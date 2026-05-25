مع بدء موسم الحج لهذا العام عززت مجموعة stc منظومة متكاملة من الخدمات التقنية والرقمية في المشاعر المقدسة بهدف تعزيز جودة الاتصال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يواكب احتياجاتهم خلال أداء مناسكهم.

وامتداداً للريادة التقنية في تطوير البنية التحتية، وفرت stc خدمة الأبراج الطائرة لشبكة الجيل الخامس (5G Flying Site) عبر طائرات الدرون المتطورة لضمان استمرارية الخدمات الرقمية وسرعة الاستجابة، من خلال التدخل السريع لتوفير التغطية والاتصال في حال وجود أي تحديات في الشبكة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط ومعالجة حالات الازدحام الرقمي في المشاعر المقدسة، وتوسيع نطاق التغطية وإيصالها بمرونة عالية .

وأتاحت المجموعة خدمة "New Calling" المتقدمة، والتي توفر ميزة الترجمة الفورية للمكالمات الصوتية بين اللغتين العربية والإنجليزية. وتعتمد هذه الخدمة النوعية على شبكة "New Calling" المتطورة المدعومة بقدرات نماذج لغوية متكاملة، بما يتيح للمتصلين التحدث بلغتهم الأم مع ترجمة المحادثة بين الطرفين بشكل فوري ودقيق، مع مراعاة سياق المكالمة وطبيعتها، مما يسهل التواصل الفعال لضيوف الرحمن بمختلف لغاتهم.

وفي إطار تطلعاتها لاستيعاب التدفقات المتوقعة في حركة البيانات والعمليات التشغيلية، رفعت stc من جاهزية دعمها اللوجستي عبر تخصيص 90 مركزاً للصيانة موزعة على امتداد الأماكن المقدسة، يدعمها تواجد ميداني مكثف لأكثر من 550 فرداً من الكوادر الفنية المؤهلة في النقاط الأكثر حيوية؛ لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الطوارئ والأعطال على مدار الساعة. ويأتي هذا الاستعداد بعد سلسلة من اختبارات الجاهزية الناجحة التي نفذتها المجموعة في مختلف المواقع التشغيلية بالمشاعر وفق إستراتيجية دقيقة لإدارة البيانات تتماشى مع أرقى الممارسات العالمية، مدعومة بنشر أنظمة ذكية تعتمد على حلول التشغيل الذاتي لمراقبة أداء الشبكة، وتوظيف التقنيات المتقدمة لضبط الأحمال وضمان استقرار الخدمة وتفوقها خلال أوقات الذروة.

وإلى جانب هذه المنظومة الشبكية واللوجستية، سخرت المجموعة أحدث الحلول الرقمية المبتكرة لضمان انسيابية حركة الحشود؛ حيث بادرت شركة iot squared –إحدى شركات مجموعة stc– بتقديم حلول متطورة تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) مخصصة لخدمة ضيوف الرحمن والجهات التشغيلية في المشاعر. وتبرز من بين هذه الحلول منظومة "إدارة الأساطيل" (Fleet Management) الموحدة، والتي تتيح للجهات التشغيلية المتابعة اللحظية الدقيقة لحركة المركبات، وإرسال تنبيهات استباقية وفورية للتعامل مع أي طارئ بكفاءة تامة، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الحركة المرورية والتشغيلية في المواقع الحيوية والمقدسة التي تشهد تدفقات بشرية هائلة.

وتؤكد مجموعة stc من خلال هذا التكامل التقني بين حلول الاتصالات المتقدمة، والشبكات الطائرة الذكية، والجاهزية البشرية واللوجستية العالية وتسخير كافة إمكاناتها الفنية لتقديم تجربة حج رقمية استثنائية، آمنة وموثوقة لضيوف الرحمن .

-انتهى-

