنا مع المصرف، ونشكرهم على شراكتهم المستمرة."

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.qib.com.qa :.

-انتهى-

#بياناتشركات