الرياض: أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، عن تقدم تصنيفها في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى "AA"، لتصبح بذلك من بين 23% من شركات الاتصالات في العالم التي تحصل على هذا التصنيف من ضمن 61 شركة عاملة في القطاع.

ويعكس التصنيف الجديد التطور المتواصل في أداء المجموعة ضمن مجالات الاستدامة والشفافية والحوكمة، ويُعد ثمرة الجهود المتكاملة التي تبذلها مختلف قطاعاتها لترسيخ ممارسات مؤسسية مسؤولة ومستدامة، والتي مكنتها خلال الأعوام الماضية من الارتقاء بتصنيفها من CCC إلى AA حالياً.

وسلّط تقريرMSCI الضوء على أداء مجموعة stc الريادي في مجالي الأمن السيبراني وخصوصية البيانات، بما في ذلك السياسات الشاملة لحماية الخصوصية على مستوى المجموعة، ومعايير التشفير المتقدمة، وآليات الاستجابة للطوارئ، وبرامج التدريب المتخصصة في أمن المعلومات. وتُعد مجموعةstc الجهة الوحيدة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة التي حصلت على تصنيف"AA" في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعزّز مكانتها الرائدة بين مزودي خدمات الاتصالات في المنطقة.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على استثمارات مجموعة stc المتواصلة ومبادراتها الاستراتيجية في مجالات حماية البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، وإجراءات الحوكمة، والشفافية. كما تواصل المجموعة نهجها في تعزيز الابتكار الرقمي المستدام، واضعةً معايير جديدة تُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية في قطاع الاتصالات.

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي.

