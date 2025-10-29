المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، فوزها بـجائزة ‘الابتكار والتميز في تجربة الموظفين‘ خلال حفل توزيع ’جوائز الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي 2025‘ وذلك تقديراً لبرنامجها المؤسسي الشامل ’stc pulse‘ الذي كان له دور بارز في ترسيخ بيئة عمل صحية قائمة على تقدير الموظفين، وتعزيز روح الابتكار لديهم.

فمن خلال برنامجها ’stc pulse‘، أطلقت stc البحرين سلسلة من المبادرات الريادية، ومن أبرزها: منصة ’BEAM‘ المبتكرة التي تحفّز الموظفين بمختلف مستوياتهم على طرح أفكارهم وتحويلها إلى حلول واقعية، إضافة إلى ’لقاءات المجلس‘ الدورية لتعزيز الحوارات القيادية، و’مسار الارتقاء المهني‘، وبرنامج ’BRAVO‘ لتقدير الموظفين، إلى جانب مبادرة ’سفراء الثقافة‘، و إطلاقها للجنة تمكين المرأة مؤخراً. وقد أسهمت هذه المبادرات في تمكين الموظفين، وحثهم على إطلاق أفكار مبتكرة تسهم في الارتقاء بالكفاءة التشغيلية وإثراء تجارب العملاء، على نحو يرسخ من مكانة الشركة بصفتها رائدة إقليمياً في تعزيز تجارب الموظفين، وإرساء معايير جديدة تربط بين تنمية الكفاءات البشرية ونمو الأعمال وازدهارها.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس فهد العويني، رئيس قطاع الموارد البشرية في stc البحرين، قائلاً: "إن فوزنا بهذه الجائزة المرموقة يعكس حرصنا والتزامنا المستمر ببناء بيئة عمل ملهمة تضع الموظف في قلب كل ما نقوم به. فمن خلال برنامجنا ’stc pulse‘، حرصنا على تعزيز ثقافة قائمة على التقدير والابتكار والتواصل المفتوح، بما يمكّن كل موظف من تطوير إمكاناته والمساهمة بأفكاره في مسيرة الشركة. كما تمثل هذه الجائزة تقديرًا لجهود جميع الموظفين التي جعلت من بيئة العمل في stc البحرين نموذجًا يحتذى به في التمكين والابتكار."

وتجدر الإشارة إلى أن شركة stc البحرين، من خلال برنامجها ’stc pulse‘ الذي يجمع بين الابتكار والتقدير والارتقاء المهني ضمن نهج شامل ومتكامل، ماضية قدماً في ترسيخ مكانتها الريادية بصفتها وجهة العمل المفضلة، وتعزيز مرونتها المؤسسية، وإحداث أثر مستدام لموظفيها وعملائها وأصحاب المصلحة كافة.

-انتهى-

#بياناتشركات