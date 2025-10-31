دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركتيّ SK Enmove (SKEN) و Green Revolution Cooling (GRC) لتطوير وتوسيع حلول التبريد بالغمر السائل المتطورة والمحسّنة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ستتعاون الشركات الثلاث بموجب هذه الاتفاقية لاستكشاف فرص العمل الجديدة وإجراء عمليات التسويق المشتركة وتقديم العروض التوضيحية للحلول المتكاملة ونماذج الأعمال في مجال التبريد بالغمر السائل لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

تُعدّ SKEN شركة رائدة في مجال زيوت الأساس المتطورة ومواد التشحيم عالية الجودة، وتوفر حلولاً متطورة لإدارة الحرارة، تشمل سوائل التبريد بالغمر وتسعى جاهدةً لتعزيز شراكاتها العالمية لدعم منظومة التبريد بالغمر. وأصبحت SKEN في عام 2022 أول شركة في كوريا تقوم بتطوير سوائل التبريد بالغمر. وتتبوأ SKEN من خلال استثمارها في شركة GRC، مكانة رائدة في مجال الابتكار في سوق التبريد المستقبلي، حيث تتعاون مع GRC في تطوير أنظمة التبريد بالغمر لمراكز البيانات.

تُعدّ GRC، التي يقع مقرها الرئيسي في تكساس، شركة رائدة عالمياً في حلول التبريد بالغمر. واستطاعت أن تصبح GRC منذ إطلاقها لحلها الرائد في هذا المجال عام 2009 في طليعة الشركات التي تعمل على تسويق تقنية التبريد بالغمر وتوسيع نطاقها في السوق من خلال التعاون مع شركات تقنية المعلومات العالمية الرائدة.

ستتولى شركة "إل جي" دوراً رائداً في دمج أنظمة تبريد مراكز البيانات، حيث ستوفر المكونات الأساسية مثل وحدات توزيع سائل التبريد (CDU) ووحدات مياه المرافق (FWU) والمبردات. وستقوم شركة SKEN بتوريد السوائل الحرارية المتطورة والمصممة للتبريد بالغمر، بينما ستسهم شركة GRC بخبرتها في تصميم ونشر أنظمة خزانات التبريد بالغمر.

أدى التوسع السريع في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى ظهور تحديات جديدة لمشغلي مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم، الذين يتعيّن عليهم تلبية متطلبات الحوسبة المتزايدة مع تحسين كفاءة الطاقة والامتثال لمعايير الاستدامة الأكثر صرامة.

توفر تقنية التبريد بالغمر السائل، التي تغمر الخوادم بأكملها في سائل غير موصل للكهرباء، بديلاً عالي الكفاءة لطرق التبريد التقليدية المعتمدة على الهواء أو الماء. ومن خلال نقل الحرارة من الخوادم عبر مبادل حراري وتدويرها بواسطة أنظمة تبريد خارجية مثل مبردات الهواء، يمكن لهذه التقنية أن تقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة الإجمالي.

يمكن للتبريد بالغمر السائل تحسين كفاءة استخدام الطاقة (PUE) وتمكين التشغيل المستقر لخوادم وحدات معالجة الرسوميات عالية الكثافة مقارنةً بأنظمة التبريد التقليدية. إضافةً إلى ذلك، تعزز هذه التقنية كفاءة نقل الحرارة وتساعد على تقليل مخاطر الحرائق المحتملة، مما يتيح بيئات أكثر أماناً وموثوقية لمراكز البيانات.

تعتزم شركة "إل جي" توسيع نطاق مشروعها التجريبي للتبريد السائل في منشأة الاختبارات في بيونغتايك من خلال إضافة حل التبريد بالغمر، مما يعزز قدرات الشركة في مجال أداء الأنظمة وتكاملها. وبناءً على مذكرة التفاهم الموقعة مع شركتيّ SKEN وGRC، ستعمل "إل جي" أيضاً على تطوير منصة متكاملة لإدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM)، مما يتيح للمشغلين مراقبة وإدارة أنظمة المرافق والخوادم في الوقت الفعلي.

قال نام جاي-إن، رئيس قسم النمو المستدام في شركة SK Enmove: "نتوقع أن تقوم هذه الشركات الثلاث التي تمتلك كل منها تقنياتها الخاصة للتبريد بالغمر وخبرتها في السوق، بدمج نقاط قوتها بشكل فعال لزيادة تعزيز قدرتنا التنافسية في السوق العالمية على تبريد مراكز البيانات بالغمر. وسنقود نمو وتحوّل سوق التبريد بفضل حلولنا المبتكرة وشراكتنا الاستراتيجية".

من جانبه قال بيتر بولين، الرئيس التنفيذي لشركة GRC: "ستوفر هذه الشراكة التعاونية بين إل جي وSK قيمة مبتكرة وقابلة للقياس لعملاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وسندعم العملاء في اعتماد حلول تبريد عالية الجودة وإنشاء بيئة تشغيل مستقرة بسرعة كبيرة".

تمثل هذه الشراكة إنجازاً آخر في استراتيجية "إل جي" الأوسع نطاقاً لتقديم حلول مراكز البيانات المستدامة والذكية. وقامت "إل جي" مؤخراً، عبر التعاون مع LG Energy Solution وLG CNS، بتزويد مراكز البيانات الضخمة في إندونيسيا بحل "One LG Solution" المتكامل، كما عرضت حلول التبريد المتكاملة والمتطورة لمراكز البيانات لديها في معرض حلول مراكز البيانات العالمي في آسيا (DCWA) بسنغافورة.

من جانبه أضاف جيمس لي، رئيس شركة إل جي لحلول الاستدامة والبيئة: "تهدف إل جي من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع SKEN وGRC، إلى تسريع وتيرة تبني تقنية التبريد بالغمر السائل وتقديم حلول عالية الكفاءة والموثوقية لمستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي. ونلتزم بقيادة الابتكار في سوق مراكز البيانات من خلال توفير الحلول المتكاملة التي تلبي أهداف الأداء والاستدامة على حد سواء".

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول البيئة

تقدم شركة إل جي لحلول البيئة (ES) حلول تكييف هواء متقدمة مصممة لتناسب مختلف القطاعات والمناخات، حيث توفر أداءً استثنائيًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للمباني حول العالم. وبفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالصناعة، نخدم الشركات التي تسعى إلى حلول HVAC رقمية وصديقة للبيئة. كشريك مثالي، نحن مجهزون لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتك اليومية، مع توفير دعم مستمر لأعمالك. بالإضافة إلى حلول HVAC، تتولى شركة ES مسؤولية أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة إل جي، بهدف تعزيز النمو في قطاع التكنولوجيا النظيفة للشركات (B2B)، والذي يُعد أحد مجالات النمو الرئيسية المستقبلية لشركة إل جي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.lg.com/ae/business/hvac و www.LG.com/b2b .

