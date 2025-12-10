المنامة، البحرين : نظّمت stc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، بالتعاون مع شركة ’Lionscraft‘، سلسلة من ورش العمل التفاعلية حول تقنية ’الويب 3‘، حيث انطلقت ورش العمل من مقر الشركة الرئيسي وامتدت إلى عدد من الجامعات في المملكة. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الشركة على الدفع بعجلة الابتكار الرقمي بمملكة البحرين، تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بالتقنيات الناشئة مثل سلاسل الكتل (blockchain)، والأصول الرقمية، والترميز (tokenization)، واستعراض سبل توظيف هذه الابتكارات لإحداث أثر ملموس في عالم الأعمال والحياة اليومية. كذلك أتيح لموظفي الشركة من مختلف الأقسام فرصة التعرف عن كثب على كيفية تسخير تقنية ’الويب 3‘ للارتقاء بجودة الخدمات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وإثراء تجربة العملاء. وعلى الصعيد ذاته، شارك طلبة الجامعات والمهنيون في ورشة عمل حول مستقبل العمليات ضمن نطاق سلاسل الكتل (The Future Is Onchain) حيث تعرّفوا على أبرز مبادرات stc البحرين في مجال تقنية ’الويب 3.‘

وتمثل ورش العمل هذه خطوة استراتيجية في مسيرة الشركة نحو توسيع آفاق ’الويب 3‘ في المملكة. كما تلتزم stc البحرين من خلال إشراك الكوادر والكفاءات الوطنية الشابة بإرساء بنية رقمية وطنية قادرة على اغتنام الفرص الواعدة التي توفرها التقنيات اللامركزية، انسجاماً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن stc البحرين، من خلال تنظيمها لهذه الورش النوعية، تؤكد حرصها على تمكين كوادرها والجيل الصاعد من المبتكرين بالمعارف والمهارات الرقمية اللازمة، بما يعزز دورهم في دعم مسيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام في المملكة.

-انتهى-

#بياناتشركات