القاهرة : أعلنت انطلاق، مركز الفكر الرائد في أبحاث قطاع ريادة الأعمال والاستشارات الاستراتيجية، والجونة من أوراسكوم للتنمية، إحدى أبرز الوجهات المستدامة بالبحر الأحمر ، عن توقيع شراكة استراتيجية لاستضافة النسخة الرابعة من قمة “التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري” SDR 2026، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2026 بمدينة الجونة، بمشاركة نخبة من صناع القرار الحكومي، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وقادة منظومة الابتكار من مصر والمنطقة.

وتُعد القمة واحدةً من أبرز الفعاليات المتخصصة في ريادة الأعمال والابتكار في مصر، حيث تجمع مختلف الأطراف الفاعلة في المنظومة لمناقشة التحديات والفرص الاستثمارية، واستعراض أحدث البيانات والتحليلات المتعلقة ببيئة الشركات الناشئة والاستثمار وريادة الأعمال في مصرمما يجعله مرجع شامل قائم على البيانات، يهدف إلى دعم صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات التنموية، من خلال توفير رؤية واضحة حول منظومة ريادة الأعمال في مصر، وتحديد الفرص الواعدة، وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار.

وصرّح عمر رزق، العضو المنتدب لشركة انطلاق: “نفخر بشراكتنا مع الجونة من أوراسكوم للتنمية لاستضافة القمة، خاصةً في ظل ما تمثله الجونة من نموذج رائد يجمع بين الاستدامة والابتكار وجودة التجربة. نؤمن أن بناء حوارات مؤثرة وشراكات حقيقية يحتاج إلى بيئة تجمع صناعي القرار والمستثمرين ورواد الأعمال في مساحة ملهمة ومختلفة، وهو ما توفره الجونة بشكل استثنائي. كما يمثّل التقرير خطوة مهمة نحو بناء مرجع وطني قائم على البيانات، يسهم في دعم السياسات وتعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار.”

كما صرّح هيثم سمير، رئيس القطاع التجاري بمدينة الجونة:” إن استضافة قمة “التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري” SDR للعام الثاني على التوالي تعكس الدور الراسخ لمدينة الجونة كمركز يدعم نمو الأعمال والابتكار والتعاون بين مختلف القطاعات. وبعد الأثر القوي والانتشار الدولي الذي حققته النسخة الماضية، نفتخر بمواصلة دعم منصة تجمع أبرز الجهات الفاعلة في مشهد ريادة الأعمال والاستثمار في مصر. ونحن نؤمن بأن الجونة، إلى جانب كونها وجهة سياحية متكاملة، فهي تمثل نموذجًا حقيقيًا لكيفية مساهمة المدن المتكاملة في دعم التنمية الاقتصادية، عبر توفير بيئة تساعد الشركات ورواد الأعمال والقطاعات الناشئة على النمو والازدهار ضمن منظومة مترابطة. كما تتماشى شراكتنا مع «انطلاق» مع هذه الرؤية، ومع التزامنا المستمر بدعم الابتكار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر والمنطقة

ويأتي اختيار الجونة من أوراسكوم للتنمية لاستضافة القمة لما تتمتع به من بنية تحتية عالمية وتجربة متقدمة في مجالات الاستدامة والسياحة والابتكار، فضلاً عن قدرتها على توفير بيئة داعمة للحوار وبناء العلاقات والشراكات، بما يعزّز من مكانة القمة كمنصة تجمع أبرز الفاعلين في منظومة ريادة الأعمال والاستثمار في مصر والمنطقة.

ويأتي إطلاق نسخة 2026 من التقرير استكمالاً لجهود انطلاق في بناء مرجع سنوي قائم على البيانات، يهدف إلى دعم صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات التنموية. وتُغطّي نسخة هذا العام عشرة قطاعات من أصل خمسة عشر قطاعاً اقتصادياً محورياً، هي: التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الصحة، والتكنولوجيا الزراعية والغذائية، والتكنولوجيا النظيفة، وتكنولوجيا التعليم، والسياحة، والاقتصاد الإبداعي، واللوجستيك والتنقل، وتطوير السياسات والمنظومة الريادية، بما يتوافق مع الأجندة الاقتصادية والتنموية للدولة، ويعكس مكانة الجونة كنموذج رائد في مجالات الاستدامة والابتكار.

وتستهدف القمة بصفة حصرية مشاركة أكثر من 500 مشارك من أكثر من 12 دولة، يمثلون عدداً من الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين وصناديق رأس المال والجهات الحكومية ومؤسسات التمويل التنموي والشركات الكبرى والمنظمات الدولية، بمشاركة ما بين 15 و 20 مستثمراً دولياً وأكثر من 29 متحدثاً.

الجدير بالذكر أن فعاليات القمة تنطلق يوم 10 سبتمبر 2026 بالإطلاق الرسمي للتقرير، إلى جانب جلسة حوارية رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الحكومة وصانعي السياسات وصناديق الاستثمار الإقليمية والمحلية والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات، وحفل استقبال رسمي. وتتضمّن القمة على مدى ثلاثة أيام جلسات قطاعية متخصصة، وفعاليات تواصل وبناء شراكات، وفعاليات استثمارية مغلقة تجمع أبرز صناديق رأس المال الإقليمية والدولية مع الشركات الناشئة الواعدة في مصر.

-انتهى-

#بياناتشركات