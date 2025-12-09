حصلت stc، ممكن التحول الرقمي، على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي العالمي بمستوى خمس نجوم من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM 2025 ، وتعد stc أول شركة سعودية تحصل على هذا الاعتراف عالي المستوى عبر جميع أعمالها وعملياتها في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. و تعد أيضا أول شركة اتصالات عالميًا تحصل على هذا التصنيف وفق نموذج EFQM 2025 مما يؤكد مكانتها الريادية في مجالي الأداء والابتكار. ويعد هذا الإنجاز دليلاً على التميّز المؤسسي لـ stc،

وقال الرئيس التنفيذي للشئون القانونية وإدارة المخاطر والمستشار العام للمجموعة من stc معضد العجمي: "هذا الإنجاز يعزز ثقة العملاء والشركاء في قدرات المجموعة، ويؤكد التزامها بأعلى معايير التميّز المؤسسي، لتقديم حلول رقمية مدعومة بثقافة تنظيمية مرنة وقادرة على مواكبة التطورات. وسنواصل مسيرة التحسين لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة وتعزيز تنافسية المملكة عالمياً".

ويُعد نموذج EFQM إطاراً عالمياً لتقييم الأداء التشغيلي للمؤسسات وفق معايير دقيقة تشمل تنفيذ الاستراتيجيات، والابتكار، وتحقيق القيمة لأصحاب المصلحة. ويؤكد حصول stc على تصنيف الخمس نجوم على توافق أنظمتها الإدارية مع أعلى المعايير العالمية للكفاءة والمرونة المؤسسية.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

