الرياض: أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، عن توقيع اتفاقية لخدمات الأقمار الصناعية ومحطات الاتصال الأرضية مع شركة تليفونيكا جلوبال سولشنز (TGS)، ذراع الأعمال العالمية لمجموعة تليفونيكا. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير حلول اتصال متقدمة عبر الأقمار الصناعية، تشمل خدمات مخصصة عبر شبكات المدار المنخفض (LEO) والمدار المتوسط (MEO) والمدار الثابت (GEO).

ومن المتوقع أن تُسهم القدرات المشتركة للطرفين في دعم قطاعات رئيسية مثل الملاحة البحرية والطيران وخدمات الطوارئ وربط المناطق النائية، من خلال توفير اتصال عالي السرعة وقابل للتوسّع يلبي متطلبات العمليات الحيوية في البر والبحر والجو. وستُمكّن هذه الشراكة من تقديم حلول اتصال بالأقمار الصناعية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية، بما يعزّز الابتكار في التقنيات الحيوية التي تُسهم في دعم الاقتصاد الرقمي العالمي.

وقال محمد العبادي، الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين في مجموعة stc: "تعزز هذه الشراكة قدرتنا على تطوير بنية اتصالات قابلة للتوسع، ودعم مستهدفات التحول الرقمي في المملكة. ومن خلال العمل مع تليفونيكا، سنتمكن من تطوير قدرات الاتصال عبر الأقمار الصناعية وترسيخ دورنا كشريك موثوق للقطاعات التي تحتاج إلى خدمات اتصال آمنة وعالية الكفاءة خارج نطاق الشبكات التقليدية".

من جانبه، قال إيلوي رودريغيز، الرئيس التنفيذي لوحدة المشغلين لدى "تليفونيكا جلوبال سولشنز": "سعداء بهذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة stc، والذي يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ شراكتنا وتمكيننا من تحقيق قيمة أكبر لعملائنا في المنطقة. يتيح لنا تكامل خبرات الشركتين إمكانية تقديم حلول مبتكرة وأكثر كفاءة، تضمن حصول عملائنا على أفضل مستوى من الخدمة".

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

-انتهى-

#بياناتشركات