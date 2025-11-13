التوسع يأتي في إطار خطط الشركة لتعزيز النمو العالمي وتطوير حلول التنقّل الجوي المبتكرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سايكلوتك – CycloTech" النمساوية المتخصصة في تطوير تقنيات الطيران عن تأسيس شركة تابعة ومملوكة بالكامل لها ضمن مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار في مدينة "مصدر" بأبوظبي. وستُسهم هذه الخطوة في ترسيخ حضور "سايكلوتك" في منطقة الشرق الأوسط، ودعم جهودها في تسويق وتطبيق نظامها المبتكر للدفع "سايكلو روتر - CycloRotor" في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي إطار التعاون، سيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع شركة "سايكلوتك" في تأسيس وتشغيل عملياتها الإقليمية من خلال ربطها بالمستثمرين والشركات الاستثمارية وشركات الاستشارات الاستراتيجية وتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة ضمن منظومة التنقّل المتنامية في أبوظبي.

ويأتي توسّع "سايكلوتك" انسجامًا مع رؤية إمارة أبوظبي في تطوير حلول التنقل الجوي المبتكرة وبناء اقتصاد تنافسي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للابتكار والصناعات المستقبلية. وتسهم تقنية "سايكلو روتر" الفريدة التي طورتها الشركة في تمكين عمليات تصميم طائرات عمودية مدمجة ذات قدرات طيران عالية، بما يجعلها خيارًا مثاليًا للتنقل الجوي داخل المدن ولتوصيل الطلبات. ومن مقرها الجديد في مدينة "مصدر"، ستتعاون الشركة مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاعتماد والتنظيم بما يمكنها من طرح أنظمة "سايكلو روتر" للاستخدامات التجارية والمدنية في مجال الطيران.

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "يعكس قرار شركة "سايكلو تك" إطلاق أعمالها في أبوظبي مكانة الإمارة كمركز عالمي لإطلاق حلول التنقل المستدامة والمتقدمة، وجاهزية مجمّع المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في دعم توظيف أحدث الابتكارات في مجال النقل والتنقل المتقدم. ويأتي هذا التوجه مدعومًا بكفاءة السياسات والأطر التنظيمية التي أرستها أبوظبي، بما يضمن بيئة أعمال فاعلة وآمنة تسهّل توظيف التقنيات المستقبلية وتسرع نمو الشركات المبتكرة."

ومن جهته، قال الدكتور ماركوس باور، الرئيس التنفيذي لشركة "سايكلو تك": "يمثل تأسيس فرعنا الجديد في أبوظبي خطوة مهمة ضمن مسيرة الشركة، وبفضل الدعم الاستراتيجي الذي حظينا به من مكتب أبوظبي للاستثمار ومن خلال المنظومة المتكاملة في مجمّع المركبات الذكية وذاتية القيادة أصبح لدينا الآن القدرة المثالية على الانتقال بتقنية "سايكلو روتر" إلى مرحلة التشغيل الفعلي. وتُعد أبوظبي المنصة المثالية لتوسيع نطاق تقنيتنا عبر الشرق الأوسط والأسواق العالمية."

وتتمتع أبوظبي ببنية تحتية متقدمة وموقع استراتيجي وسياسات داعمة ومنظومة أعمال متكاملة مما يجعل منها وجهة مثالية للشركات المبتكرة لتطوير واختبار ابتكاراتها تمهيدًا لإطلاقها التجاري. ويعكس انضمام "سايكلو تك" إلى المنظومة، التزام الإمارة الاستراتيجي بتطوير حلول الطيران المبتكرة ودفع مسيرة التحوّل الصناعي طويل الأمد.

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيداً من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعياً لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.ae

تتخذ سايكلو تك من مدينة لينز النمساوية مقرًا لها، وقد طوّرت نظام الدفع "سايكلو روتر - CycloRotor"، وهو أول محرك في العالم قادر على توجيه الدفع بزاوية 360 درجة بشكل كامل ومتحكم به للطائرات. ومع أكثر من 800 رحلة اختبار ناجحة وثمانية أجيال من النماذج الأولية، تقدم شركة سايكلو تك فئة جديدة من أنظمة الدفع للطائرات العمودية الكهربائية والطائرات بدون طيار والطائرات ذاتية القيادة. www.cyclotech.aero

