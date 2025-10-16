عجمان، الإمارات العربية المتحدة – أعلن مصرف عجمان، أحد أبرز المصارف الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركتي "SAS"، الرائدة عالمياً في مجال تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، و"DataScience Middle East" وذلك بهدف تعزيز منظومة إدارة ومكافحة الاحتيال وتطوير قدرات المصرف الرقابية عبر مختلف قنواته المصرفية.

وتُجسّد هذه الخطوة التزام مصرف عجمان بتبني أحدث الحلول التقنية المعززة بالذكاء الاصطناعي، والرامية إلى رفع كفاءة عملياته التشغيلية وتعزيز منظومة الحماية والموثوقية في الخدمات المصرفية، بما يواكب توجهاته في التحول الرقمي والابتكار المستدام.

وسيتيح النظام الجديد الذي طورته شركة "SAS" للمصرف مراقبة المعاملات لحظياً، وتحليل الأنماط السلوكية، والكشف المبكر عن الأنشطة غير الاعتيادية، والاستجابة الفورية لأي محاولات احتيال، ما يعزز قدرة المصرف على حماية عملائه والمحافظة على نزاهة عملياته المصرفية.

وقال أبهشيك شارما الرئيس التنفيذي للمخاطر في مصرف عجمان:"تعكس هذه الشراكة التزام مصرف عجمان بالاستثمار في التقنيات المصرفية المتقدمة التي تواكب التحولات الرقمية العالمية. ومن خلال التعاون مع شركة "SAS" وشركة "DataScience Middle East" في مجال تحليل البيانات، نسعى إلى بناء منظومة مصرفية أكثر أماناً ومرونة قادرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بفاعلية، بما يرسخ ثقة عملائنا ويعزز مكانتنا في القطاع المصرفي الإماراتي".

وتعتمد حلول SAS Fraud Management على تقنيات تحليل البيانات والتعلم الآلي لتقليل الإنذارات الكاذبة، وتحسين كفاءة عمليات المراقبة، وتمكين فرق الامتثال من التركيز على الحالات ذات الأولوية العالية، مما يسهم في رفع مستوى الأداء التشغيلي وضمان الامتثال لأعلى المعايير المحلية والدولية.

ومن جانبه، قال ميشال الغرَيب المدير العام في شركة «SAS» الإمارات: "يسعدنا التعاون مع مصرف عجمان في هذه المبادرة التي تمثل نقلة نوعية في مجال مكافحة الاحتيال المصرفي. ومن خلال حلولنا المتقدمة، نعمل على تمكين المصارف من مراقبة العمليات المصرفية في الوقت الفعلي، وتحليل السلوكيات المشبوهة، واتخاذ قرارات سريعة ودقيقة تعزز ثقة العملاء وتحافظ على سلامة المنظومة المصرفية".



وعلّق شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة «DataScience Middle East»، قائلاً:"تجسد شراكتنا مع «SAS» ومصرف عجمان رؤيتنا المشتركة في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار والثقة في القطاع المالي. ونفخر بتقديم خبراتنا الإقليمية وقدراتنا في التنفيذ لضمان نشر ناجح لهذا الحل المتطور لمكافحة الاحتيال، بما يمكّن مصرف عجمان من توفير تجربة مصرفية أكثر ذكاءً وأماناً."

ويُعزز هذا التعاون من إطار الحوكمة والامتثال لدى مصرف عجمان، من خلال تطوير آليات الكشف والاستجابة، وتبسيط إدارة القضايا، وإصدار التقارير التلقائية، بما يقلل من المخاطر القانونية والتشغيلية ويعزز الاستقرار المالي.

وباعتماد التحليلات الذكية والتقنيات المتقدمة، يواصل مصرف عجمان نهجه الاستباقي في بناء منظومة مصرفية أكثر أماناً وابتكاراً، تدعم أهداف الدولة في تعزيز مكانة القطاع المالي الإماراتي كأحد أكثر القطاعات تطوراً وثقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات