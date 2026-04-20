الرياض، أعلنت مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي، عن توقيع شراكة مع نتفليكس، إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال الترفيه، لإثراء تجربة العملاء مع المحتوى المميز عبر منصة stc tv.

ومن خلال هذا التعاون، تتيح مجموعة stc للعملاء المشتركين في باقات "بيتي فايبر" الاستمتاع بإشتراك نتفليكس، إلى جانب مجموعة متنوعة من خدمات البث المميزة على منصة stc tv مع توسع وتنوع خيارات الباقة والتي تشمل خدمة نتفليكس.



وتعزز إضافة نتفليكس الدور الرائد لمجموعة stc في توفير المحتوى الترفيهي بالمملكة، حيث تقدم خيارات ترفيهية متنوعة في مكان واحد توفر تجربة ترفيه متكاملة للعائلات في جميع أنحاء المملكة.

وقال نائب الرئيس لخدمات النمو في مجموعة stc: "تجسد هذه الشراكة التزامنا بتقديم تجارب ترفيهية استثنائية وتوفير أفضل قيمة لعملائنا. ومن خلال دمج المحتوى المميز ضمن منصة واحدة عبر stc tv، نعمل على تسهيل تجربة المستخدمين وتمكينهم من إدارة عدة اشتراكات بسهولة، بما يعزز مكانة stc كمزود رائد لخدمات الترفيه في المملكة."

ومن جانبه، قال رئيس تطوير الأعمال والشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في نتفليكس: "يسعدنا تعزيز تعاوننا مع مجموعة stc لإتاحة نتفليكس بشكل أوسع في مختلف أنحاء المملكة. وتسهم هذه الشراكة في وصول خدمتنا إلى عدد أكبر من المشاهدين وتوفّر لهم تجربة مميزة تتيح لهم الاستمتاع بالقصص التي يحبونها، سواء كانت من أبرز الأعمال العالمية أو من الإنتاجات العربية التي تعبّر عن أصوات المنطقة وتنوّعها."



وتقدم هذه الشراكة حلاً عملياً لأحد أبرز التحديات التي تواجه خدمة البث في المملكة، والذي يتمثل تعدد المنصات وما يتطلبه ذلك من اشتراكات منفصلة ومعلومات تسجيل ووسائل دفع مختلفة. ومن خلال منصة stc tv، يتم توفير تجربة متكاملة عبر خدمة فوترة موحدة، وتجربة تسجيل دخول سلسة عبر أجهزة stc وتعزيز اكتشاف المحتوى عبر مختلف الخدمات في مكان واحد، ما يتيح للعائلات تجربة ترفيه سلسة.

تقدّم نتفليكس مجموعة واسعة من المسلسلات والأفلام والألعاب وبرامج البث المباشر عبر تشكيلة واسعة من التصنيفات الفنية واللغات. ويمكن للمشتركين اكتشاف والاستمتاع بأبرز الأعمال العالمية إلى جانب مكتبة متنامية من المحتوى العربي، المتاحة للمشاهدة في أي وقت ومن أي مكان.



