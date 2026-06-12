أبرمت الخطوط السعودية شراكة مع IMG، الوكالة الرائدة عالمياً في مجال تسويق الرياضة، تتيح بموجبها البث المباشر لمباريات كأس العالم FIFA 26™ على متن عدد من رحلاتها المختارة من خلال منصة Sport 24 المخصصة للبث الرياضي المباشر لقطاعي الطيران والرحلات البحرية. وتعدّ "السعودية" أول شركة طيران في المملكة العربية السعودية تتيح لضيوفها متابعة البطولة مباشرة أثناء السفر، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتطوير تجربة الضيوف وتعزيز الخدمات الرقمية على متن الطائرة.

وستتوفر الخدمة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026 على متن الطائرات المجهزة بخدمة الإنترنت فائق السرعة، حيث سيتمكن الضيوف من متابعة البث المباشرة للمباريات عبر أجهزتهم الشخصية والاستمتاع بأبرز لحظات البطولة أثناء رحلاتهم.

وقال رئيس تجربة الضيوف بالخطوط السعودية روسين ديميتروف: "نواصل الاستثمار في الحلول الرقمية التي تسهم في إثراء تجربة الضيوف وتعزيز جودة الخدمات المقدمة على متن الطائرة حيث تمثل إتاحة البث المباشر لبطولة كأس العالم FIFA 26™ امتدادًا لجهودنا في توفير تجربة سفر عالمية المستوى تُمكّن الضيوف من البقاء على اتصال بأهم الأحداث الدولية".

وأضاف أن الشراكة مع Sport 24 تأتي ضمن رؤية "السعودية" لتقديم تجربة أكثر تكاملاً تجمع بين أحدث تقنيات الاتصال والمحتوى الترفيهي المتميز، بما يعزز مكانتها كناقل جوي رائد في المنطقة.

وتمتد شراكة "السعودية" مع Sport 24 إلى ما بعد بطولة كأس العالم FIFA 26™، حيث ستوفر للضيوف على مدار العام إمكانية متابعة مجموعة من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز، وبطولة ويمبلدون، وسباقات الفورمولا 1، وبطولاتATP Tour ، إلى جانب عدد من البطولات والفعاليات الرياضية الدولية الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لإطلاق الخطوط السعودية خدمة الإنترنت فائق السرعة على متن الطائرة في أواخر عام 2025، ضمن برنامجها المستمر لتطوير تجربة السفر والارتقاء بالخدمات الرقمية، وتتوفر الخدمة حاليًا على أكثر من 30 طائرة ضمن أسطولها مع مواصلة العمل على توسيع نطاقها تدريجيًا لتشمل المزيد من الطائرات الحالية والجديدة.

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