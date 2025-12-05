أعلنت sirar by stc أحدى شركات مجموعة stc عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت Microsoft وذلك على هامش مشاركتها في في فعاليات Black Hat MEA 2025.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع مجالات التعاون في الأمن السيبراني، ورفع مستوى الحماية الرقمية للقطاعين العام والخاص، وتمكينهما من تسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء أنظمة تقنية بكفاءة وأمان.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الجانبين لتعزيز جاهزية المنظومة السيبرانية في المملكة عبر تطوير قدرات مشتركة تجمع بين خبرات sirar by stc وإمكانات Microsoft التقنية. وذلك عبر ثلاثة مسارات رئيسية تتمثل في تطوير خدمات أمنية متقدمة تعتمد على تقنيات الدفاع السيبراني الحديثة، وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات مختلف القطاعات في المملكة وتمكين القدرات التقنية والإدارية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تسهم في رفع مستوى المعرفة بالممارسات المتقدمة في الأمن السيبراني وحماية البيانات.

إضافة إلى توسيع قنوات التواصل والتكامل من خلال تطوير مسارات تعاون فعالة بين الجانبين لدعم العمل المشترك وتعزيز جودة الحماية والخدمات المقدّمة للعملاء.

من جانبها أكدت sirar by stc أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة رقمية أكثر أمنًا، وتعزيز التعاون مع شركاء التقنية العالميين للمساهمة في حماية البنية التحتية الرقمية ودعم التحول الرقمي في المملكة.

-انتهى-

#بياناتشركات